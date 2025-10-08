ఆ జిల్లా మొత్తం పాకిన నకిలీ మద్యం - పలు దుకాణాలు, బార్లకు సరఫరా!
ఎన్టీఆర్ జిల్లావ్యాప్తంగా పలు దుకాణాలు, బార్లకు సరఫరా అయినట్లుగా అనుమానిస్తున్న అధికారులు - సీసాల్లోకి నింపి దర్జాగా అమ్మకాలు సాగించినట్లు ప్రాథమికంగా గుర్తింపు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 8, 2025 at 4:59 PM IST
Fake Liquor Distribution in AP : విజయవాడ ఇబ్రహీంపట్నంలోని నకిలీ మద్యం సీసాలు ఎన్టీఆర్ జిల్లావ్యాప్తంగా పలు దుకాణాలు, బార్లకు సరఫరా అయినట్లుగా అనుమానిస్తున్నారు. అన్నమయ్య జిల్లా ములకలచెరువు నుంచి నకిలీ మద్యాన్ని తెప్పించి, ఇబ్రహీంపట్నంలో సీసాల్లోకి నింపి దర్జాగా అమ్మకాలు సాగించినట్లు ప్రాథమికంగా గుర్తించారు. గత ప్రభుత్వ హయాం నుంచే ఇది సాగుతున్నట్లుగా తెలుస్తోంది.
అప్పట్లో నకిలీ సరకును బెల్టు దుకాణాలకు పంపేవారని సమాచారం. ప్రధాన నిందితుడు జనార్దనరావు స్పిరిట్ను బెంగళూరు నుంచి తెప్పించడం, ములకలచెరువులో ముడిపదార్థాలు కలిపి జిల్లాకు రప్పించేవాడు. ఇక్కడ బాట్లింగ్ చేయడం, వాటిని మద్యం దుకాణాలు, బార్లకు సరఫరా చేసే పనిని అతని సోదరుడు జగన్మోహనరావు పర్యవేక్షించేవాడు.
రహస్యంగా అమ్మకాలు : ఏఎన్ఆర్ బార్ వేళలు ముగిసిన తర్వాత పక్కనే ఉన్న గదిలో నకిలీ మద్యం సీసాలను విక్రయించేవారు. ఇలా అర్ధరాత్రి వరకు, తిరిగి ఉదయం నుంచే రహస్యంగా విక్రయాలు జరిగేవి. జనార్దనరావుకు రెండు మద్యం దుకాణాల్లోనూ భాగస్వామ్యం ఉన్నట్లుగా ఎక్సైజ్ పోలీసులు గుర్తించారు. భవానీపురంలోని ఓ దుకాణానికి కూడా ఇబ్రహీంపట్నం నుంచి నకిలీ సరకు తరలించి అమ్మినట్లుగా విచారణలో బయటపడింది. సాక్ష్యాలు దొరికితే ఈ దుకాణానికి నోటీసులు ఇచ్చి లైసెన్సును రద్దు చేసే అవకాశం ఉందని తెలిసింది. కంచికచర్లలో మరో దుకాణంలోనూ ప్రధాన నిందితుడికి భాగస్వామ్యం ఉందని తేలింది. దీనికి కూడా ఈ మద్యం సరఫరా అయిందా అనే కోణంలో దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. అక్కడ కూడా తనిఖీలు చేయనున్నట్లు సమాచారం. ఇవి కాకుండా విజయవాడ నగరం, ఇబ్రహీంపట్నం పరిసర ప్రాంతాలకూ పంపించేవాడని అనుమానిస్తున్నారు.
సూరంపల్లిలో తనిఖీలు : విజయవాడ ఎక్సైజ్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ అధికారులు మంగళవారం సూరంపల్లిలో తనిఖీలు చేపట్టారు. ఇబ్రహీంపట్నంలో కల్తీ మద్యం కేసు దర్యాప్తులో భాగంగా అధికారుల బృందం పారిశ్రామికవాడకు చేరుకుంది. కల్తీ మద్యానికి అవసరమైన ఖాళీ ప్లాస్టిక్ సీసాలు ఓ పరిశ్రమలో తయారవుతున్నట్లు గుర్తించారని సమాచారం. ఈ తనిఖీల్లో ఎలాంటి సీసాలు లభ్యం కాలేదని తయారీకి అవసరమైన ముడిసరకు స్వాధీనం చేసుకున్నట్లు తెలిసింది. మరోవైపు నున్నకు చెందిన పరిశ్రమ నిర్వాహకుడు శ్రీనివాసరెడ్డిని అదుపులోకి తీసుకొని విజయవాడ కోర్టులో హాజరుపరిచారు.
మద్యం కలిపేందుకు ఏర్పాటు చేసుకొన్న డ్రమ్ము :
స్థానికులతో మద్యాన్ని బాట్లింగ్ చేయిస్తే విషయం బయటకు పొక్కుతుందని ములకలచెరువులో పనిచేసే కార్మికులనే ఇక్కడా ఉపయోగించాడు. ఒడిశాకు చెందిన నలుగురిని ఈ పని కోసమే నియమించుకున్నాడు. వీరిలో ఇద్దరిని ఇబ్రహీంపట్నం పిలిపించి ఇక్కడే వసతి కూడా కల్పించాడు. చుట్టుపక్కల వారికి అనుమానం రాకుండా వీరితో రాత్రి సమయాల్లోనూ ప్యాకింగ్ చేయిస్తున్నారు. ఆ సమయంలో అయితే ఎవరూ దృష్టి పెట్టరనే ఈ సమయాన్ని ఎంచుకున్నారు. స్థానికులలో కూడా తనకు అత్యంత నమ్మకస్థులైన కట్టా రాజు, హాజీలను నియమించుకున్నాడు. మరోవైపు దక్షిణాఫ్రికా వెళ్లిన జనార్దనరావు, ఈనెల 5వ తేదీకే రావాల్సి ఉంది. నకిలీ వ్యవహారం బయటపడడంతో ఇంకా రాలేదని తెలిసింది. తిరిగి వస్తే అదుపులోకి తీసుకుని విచారిస్తే మరిన్ని వివరాలు వెలుగులోకి వచ్చే అవకాశం ఉందని భావిస్తున్నారు.
నకిలీ మద్యం తయారీపై చంద్రబాబు సీరియస్ - ఇద్దరు టీడీపీ నేతలు సస్పెన్షన్
రెండున్నరేళ్లుగా నకిలీ మద్యం దందా! - ఎక్స్ట్రా న్యూట్రల్ స్పిరిట్ను వాడినట్లు గుర్తింపు