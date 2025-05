ETV Bharat / state

'మీ ఆర్​ఐ దొరికాడు - మీ పేరు చెబుతున్నాడు - రూ.2 లక్షలు ఇవ్వండి' - ACB FAKE CALL TO MRO

Fake call to MRO in the Name of ACB Officer : ఏసీబీ అంటే అవినీతి అధికారి ఎవరైనా భయపడకుండా ఉంటాడా? అందులోనూ గత 10 రోజులుగా ఏసీబీ అధికారులు మండలంపై కన్నేశారని ఇటీవల పేపర్​లో కథనం రావడంతో అవినీతి అధికారుల గుండెల్లో రైళ్లు పరుగెడుతున్నాయి. ఇప్పటికే పలువురు అధికారులు అప్రమత్తమయ్యారు. ఈ నేపథ్యంలోనే కొందరు దుండగులు అవినీతి నిరోధక శాఖ అధికారులమంటూ ఫేక్ కాల్స్ చేస్తూ అధికారుల నుంచి డబ్బులు గుంజేందుకు పన్నాగం పన్నారు. ఏసీబీ దృష్టి మండలంపై ఉందనే వేడి చల్లారకముందే తమ కార్యాచరణను అమలు చేయాలని పక్కా ప్లాన్​ వేసుకుని సక్సెస్​ అయ్యారు. మరో వారంలో పదవీ విరమణ చేయబోతున్న ఓ తహసీల్దార్​ను బోల్తా కొట్టించి దాదాపు రూ.1 లక్ష కొట్టేశారు. ఈ ఘటన భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లాలో శనివారం చోటుచేసుకుంది.

టేకులపల్లి తహసీల్దార్ పి.ముత్తయ్యకు శనివారం మధ్యాహ్నం గుర్తుతెలియని నంబర్​ నుంచి ఫోన్​ వచ్చింది. తాను ఏసీబీ అధికారినంటూ చెప్పిన అవతలి వ్యక్తి 'మీ గిర్దావర్ (ఆర్​ఐ) లంచం తీసుకుంటూ పట్టుబడ్డాడు. అతడు ఇప్పుడు మా దగ్గరే ఉన్నాడు. మీ పేరు కూడా చెబుతున్నాడు.' అంటూ చెప్పాడు. గిర్దావర్​తోనూ ఫోన్​లో మాట్లాడించాడు. అతడు 'నిజమే సార్​' అని చెప్పడంతో ముత్తయ్య కంగారుపడ్డారు. కేసు నమోదు కాకుండా ఉండాలంటే వెంటనే రూ.2 లక్షలు ఇవ్వాలని డిమాండ్ చేశాడు. దీంతో ఆందోళన చెందిన ముత్తయ్య తన గూగుల్ పే నుంచి మంజుగౌరి అనే పేరిట ఉన్న ఖాతాకు రూ.50 వేలు, రూ.40 వేలు, రూ.5 వేలు, రూ.3 వేలు ఇలా 4 విడతల్లో మొత్తం రూ.98 వేలు బదిలీ చేశారు.

వాళ్లు అలా చెప్పమంటే చెప్పా సార్​ : కాసేపటి తర్వాత అతని ఫోన్ స్విచ్ ఆఫ్ రావడంతో తహసీల్దార్ ముత్తయ్య తాను మోసపోయానని గ్రహించారు. వెంటనే గిర్దావర్​కు ఫోన్ చేసి అడగడంతో తనతోనూ వాళ్లు ఫోన్​లోనే మాట్లాడారని, కాన్ఫరెన్స్ కాల్ ద్వారా తాను మీతో మాట్లాడానని, ఏసీబీ దాడి గురించి తనకేమీ తెలియదని సమాధానమిచ్చాడు. మోసగాడు చాకచక్యంగా బురిడీ కొట్టించడంతో ఇద్దరూ తలలు పట్టుకున్నారు.