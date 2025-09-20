"రూ.లక్షకు రూ.10 లక్షలు" - ప్రత్యక్షంగా చూశాకే కొనుక్కోవచ్చంటూ ఆఫర్లు

ETV Bharat / state

ఆర్​బీఐ స్ట్రిప్​ కనిపించేలా ప్రదర్శన - మహారాష్ట్ర డూలే కేంద్రంగా వ్యవస్థీకృత దందా - అందులో దిగితే కటకటాలు తప్పవంటున్న పోలీసులు

Selling Fake Currency Notes Through Online
ETV Bharat Telangana Team

Published : September 20, 2025 at 12:03 PM IST

4 Min Read
Selling Fake Currency Notes Through Online : రిహాన్​ రాఠోడ్​ అనే వ్యక్తి ఫేస్​బుక్​ అకౌంట్​లో ఆగస్టు రెండో వారం ఓ వీడియో ప్రత్యక్షమైంది. అతడి ఫోన్​ నంబర్​తోపాటు అందులో ట్రంకు పెట్టె నిండా రూ.500 నోట్ల కట్టలున్నాయి. దాన్ని పక్కనే రూ.100, రూ.200 నోట్ల కట్టలతో కూడిన రెండు పెట్టెలు కనిపించాయి. రాఠోడ్​ వాటిల్లో నుంచి రూ.500 నోట్ల కట్టను తీసుకొని నగదు లెక్కించే మిషన్​తో లెక్కించాడు. నోటు ప్రామాణికతను తనిఖీ చేయడానికన్నట్లుగా దాన్ని లైటు పక్కనే ఉంచి చూపించాడు.

నోట్ల ప్రింటింగ్​ (Eenadu)

అలానే ఆగస్టు చివరి వారంలో ఇన్​స్టాగ్రామ్​ అకౌంట్​లో మరో వీడియో వైరల్​గా మారింది. ఆ వీడియాలో రోడ్డుపక్కన చిరువ్యాపారిలా కనిపిస్తున్న ఓ మహిళ రెండు పెట్టెల్లోని రూ.500, రూ.100 నోట్లను ప్రదర్శించింది. కౌంటింగ్​ మిషన్లు, ఏటీఎంల్లో చెల్లుబాటవుతాయని హిందీలో చెబుతోంది. ఆ నోట్లు ఏ1 క్వాలిటీవని చెబుతూనే సెల్​ఫోన్​ టార్చ్​ ఆన్​ చేసి నోటుపై ఆర్​బీఐ స్ట్రిప్​ కనిపించేలా చూపించింది.

ఈ రెండు వీడియోలలోని అంశాన్ని బట్టి చూస్తే అవి నకిలీ నోట్ల దందాలో భాగంగా చేస్తున్న ప్రచారమనే విషయం స్పష్టమవుతోంది. ఇప్పటి వరకు డార్క్​ వెబ్​కే పరిమితమైన నకిలీ నోట్ల దందా ఇప్పుడు సోషల్​ మీడియాలో వేదికగా బహిరంగంగా సాగుతోందని వెల్లడవుతోంది. ఫేస్​బుక్​ గ్రూప్​లు, ఇన్​స్టాగ్రామ్​ రీల్స్​, యూట్యూబ్​ షార్ట్స్​ ఇలా వందల సంఖ్యలో వీడియోలు వెలుగుచూస్తుండటం విస్తుగొలుపుతోంది.

బంగ్లాదేశ్​ సరిహద్దుల్లో నుంచి నకిలీ కరెన్సీ నోట్లు : ఒకప్పుడు భారత్​లోకి నకిలీ కరెన్సీ నోట్లు ఎక్కువగా బంగ్లాదేశ్​ సరిహద్దుల్లో నుంచి అక్రమంగా దిగుమతి అయ్యేవి. మరికొన్ని దొంగచాటుగా పశ్చిమిబెంగాల్​లోని మాల్దా జిల్లాలోని పలు ప్రాంతాలకు వాటిని చేర్చేవారు. పలు ముఠాలు అక్కడికి వెళ్లి బ్రోకర్ల ద్వారా గుట్టుగా వాటిని దేశవ్యాప్తంగా కొనుగోలు చేసి చలామణి చేసేవి.

దీంతో మాల్దాపై కేంద్ర దర్యాప్తు సంస్థలు నిఘా విస్తృతం చేయడంతో అక్కడి నకిలీ నోట్ల దందాకు చెక్​ పెట్టింది. ఈ నేపథ్యంలోనే తాజాగా సోషల్​ మీడియాల్లో నకిలీ నోట్ల కట్టల వీడియోలు హల్​చల్​ చేస్తున్నాయి. రూ.లక్ష అసలు నగదు ఇస్తే రూ.3 లక్షల నుంచి రూ.10 లక్షల నకిలీ నోట్లు ఇస్తామని ఆఫర్లు సైతం ఇస్తున్నారు.

750 ఖాతాలు, 4,500 పోస్టుల 410 ఫోన్‌నంబర్లు : బెంగళూరుకు చెందిన క్లౌడ్​సెక్​ అనే సైబర్​ ఇంటెలిజెన్స్​ సంస్థ ఇటీవలే జరిపిన పరిశోధనలో మహారాష్ట్ర నుంచి ఆపరేట్​ అవుతున్న ఆన్​లైన్​ దందా వ్యవహారం బహిర్గతమైంది. భారత సైబర్​ భద్రతను పర్యవేక్షించే సెర్ట్​-ఇన్​కు సైబర్​ ఇంటెలిజెన్స్​కు అందించే సర్వీస్​ ప్రొవైడర్లలో ఒకటైన క్లౌడ్​సెక్​ సంస్థ కేవలం 6 నెలల్లోనే రూ.17.5 కోట్ల నకిలీనోట్ల వ్యాప్తి జరిగినట్లు అంచనాకు వచ్చింది. అడోబ్​ ఫొటోషాప్​ పరిజ్ఞానంతో నకిలీ నోట్లను ముద్రిస్తున్నట్లు ఇంటెలిజెన్స్ గుర్తించింది.

