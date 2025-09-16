ETV Bharat / state

తవ్వేకొద్దీ బయటపడుతున్న ఏపీ లిక్కర్ స్కాం - నకిలీపత్రాలు, ఇతరుల పేర్లతో సిమ్‌కార్డులు

నకిలీపత్రాలు, ఇతరుల పేర్లతో తీసుకున్న దొంగ సిమ్‌కార్డులను వినియోగించిన రాజ్‌ కెసిరెడ్డి అండ్ కో - డిస్ట్రిబ్యూటర్లు, డిస్టిలరీల ప్రతినిధులతో మాట్లాడేందుకు వాడకం

AP Liquor Scam Case Updates
AP Liquor Scam Case Updates (Eenadu)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 16, 2025 at 9:53 AM IST

Fake Documents And SIM Cards Were Used in The AP Liquor Scam: మద్యం కుంభకోణం కేసులో ప్రధాన నిందితుడు రాజ్‌ కెసిరెడ్డి సహా మిగతా నిందితులు అక్రమ దందా నడిపేందుకు నకిలీపత్రాలు, ఇతరుల పేర్లతో తీసుకున్న దొంగ సిమ్‌కార్డులను ఉపయోగించారు. రాజ్‌ కెసిరెడ్డి సహా నిందితులు, డిస్ట్రిబ్యూటర్లు, డిస్టిలరీల ప్రతినిధులతో మాట్లాడేందుకు మూడు సిమ్‌కార్డులు ఉపయోగించారు.

ఇతరుల పేర్లతో దొంగ సిమ్​ కార్డులు:ఇందులో వాటిలో ఒక నంబర్‌ ఆయన తండ్రి పేరిట, మరో నంబర్‌ పశ్చిమగోదావరి జిల్లా పూలపల్లికి చెందిన గోసంగి చినబాబు పేరిట ఉంది. తాను ఆ సిమ్‌ తీసుకోలేదని, తన పేరుతో ఆ నంబర్‌ ఉన్న విషయమే తనకు తెలియదని చినబాబు చెప్పారు. దీంతో ఆయన వివరాలతో అక్రమంగా సిమ్‌ తీసుకున్నారని దర్యాప్తులో తేలింది. మరో సిమ్‌ కార్డును రాజమహేంద్రవరానికి చెందిన బత్తుల లీలావరప్రసాద్‌ తన పేరు మీద తీసుకుని, సైమన్‌ ప్రసన్నకు అందజేశారు. దాన్ని ఆయన రాజ్‌కెసిరెడ్డికి అందజేశారు. రాజ్‌ కెసిరెడ్డి వాడిన సిమ్‌ నంబర్ల కాల్‌ డేటా రికార్డుల్ని పరిశీలిస్తే ఆ నంబర్ల నుంచి పైలా దిలీప్‌ సహా మద్యం కుంభకోణం కేసులో నిందితులతో పలు దఫాలు మాట్లాడినట్లు తేలింది.

ఈ సిమ్‌ కార్డులు వేర్వేరు తేదీల్లో, వేర్వేరు ప్రదేశాల్లో ఒకే టవర్‌ పరిధిలో ఉన్నట్టు తేలింది. అక్రమ మద్యం, ముడుపులకు సంబంధించిన లావాదేవీలు, కార్యకలాపాల నిర్వహణకు నిందితులు ఒకటికి మించిన ఫోన్‌ నంబర్లు వాడేవారని, వాటిని నకిలీపత్రాలు, తప్పుడు మార్గాల్లో తీసుకున్నారని కస్టమర్‌ అప్లికేషన్‌ ఫారాల (సీఏఎఫ్‌) ద్వారా సిట్‌ నిర్ధరించింది. ఇది ఎంత లోతైన కుంభకోణమో చెప్పేందుకు ఇదే రుజువని సిట్‌ తాజా అఫిడవిట్‌లో పేర్కొంది.

