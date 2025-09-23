ETV Bharat / state

24 నుంచి తిరుమల బ్రహ్మోత్సవాలు - వీటి గురించి తెలుసుకుంటే త్వరగా దర్శనం

ఈ నెల 24 నుంచి తిరుమల శ్రీవారి బ్రహ్మోత్సవాలు - అందుబాటులోకి రానున్న నూతన పీఏసీ - 2వేల మందికి పైగా సిబ్బందితో భారీ భద్రత - వంద మీటర్లకు ఒక సమాచార కేంద్రం

Tirumala Brahmotsavam 2025
Tirumala Brahmotsavam 2025 (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 23, 2025 at 1:56 PM IST

2 Min Read
Tirumala Brahmotsavam 2025 : తిరుమలలో శ్రీవారి దర్శనానికి వెళ్లాలంటే సుమారు మూడు, నాలుగు నెలల ముందుగానే టికెట్లు తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. లేదంటే ఉచిత దర్శనాలకు వెళ్లి, అధిక సమయం వెచ్చించాల్సి వస్తుంది. అఖిలాండ కోటి బ్రహ్మాండనాయకుని బ్రహ్మోత్సవాలు ఈ నెల 24 నుంచి జరగునున్నాయి. ఈ ఉత్సవాలకు దేశవిదేశాల నుంచి భక్తులు తరలివస్తారు. భక్తుల రద్దీకి అనుగుణంగా వారికి ఇబ్బందులు కలగకుండా టీటీడీ ప్రత్యేక శ్రద్ధ చూపుతోంది.

స్వయంగా వచ్చిన ప్రముఖులకు మాత్రమే వీఐపీ బ్రేక్ దర్శనం కల్పిస్తామని, సిఫారసు లేఖలను బ్రహ్మోత్సవాల సమయంలో అనుమతించమని టీటీడీ తెలిపింది. దర్శనానికి వచ్చిన యాత్రికులు అవస్థలు పడకుండా స్వామి వారిని శీఘ్రంగా దర్శించేందుకు టీటీడీ అనేక సౌకర్యాలను కల్పిస్తోంది. వాటిని సద్వినియోగం చేసుకుంటే వాహన సేవలు, శ్రీవారి దర్శనాన్ని సులభంగా, త్వరగా పూర్తి చేసుకోవచ్చు.

వసతి సముదాయాలు : యాత్రికుల వసతి సముదాయం-1 (పీఏసీ), పీఏసీ-2, పీఏసీ-3, పద్మనాభ నిలయంలో భక్తులకు లాకర్ల సదుపాయం, వసతి, కల్యాణకట్ట, భోజన వసతి అందుబాటులో ఉంటాయి. ఈ నెల 25న ఆంధ్రప్రదేశ్​ ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు నూతన పీఏసీ - 5ని ప్రారంభించనున్నారు. అనంతరం అది కూడా భక్తులకు అందుబాటులోనికి రానుంది.

వైద్య సేవలు :

  • తిరుమలలోని టీటీడీ అశ్విని ఆసుపత్రితో పాటు అపోలో అత్యవసర వైద్య చికిత్సా కేంద్రాలు అందుబాటులో ఉంటాయి.
  • దక్షిణ మాడవీధిలో 10 - 12 పడకలతో అత్యవసర వైద్య చికిత్స కేంద్రం ఏర్పాటు చేశారు. 8 మాడవీధుల్లో అంబులెన్స్​లు అందుబాటులో ఉంటాయి.
  • 8 స్విమ్స్​, రుయా నుంచి 50 మంది వైద్యులు, 60 మంది పారామెడికల్ సిబ్బంది సేవలందిస్తారు.

కొండపై నిండితే కిందే పార్కింగ్‌ : తిరుమలలో 4 వేల వాహనాలను మాత్రమే 24 ప్రదేశాల్లో నిలిపే అవకాశం ఉంటుంది. తిరుమలలో వాహనాల పార్కింగ్ నిండితే తిరుపతిలో పార్కింగ్ చేసుకునేలా ఏర్పాట్లు చేశారు.

వంద మీటర్లకు ఒక సమాచార కేంద్రం : తిరుమలలో రాంభగీచా, షాపింగ్ కాంప్లెక్స, ఏటీసీ ఏరియాతో పాటు పది ప్రదేశాల్లో యాత్రికుల సమాచార సేవా కేంద్రాలు పనిచేస్తున్నాయి. బ్రహ్మోత్సవాల నేపథ్యంలో ప్రతి వంద మీటర్లకు ఒక సమాచార కేంద్రాన్ని అందుబాటులోకి తీసుకురానున్నారు.

తలనీలాల సమర్పణ : ప్రధాన కల్యాణకట్టతోపాటు జీఎన్​సీ, హెచ్​వీసీ, ఎస్వీ గెస్ట్​హౌస్, సప్తగిరి, వరాహస్వామి, నందకం అతిథిగృహాలు, యాత్రికుల వసతి సముదాయాల్లోని కల్యాణకట్టల్లో తలనీలాలు సమర్పించవచ్చు.

  • సేవలందించే క్షురకులు - 1150 మంది.

అన్నప్రసాద కేంద్రాలు : తరిగొండ వెంగమాంబ అన్నప్రసాద కేంద్రంలో ఉదయం 8 నుంచి రాత్రి 11 గంటల వరకు అన్న ప్రసాదాల పంపిణీ ఉంటుంది. వైకుంఠం క్యూకాంప్లెక్స్​లో నిరంతరాయంగా వితరణ జరుగుతుంది. రాంభగీచా, సుదర్శన్​, ఏఎన్​సీ ప్రాంతాలు, యాత్రికుల వసతి సముదాయాల్లో అన్నప్రసాదాలు అందిస్తారు.

భారీగా భద్రతా ఏర్పాట్లు : 2 వేల మంది టీటీడీ సెక్యూరిటీ సిబ్బంది, 4700 మంది పోలీసు సిబ్బంది, 450 మంది సీనియర్ అధికారు, 3 వేల సీసీ కెమేరాలను వినియోగించి భద్రతా ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు. వృద్ధులు, దివ్యాంగులు తప్పిపోకుండా వారికి ట్యాగ్లు వేస్తారు.

TAGGED:

TIRUMALA BRAHMOTSAVAMTTD BRAHMOTSAVAM 2025FACILITIES IN BRAHMOTSAVAM BY TTDతిరుమల బ్రహ్మోత్సవాలు 2025TIRUMALA BRAHMOTSAVAM 2025