జీపీఎస్​ డేటా, డిజిటల్​ ఫోరెన్సిక్​ ఆధారంగా ఆ దందాలో నిమగ్నమైన నేరస్థుల ముఖాలను కనిపెట్టింది. నకిలీ నోట్ల గురించి ప్రచారం చేస్తున్న 750 కంటే ఎక్కువ అకౌంట్లోని దాదాపు 4500 పోస్టుల్ని గుర్తించింది. ఆయా ఖాతాలకు అనుసంధానమై ఉన్న 410 ఫోన్​నంబర్లను కనిపెట్టి దర్యాప్తు సంస్థలకు సమాచారం అందించింది.

క్లౌడ్‌సెక్‌ పరిశోధనలో తేలిందిదే :

  • మహారాష్ట్రలోని డూలే జిల్లా కేంద్రంగా ఈ దందా వ్యవస్థీకృతమైంది. 2023లో ఆ జిల్లాలో 24 మందిపై పోలీసులు నకిలీ నోట్ల చలామణికి సంబంధించి కేసుల్ని నమోదు చేశారు. గతేడాది మార్చిలో రూ.25 వేల నకిలీ నోట్లను పోలీసులు జప్తు చేశారు.
  • డూలే జిల్లా జామాడే గ్రామానికి చెందిన వివేక్​ కుమార్​ అనే వ్యక్తి ఫేక్​ కరెన్సీకి సంబంధించి ఓ ఫేస్​బుక్​ గ్రూప్​ను నిర్వహించాడు. అదే జిల్లాకు చెందిన కరణ్​ పవార్​ ఆ గ్రూప్​లో పోస్టులు పెట్టాడు.

కావాలంటే కొరియర్‌ లేదంటే డెడ్‌డ్రాప్‌ :

  • ఫొటోషాప్​ డాక్యుమెంట్​ ఫైల్స్, థ్రైడ్స్​, వాటర్​మార్క్ ఇంక్​, ఓవీఐ ఇంక్​ గ్రీన్​ టు బ్లూ, పేపర్​ కావాలంటే నాకు మెసేజ్​ చేయండి. నకిలీనోట్ల ముద్రణ వర్క్​ నేర్చుకోవాలన్ని మెసేజ్​ చేయండి. అంటూ ఓ ఫేస్​బుక్​ ఖాతాలో హిందీలో ఉన్న పోస్ట్​ సందేశం ఇలా పంపారు.
  • క్యాష్​ డిపాజిట్​ యంత్రాలు, ఏటీఎంలకు చిక్కకుండా ఏ1 క్వాలిటీతో నోట్లను సరఫరా చేస్తాం అంతేకాదు అవసరమైతే నేరుగా వచ్చి పరిశీలించొచ్చు అంటూ క్యాష్​ డిపాజిట్​ మెషిన్​తో కూడిన ఫొటోతోపాటు ఫోన్​ నంబర్​తో ఉన్న మరో పోస్ట్​లో సారాంశం ఇలా ఉంది.

ఒకవేళ ఇలాంటివి సోషల్​ మీడియాలో పోస్టులకు ఎవరైనా స్పందిస్తే తర్వాత సమాచార మార్పిడి వాట్సప్​కు మారుతుంది. డబ్బు పంపిస్తే కొరియర్​లో నకిలీ నోట్లు పంపిస్తామని కావాలనుకుంటే చెప్పిన చోట వదిలి వెళ్తామని డెడ్​డ్రాప్​ చెబుతారు. అలా డబ్బు తీసుకొని మొహం చాటేస్తున్న ఘటనలూ వెలుగుచూస్తున్నాయి. నమ్మకం లేకుంటే అసలు నోట్లతో నేరుగా వచ్చి పరిశీలించిన అనంతరమే నకిలీ నోట్లు తీసుకెళ్లాలని సూచిస్తారు. ఈ నేపథ్యంలో నేరుగా వెళితే డబ్బు లాక్కొని దాడులకు పాల్పడ్డ ఉదంతాలూ ఉంటుున్నాయని దర్వాప్తు అధికారులు పేర్కొంటున్నారు.

సామాజిక మాధ్యమాల్లో నకిలీ నోట్లపై పోస్టులు ఇలా :

  • యూట్యూబ్‌ షార్ట్స్‌: 60 శాతం
  • యూట్యూబ్‌: 22 శాతం
  • ఫేస్‌బుక్‌ : 12 శాతం
  • ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌: 6 శాతం

మార్కెట్‌లో రూ.100, 200, 500 నకిలీ నోట్లు - జాగ్రత్తగా గమనిస్తే ఇలా గుర్తించొచ్చు!

రూ.లక్షకు రూ.4 లక్షలు - వ్యాపారంలో నష్టపోతే ఎవరైనా ఇలా చేస్తారా?

FAKE CURRENCY NOTES SELLING SELLING FAKE CURRENCY NOTES FAKE CURRENCY NOTES PRINTING ఆన్​లైన్​లో నకిలీ నోట్లు విక్రయాలు