ఈ కేసులో ఏ2గా ఉన్న డి.వాసుదేవరెడ్డి రెండు సిమ్‌లను ఉపయోగించేవారు. ఇందులో ఒక సిమ్‌ ఆయన పేరిట అదే విధంగా రెండో సిమ్‌ గుంతకల్లుకు చెందిన చిప్పగిరి మహబూబ్‌ బాషా పేరుపై ఉంది. తన పేరిట ఆ నంబర్‌ ఉన్న విషయమే తనకు తెలియదని మహబూబ్‌ బాషా ఆశ్చర్యం వ్యక్తం చేశారు. ఈ నంబర్‌తోనే వాసుదేవరెడ్డి కుటుంబసభ్యులతో, మద్యం కుంభకోణం కేసుతో ప్రమేయమున్న 18 మందితో కూడా తరచూ మాట్లాడేవారని విచారణలో తేలింది. ఆ రెండు నంబర్లు 43 రోజుల వ్యవధిలో 33 ప్రదేశాల్లో ఒకేచోట ఉన్నట్టు తేలింది.

సంభాషణల్ని విశ్లేషిస్తున్న సిట్: ఈ కేసులో ఏ3గా ఉన్న డి.వెంకట సత్యప్రసాద్‌ రెండు మొబైల్‌ నంబర్లు వాడారు. వాటిలో ఒకటి ఆయన పేరు మీద, మరొకటి నెల్లూరు జిల్లాలోని బత్తెపాడుకు చెందిన పి.శివప్రసాద్‌ పేరిట ఉంది. ఆ నంబర్‌ గురించి ఏమీ తనకు తెలియదని శివప్రసాద్‌ చెప్పడంతో దాన్ని సైతం తప్పుడు పత్రాలతో తీసుకున్నారని తేలింది. ఈ కేసులో ఏ6గా ఉన్న సజ్జల శ్రీధర్‌రెడ్డి వాడిన ఒక నంబర్‌ నంద్యాలలోని సుజల పైప్స్‌ ప్రైవేట్‌ లిమిటెడ్‌ పేరిట ఉంది. కంపెనీ కోసం గతంలో 150 సిమ్‌లు తీసుకున్నామని ఆ సంస్థ ఐటీ ఇన్‌ఛార్జి వెంకట నారాయణ తెలిపారు. శ్రీధర్‌రెడ్డికి 2015 తర్వాత తమ కంపెనీతో ఎలాంటి సంబంధం లేదని, ఆయినా ఆ సిమ్‌కార్డును ఆయనతోనే ఉంచుకున్నారని చెప్పారు.

ఈ కేసులో నిందితులైన చెవిరెడ్డి భాస్కరరెడ్డి, ఆయన కుమారుడు మోహిత్‌రెడ్డి, వారి అనుచరులు సహా నిందితులైన రాజ్‌ కెసిరెడ్డి, పీవీ మిథున్‌రెడ్డి, విజయసాయిరెడ్డి, ధనుంజయరెడ్డి, కృష్ణమోహన్‌రెడ్డి తదితరులతో డైరెక్ట్‌ కాల్స్, వీఓఐపీ కాల్స్‌ (వాట్సప్, ఫేస్‌టైమ్‌ వంటివాటి) ద్వారా మద్యం అక్రమ లావాదేవీల గురించి మాట్లాడేవారని సిట్‌ నిర్ధరించింది. వారి మధ్య జరిగిన సంభాషణల్ని మరింత లోతుగా విశ్లేషిస్తున్నామని పేర్కొంది.

మద్యం కుంభకోణం కేసు నిందితులు, సాక్షుల్లో కొందరు తమ ఫోన్లలోని ఆధారాలు బయటపడకుండా ఉండేందుకు వాటిని ధ్వంసం చేయడమో, మార్చేయడమో చేశారని సిట్‌ పేర్కొంది. దీంతో కీలకమైన ఆధారాలు కొన్ని లభించలేదని, దర్యాప్తునకు అది విఘాతంగా మారిందని పేర్కొంది. కొంతమంది సాక్షులు తమ ఫోన్లను కేసులో నిందితులు తీసేసుకున్నారని చెప్పారని తెలిపింది. చెవిరెడ్డి భాస్కర్‌రెడ్డి, మోహిత్‌రెడ్డి, వారి అనుచరులు 2023 నుంచి వాడిన ఫోన్లలో సిమ్‌కార్డులు తరచూ మార్చేవారని పేర్కొంది.

