Fake Disability Certificates in Andhra Pradesh : దివ్యాంగులు, అనారోగ్య పింఛన్లు పొందుతున్న అనర్హులను గుర్తించేందుకు ప్రభుత్వం చేపట్టిన తనిఖీలకు కొంతమంది క్షేత్రస్థాయి సిబ్బంది తూట్లుపొడుస్తున్నారు. పకడ్బందీగా చేపట్టాలని నిర్దిష్టమైన ఆదేశాలు జారీ చేసినా వాటిని బేఖాతరు చేస్తున్నారు. అనర్హులను గుర్తించేందుకు 8 నెలలుగా తనిఖీలు జరుగుతున్నాయి. ఇందులో అనర్హులుగా గుర్తించిన వారి నుంచి రూ.50 వేల వరకు తీసుకొని తప్పుడు సదరం ధ్రువీకరణ పత్రాలు జారీ చేశారు.
కొన్ని చోట్ల ఆసుపత్రుల్లోని సిబ్బంది నేరుగా అనర్హులకు ఫోన్లు చేసి బేరాలు పెడుతుండగా మరికొన్ని చోట్ల దళారులు చక్రం తిప్పుతున్నారు. అప్పట్లో అనర్హులకు పింఛన్లు దక్కడంలో ఎక్కువగా వైఎస్సార్సీపీ కార్యకర్తలు, ఆ పార్టీ సానుభూతిపరుల పాత్ర ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. మరో రెండు నెలలపాటు సాగే తనిఖీల్లో ప్రభుత్వం ఈ ధోరణికి అడ్డుకట్ట వేయకుంటే మళ్లీ అనర్హులు పెద్ద సంఖ్యలో పింఛన్లు పొందే అవకాశముంది.
నోటీసులు తీసుకున్న వారి నుంచీ వసూళ్లే : అనర్హులుగా తేలి నోటీసులు అందిన వారినీ వదలడం లేదు. అనంతపురానికి చెందిన ఓ వ్యక్తికి 40 శాతం కంటే తక్కువ వైకల్యం ఉన్నట్లు గుర్తించి పింఛన్ తొలగిస్తూ నోటీసు జారీ చేస్తే రూ.50 వేలు ఇస్తే 70 శాతం వైకల్యం ఉన్నట్లు ధ్రువపత్రం ఇస్తామని చెప్పి బేరంపెట్టారు. వైఎస్సార్ కడప జిల్లా ముద్దనూరు మండలంలోనూ నోటీసులు జారీ అయిన అనర్హుల వద్దకు దళారులు వెళ్లి రూ.30 వేలు ఇస్తే పింఛన్లను పునరుద్ధరిస్తామని చెప్పి ఒప్పందాలు చేసుకుంటున్నారు. కృష్ణా జిల్లా అవనిగడ్డలో కొంతమంది అనర్హులకు పింఛన్లు తొలగించకుండా చేశారు.
సదరం సర్టిఫికెట్ల రీవెరిఫికేషన్ - అనర్హులపై చర్యలకు సిద్ధం
- వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో ఏటా 20 శాతానికిపైగా అనర్హులకు తప్పుడు సదరం ధ్రువీకరణ పత్రాలు మంజూరయ్యాయి. 2019 నుంచి 2024 మధ్య వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వ హాయంలో 55,224 మంది అనర్హులకు తప్పుడు ధ్రువీకరణ పత్రాలు జారీ చేసినట్లు ప్రభుత్వ తనిఖీల్లో బయటపడింది. అప్పట్లో వైఎస్సార్సీపీ నాయకుల సిఫార్సులతో ఆ పార్టీ కార్యకర్తలకు అర్హత లేకున్నా పింఛన్లు మంజూరు చేశారు.
- అనంతపురం జీజీహెచ్లో పనిచేసే సిబ్బంది అనర్హులకు ఫోన్ చేసి వారికి నిర్దేశిత వైకల్యం 40శాతం కంటే తక్కువ వచ్చిందని, రూ.30 వేలు ఇస్తే ఎక్కువ వైకల్యశాతం నమోదు చేయిస్తామని చెప్పి వసూళ్లకు పాల్పడుతున్నారు. తద్వారా పింఛన్లు తొలగిపోకుండా చూశారు. వైఎస్సార్ కడప జిల్లా ప్రొద్దుటూరులోనూ ఇదే తరహాలో కొంతమంది అనర్హులకు పింఛన్లు తొలగిపోకుండా చూశారు.
- చిత్తూరు జిల్లాలో అనర్హులకు పింఛన్లను కొనసాగించేందుకు రూ.25 వేలు చొప్పున వసూలు చేస్తున్నారు. అక్కడి ప్రభుత్వ ఆసుపత్రి, డీఆర్డీఏకు చెందిన సిబ్బంది తనిఖీ నిర్వహించే కొందరు డాక్టర్లతో కుమ్మక్కయ్యారని తెలిసింది.
|వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వంలో అనర్హులకు సదరం ధ్రువీకరణ పత్రాలు జారీ అయిన తీరు ఇది
|ఏడాది
|జారీ అయిన సదరం ధ్రువీకరణలు
|అనర్హులకు ఇచ్చినవి
|శాతం
|2019
|29,155
|6,747
|23.14
|2020
|35,214
|8,456
|24.01
|2021
|52,760
|13,801
|26.15
|2022
|52,365
|14,636
|27.94
|2023
|37969
|11,194
|29.48
|2024
|2,455
|390
|15.33
