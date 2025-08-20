Fake Attendance Scam in NREGA Works: జాతీయ గ్రామీణ ఉపాధి హామీ పథకంలో అక్రమాలను కట్టడి చేసేందుకు కేంద్రం చర్యలు చేపడుతోంది. దొంగ మస్తర్లను నిరోధించేందుకు గ్రామస్థాయి నుంచి రాష్ట్రస్థాయి వరకూ అధికారుల భాగస్వామ్యం, పర్యవేక్షణను తప్పనిసరి చేసింది. కేంద్ర గ్రామీణాభివృద్ధి మంత్రిత్వశాఖ ఆదేశాలపై రాష్ట్ర పంచాయతీరాజ్, గ్రామీణాభివృద్ధిశాఖ కార్యాచరణ సిద్ధం చేసి అమలుకు కలెక్టర్లకు మంగళవారం ఆదేశాలను జారీ చేసింది.
శ్రామికుల హాజరులో మాయాజాలం: వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో భారీగా జరిగిన దొంగ మస్తర్లలో పెద్ద ఎత్తున నిధులు దుర్వినియోగమయ్యాయి. శ్రామికుల హాజరు యాప్లో తప్పుడు సమాచారాన్ని అప్లోడ్ చేసి నిధులను పందికొక్కుల్లా తినేశారు. కేంద్ర గ్రామీణాభివృద్ధిశాఖ పరిశీలనలో ఈ విషయాలు వెల్లడయ్యాయి. దీంతో తాజాగా దొంగ మస్తర్లను అడ్డుకోవాలని కేంద్రం ఆదేశించింది. యాప్లో శ్రామికుల హాజరు సమయంలో మాయాజాలం జరిగింది. అదెలాగంటే సంబంధం లేని ఫొటోలు అప్లోడ్ చేయడం, వాస్తవ పని ఫొటోకు బదులు వేరే పని ఫొటో జత చేయడం, పని ప్రదేశంలో హాజరు తక్కువగా ఉన్నప్పటికీ ఫొటోలో ఎక్కువగా చూపడం వంటి అవకతవకలు జరిగాయి.
పురుషుల హాజరుపై మహిళల ఫొటోలు అప్లోడ్ చేయడం వేర్వేరు మస్తర్లలో ఒకే శ్రామికుడి ఫొటో పెట్టడం ఉదయం, మధ్యాహ్నం అప్లోడ్ చేసే ఫొటోల్లో శ్రామికులు వేర్వేరుగా ఉండటం మధ్యాహ్నం ఫొటో అప్లోడ్ చేయకపోవడం మొదలైన అక్రమాలు జరగడం గమనార్హం. గ్రామ స్థాయిలో శ్రామికుల హాజరుపై మేట్లు అప్లోడ్ చేస్తున్న ఫొటోలను క్షేత్రస్థాయి సహాయకులు (ఎఫ్ఏ), పంచాయతీ సిబ్బంది అదే రోజు పూర్తి స్థాయిలో పరిశీలించాలి.
పర్యవేక్షణ అవసరం: జిల్లా పంచాయతీ అధికారులు 30 ఫొటోలు, డ్వామా పథక సంచాలకులు 100, ఫీల్డ్ టెక్నికల్ అసిస్టెంట్లు, ఇతర కాంట్రాక్టు సిబ్బంది 200 ఫొటోలు, లేదంటే అప్లోడ్ చేసిన వాటిలో కనీసం 10 శాతమైనా పరిశీలించాలి. రాష్ట్ర స్థాయిలో పంచాయతీరాజ్, గ్రామీణాభివృద్ధిశాఖ కమిషనర్ పది ఫొటోలు, ఉపాధి పథక సంచాలకులు, ఆయన ఆధ్వర్యంలోని శాశ్వత సిబ్బంది 100 ఫొటోలను పరిశీలించాలి. కాంట్రాక్ట్ సిబ్బంది 200 ఫొటోలు, లేదంటే అప్లోడ్ చేసిన వాటిలో కనీసం 50 శాతమైనా పరిశీలించాలి.
అందుకు గాను తప్పుడు ఫొటోలను ఎవరైతే అప్లోడ్ చేసారో వారిపై మాత్రం ఈ సందర్భంగా కఠిన చర్యలను తీసుకోనున్నారు. నిధుల దుర్వినియోగానికి అడ్డుకట్ట పడేలా, తప్పులు మళ్లీ పునరావృతం కాకుండా ఉండేలా చర్యలు ఉండాలని కేంద్రం ఆదేశించింది. గ్రామ, జిల్లా స్థాయిలో గుర్తించిన అవకతవకలను, బాధ్యులపై తీసుకున్న చర్యలపై రాష్ట్ర పంచాయతీరాజ్, గ్రామీణాభివృద్ధిశాఖ కమిషనర్ కార్యాలయానికి జిల్లా అధికారులు ప్రతి రోజూ నివేదికను పంపాలి.
