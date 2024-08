ETV Bharat / state

నకిలీ ఐడీలు, ఆఫర్​ లెటర్లు- లక్షలు పోసి టీటీడీలో ఉద్యోగాలు కొన్న అమాయకులు - Fake Jobs in TTD In YSRCP Regime

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Fake ID Cards And Joining Letters on TTD Jobs During YSRCP Regime : ఐదేళ్ల పాటు వైఎస్సార్సీపీ నేతల అక్రమాలకు, అరాచకాలకు బలైపోయిన వారు జనసేన వినతుల స్వీకరణ కార్యక్రమంలో ఫిర్యాదు చేశారు. మాజీ మంత్రులు రోజా, అనిల్ కుమార్ యాదవ్‌ల పేర్లు చెప్పి టీటీడీలో ఉద్యోగాలు ఇప్పిస్తామంటూ మోసం చేశారని విజయవాడకు చెందిన మహిళ జనసేన కార్యాలయంలో ఫిర్యాదు చేశారు. సుమారు 40మంది నుంచి ఉద్యోగాల పేరుతో డబ్బులు వసూలు చేసినట్లు తెలిపారు. పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసినా పట్టించుకోలేదని తమకు డబ్బు తిరిగి ఇప్పించాలని కోరారు. ఒక్కొక్కరి దగ్గర సుమారు ఐదు నుంచి నాలుగువేల రూపాలు వసూలు చేశారని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. సత్యసాయి జిల్లా పెనుకొండ మండలం నాగలూరులో తన 5 ఎకరాల భూమిని చిన్నాన్నతో కలిసి వైఎస్సార్సీపీ నాయకులు కబ్జా చేశారని పల్లపు మంజునాథ జనసేన పార్టీ నేతల వద్ద ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. అలాగే 2024 జనవరిలో పశుసంవర్ధక శాఖలో అసిస్టెంట్లకు సంబంధిన పోస్టులను తీయడంలోనూ తమకు అన్యాయం చేశారని బాధితులు వాపోయారు.