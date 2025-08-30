Facial Recognition In All Education Institutions : స్కూళ్ల నుంచి వర్సిటీల వరకు రాష్ట్రంలోని అన్ని విద్యా సంస్థల బోధనలో నాణ్యతా ప్రమాణాలు పెంచాలని, అందుకు అనుగుణంగా బోధనా సిబ్బందితో పాటు విద్యార్థులకు ముఖ గుర్తింపు హాజరు (ఫేషియల్ రికగ్నైజేషన్ సిస్టమ్- ఎఫ్ఆర్ఎస్) విధానాన్ని తప్పనిసరి చేయాలని అధికారులను సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ఆదేశించారు. ముఖ గుర్తింపుతో హాజరు శాతం మెరుగుపడుతుందని, వివిధ లోటుపాట్లనూ అరికట్టవచ్చని అభిప్రాయపడ్డారు. శుక్రవారం పోలీస్ కమాండ్ కంట్రోల్ సెంటర్లో విద్యాశాఖపై సీఎం మూడు గంటల పాటు సమీక్ష నిర్వహించారు.
లోన్లను ఎఫ్ఆర్బీఎం పరిమితిలో లేకుండా : విద్యారంగంపై చేస్తున్న ఖర్చును వ్యయంగా కాకుండా పెట్టుబడిగా చూస్తున్నామని ఈ సందర్భంగా సీఎం స్పష్టం చేశారు. యంగ్ ఇండియా ఇంటిగ్రేటెడ్ రెసిడెన్షియల్ స్కూళ్లతో పాటు విద్యారంగం అభివృద్ధికి తీసుకునే లోన్లను ఎఫ్ఆర్బీఎం పరిమితిలో లేకుండా చూడాలని డిప్యూటీ సీఎం భట్టి విక్రమార్క ఇప్పటికే కేంద్ర ఆర్థిక శాఖ మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్కు విజ్ఞప్తి చేశారని సీఎం వివరించారు.
ప్రభుత్వ విద్యాసంస్థల్లో చదువుతున్న వారిలో 90 శాతానికిపైగా బీసీ, ఎస్సీ, ఎస్టీ, మైనారిటీలు ఉన్నారని, ఈ విషయాన్ని నిర్ధారించేందుకు గత పదేళ్లలో ప్రభుత్వ విద్యాసంస్థల్లో చదివిన విద్యార్థుల వివరాలపై నివేదిక రూపొందించాలని అధికారులను ఆదేశించారు. సమావేశంలో సీఎం సలహాదారు వేం నరేందర్ రెడ్డి, ప్రత్యేక కార్యదర్శి అజిత్రెడ్డి, విద్యాశాఖ కార్యదర్శి యోగితా రాణా, ఉన్నత విద్యామండలి ఛైర్మన్ ఆచార్య బాలకిష్టారెడ్డి, సాంకేతిక విద్యాశాఖ కమిషనర్ శ్రీదేవసేన, పాఠశాల విద్యాశాఖ సంచాలకుడు నవీన్ నికోలస్ తదితరులు పాల్గొన్నారు.
సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ఆదేశాలు, తీసుకున్న ముఖ్య నిర్ణయాలు ఇవీ :
విద్యాశాఖ పరిధిలో అదనపు గదులు, వంట గదులు, మరుగుదొడ్లు, ప్రహరీల నిర్మాణం వివిధ విభాగాలు చేపట్టడం సరికాదు. నిర్మాణాల నాణ్యత ప్రమాణాలు, పర్యవేక్షణ, నిధుల మంజూరు, జవాబుదారీతనం కోసం అన్నీ ఒకే విభాగం కింద ఉండాలి. సమీకృత గురుకులాల నిర్మాణాలను పర్యవేక్షిస్తున్న తెలంగాణ విద్యా సంక్షేమ వసతుల అభివృద్ధి సంస్థ (టీజీఈడబ్ల్యూఐడీసీ) నేతృత్వంలోనే ఇకపై నిర్మాణ పనులు కొనసాగాలి. ఈ సంస్థకు అవసరమైన ఇంజినీరింగ్, ఇతర సిబ్బందిని ఇతర విభాగాల నుంచి డిప్యుటేషన్పై సమకూర్చాలి.
పాఠశాలలో డిజిటల్ పాఠాలు, విద్యార్థులకు సులభంగా అర్థమయ్యేందుకు ఏ జాగ్రత్తలు, చర్యలు తీసుకోవాలో వాటిపై చర్చించారు. పాసింగ్ పర్సంటేజ్ పెంచడంపై యోచించారు. అలాగే విద్యార్థుల కనీస అవసరాలపై చర్చించారు.
- పాఠశాలల్లో మధ్యాహ్న భోజనం తయారీ కోసం కంటైనర్ కిచెన్లకు ప్రాధాన్యమివ్వాలి. కంటైనర్లపైన సౌర పలకలు ఏర్పాటు చేసి, అవసరమైన విద్యుత్తు వినియోగించుకోవచ్చు.
- మధ్యాహ్న భోజన బిల్లుల చెల్లింపు గ్రీన్ ఛానల్లో జరగాలి. బిల్లుల సమర్పణ కూడా ఆన్లైన్లోనే సాగాలి. ఈ విషయంలో ఎటువంటి అలసత్వం చూపొద్దు.
- అమ్మ ఆదర్శ పాఠశాలల కింద బడుల్లో పారిశుద్ధ్య పనులకు సంబంధించిన బిల్లులు, ‘మన ఊరు-మన బడి’ బకాయిలను వెంటనే విడుదల చేయాలి.
- రాష్ట్రంలోని మహిళా కాలేజీలు, బాలికల స్కూళ్లల్లో మూత్రశాలలు, మరుగుదొడ్లు, ప్రహరీల నిర్మాణ పనులు వేగవంతం చేయాలి.
- ప్రతి పాఠశాలలో క్రీడలకు ప్రాధాన్యమివ్వాలి. అవసరమైతే కాంట్రాక్టు విధానంలో వ్యాయామ ఉపాధ్యాయులను నియమించే అంశాన్ని పరిశీలించాలి.
