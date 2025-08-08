Essay Contest 2025

గుంటూరులో దొంగ నోట్ల కలకలం - పోలీసు డిపార్టుమెంట్‌ అంటూ బుకాయింపు - FAKE CURRENCY NOTES IN GUNTUR

నకిలీ 500 నోట్లు మారుస్తూ పట్టుబడిన రత్నగిరి కాలనీకి చెందిన గోపిరెడ్డి, జ్యోతి - స్థానికులు నిలదీయగా సోదరుడు పోలీసు డిపార్టుమెంట్‌ అంటూ బుకాయింపు

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 8, 2025 at 5:25 PM IST

FAKE CURRENCY NOTES IN GUNTUR: ఇటీవల పలుచోట్ల దొంగనోట్లు కలకం సృష్టిస్తున్నాయి. గత కొన్ని నెలలుగా పలువురు పోలీసులు చిక్కుతున్నారు. ఇంకా పోలీసులకు దొరకకుండా చాలా మందే ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. అందుకు తాజా ఘటనే నిదర్శనం. తొలుత ఒక దుకాణంలో 100 రూపాయలకు 500 రూపాయల నోటు ఇచ్చి, మిగిలిన 400 తీసుకున్నారు. మరో దుకాణంలో ఇదే విధంగా చేస్తుండగా పట్టుబడ్డారు.

గుంటూరులో దొంగనోట్ల చెలామణీ కలకలం రేపింది. నగరంలోని రత్నగిరికాలనీలో ఓ అపార్ట్‌మెంట్లో నివాసం ఉంటున్న గోపిరెడ్డి, జ్యోతి నకిలీ 500 రూపాయల నోట్లు మారుస్తూ పోలీసులకు చిక్కారు. గురువారం రాత్రి పట్టాభిపురం ప్రధాన రహదారిలో తోపుడు బండిపై వద్దకు వెళ్లి ఇద్దరు 100 రూపాయలకు శనక్కాయలు కొనుగోలు చేసి 500 నోటు చిరు వ్యాపారికి ఇచ్చారు. ఆయన వారికి నాలుగు వందలు తిరిగి ఇచ్చారు. తర్వాత అక్కడే ఉన్న బెంగుళూరు అయ్యంగారి బేకరీకి వెళ్లి కూల్‌డ్రింక్‌ తీసుకుని మరో 500 రూపాయల నోటు ఇచ్చారు. అక్కడ వ్యాపారి మిగతా నగదు ఇచ్చే క్రమంలో నోటు పల్చగా ఉండటం గమనించి అనుమానం వచ్చి కేకలు వేశారు.

దీంతో గోపిరెడ్డి, జ్యోతి 500 రూపాయల నోటు వెనక్కి తీసుకుని 100 రూపాయలు ఇచ్చి హడావుడిగా వెళ్లేందుకు ప్రయత్నించారు. ఇంతలో జనం గుమిగూడి అక్కడి నుంచి గోపిరెడ్డి, జ్యోతిని ముందుకు కదలనివ్వకుండా నిలదీశారు. మా సోదరుడు రామిరెడ్డి పోలీస్‌ డిపార్ట్‌మెంట్ అంటూ గోపిరెడ్డి బెదిరింపులకు దిగారు. సమాచారం అందుకున్న పట్టాభిపురం పోలీసులు అక్కడకు చేరుకుని ఆ ఇద్దరినీ విచారించారు.

హైదరాబాద్‌లో కన్సల్టెన్సీ ఉందని మాయమాటలు చెప్పి నిందితులు తప్పించుకునేందుకు ప్రయత్నించారు. పోలీసులు గోపిరెడ్డిని అదుపులోకి తీసుకునే క్రమంలో వారి ద్విచక్ర వాహనం వద్ద ఉన్న బ్యాగ్‌ను ముఠాలోని మరొకరు తీసుకుని పరారయ్యారు. గోపిరెడ్డి ఇంటికి వెళ్లి సోదాలు నిర్వహించిన పట్టాభిపురం పోలీసులు, పొంతన లేని సమాధానాలు చెబుతుండడంతో అదుపులోకి తీసుకుని విచారిస్తున్నారు.

గత రెండు నెలల్లో పలు కేసులు: జూన్​ నెలలో ఏలూరు జిల్లా, పశ్చిమగోదావరి జిల్లాల్లోనూ పలువురిని పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. జూన్​ నెలలో పశ్చిమగోదావరి జిల్లా తణుకు పట్టణానికి చెందిన పినిశెట్టి చక్రధర్ అనే వ్యక్తి SBI బ్రాంచ్​లో 83 దొంగ నోట్లను తన అకౌంట్​లో జమ అయ్యేలా సీడీయంలో (Cash Deposit Machine) వేశాడు. అవి దొంగ నోట్లు కావడంతో మిషన్​లోనే ఉండిపోవడంతో బ్యాంకు అధికారులు పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. పోలీసులు దర్యాప్తు చేసి, నోట్లు బ్యాంకు సీడీయంలో వేసిన వ్యక్తితో పాటు మరో నలుగురిని అరెస్టు చేశారు. వారి నుంచి ఏకంగా 838 నకిలీ నోట్లను స్వాధీనం చేసుకున్నారు.

జూన్​ నెలలోనే దొంగ నోట్ల ముఠాలోని ప్రధాన నిందితుడిని ఏలూరు జిల్లా ద్వారకాతిరుమల పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు. ఓ ముఠాగా ఏర్పడి దొంగ నోట్లు చలామణికి పాల్పడుతూ ప్రజలను మోసం చేస్తున్న కోడూరి రవితేజను అదుపులోకి తీసుకున్నారు. అతని వద్ద నుంచి రూ.65 లక్షల విలువైన నకిలీ నోట్లను స్వాధీనం చేసుకున్నారు.

