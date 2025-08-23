Eye problem Cases Rise Due To Dirt Caused by Floods : రాష్ట్రవ్యాప్తంగా విస్తారంగా కురిసిన వర్షాలు, దాంతో వచ్చిన వరదలతో రోడ్లపై బురద పేరుకుపోయింది. ఆ బురద ప్రస్తుత ఎండలకు ధూళిగా మారింది. వాహనాల రాకపోకలతో మట్టి రేణువులు ఎగిసిపడుతూ వాహనదారులు, బాటసారుల కళ్లలో పడటంతో ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. చాలామంది కళ్లను నలుపుతూ సమస్యను మరింత పెద్దదిగా చేసుకుని ఆసుపత్రి బాట పడుతున్నారు. ఉమ్మడి నల్గొండ జిల్లాలో ఇలాంటి సమస్యలతో ఆసుపత్రులకు పదుల సంఖ్యలో బాధితులు వస్తున్నారని నేత్ర వైద్యులు చెబుతున్నారు.
ద్విచక్రవాహనదారులు నేత్ర సంరక్షణ చర్యలు పాటించడం లేదు. ముందు వెళ్తున్న వాహనాల గాలికి లేస్తున్న దుమ్ము, ధూళి కళ్లలో పడగానే పక్కకు ఆగి శుభ్రమైన నీటితో కళ్లను కడగాలి. అప్పుడు కన్ను గుడ్డు, కంటి రెప్ప కింద పేరుకుపోయిన దుమ్ము తొలగిపోతుంది.
కళ్లను చేతులతో రుద్దడం వల్ల రెప్పలు, గుడ్డుపై చిన్నపాటి గాయాలు అయ్యే ప్రమాదం ఉంటుంది. దీంతో కళ్లు ఎర్రబారడం, మంట, నీరు కారడం, చూపు మందగించడం లాంటివి జరుగుతాయి. సకాలంలో ఆసుపత్రికి వెళ్తే డాక్టర్లు స్కోప్ ద్వారా కళ్లను పరీక్షించి దుమ్ము, మట్టి రేణువులు తొలిగిపోయేలా అవసరమైన చికిత్స చేస్తారు.
ఉన్న మున్సిపాలిటీలు, గ్రామపంచాయతీలు రోడ్లపై పేరుకుపోయిన దుమ్మును తొలగించాలి. దీనివల్ల వాహనదారులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. ఒక్కో రోడ్డుపై పేరుకుపోయిన వరద మట్టి కారణంగా వాహనాలు స్కిడ్ అవుతున్నాయి. కొన్ని ప్రాంతాల్లో శుభ్రం చేసే సిబ్బంది మట్టిని కుప్పలుగా పెడుతున్నారు తప్ప ఎత్తి పారేయడం లేదు. దీంతో గాలులు వీచినప్పుడు మళ్లీ అది రోడ్లపైకి వచ్చి చేరుతుంది.
"ద్విచక్ర వాహనదారులు బయటికి వెళ్లేటప్పుడు తప్పకుండా శిరస్త్రాణం (హెల్మెట్), గాగుల్స్, వైజర్స్ లాంటివి వినియోగించాలి. అవి దుమ్ము, ధూళి నుంచి కళ్లకు రక్షణగా ఉంటుంది. వాటిని వినియోగించని వారు సమస్య ఎదురైతే వైద్యుడిని సంప్రదించి చికిత్స తీసుకోవాలి." - డాక్టర్.మీనాంక్ భీష్వ, తుంగుతుర్తి, సీహెచ్సీ, నేత్రవైద్యులు
పెరుగుతున్న కాలుష్యం : మరోవైపు తెలంగాణలో ఏ ఒక్క నగరంలో, పట్టణంలో స్వచ్ఛమైన గాలి జాడ లేదు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా నగరాలు, పట్టణాల్లో 10 చోట్ల వాయు నాణ్యతను పరిశీలిస్తుండగా, అన్ని ప్రాంతాలు కాలుష్య కోరల్లోనే చిక్కుకున్నట్లు తాజా గణాంకాలు వెల్లడిస్తున్నాయి. అన్ని చోట్లా పీఎం (పార్టిక్యూలేట్ మ్యాటర్)-10 అనే సూక్ష్మ ధూళి కణాలు ప్రతి ఘనపు మీటరు గాలిలో కేంద్ర కాలుష్య నియంత్రణ మండలి(సీపీసీబీ) నిర్దేశించిన పరిమితి (60 మైక్రో గ్రాములు) కంటే అధికంగా నమోదయ్యాయి. ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ ప్రకారం ఇది 40 మై.గ్రా. మాత్రమే ఉండాలి. కానీ ఇక్కడ ఎక్కువ మోతాదులో నమోదు అవుతూ వస్తుంది.
ఎన్నో కారణాలు : వాయు కాలుష్యానికి ఒక్కో చోట ఒక్కో రకమైన కారణాలు ఉన్నాయి. హైదరాబాద్లో పరిశ్రమలు, వాహనాలు వాయు కాలుష్యానికి ప్రధాన కారణాలుగా నిపుణులు పేర్కొంటున్నారు. నిత్యం లక్షల కొద్ది పెట్రోల్, డీజిల్ వాహనాలతో పర్యావరణంపై ప్రభావం పడుతుంది. అలాగే రామగుండంలో పరిశ్రమలు, థర్మల్ ప్లాంట్లు, బొగ్గు గనులు ప్రధాన కారణం అవుతున్నాయి. ఈ రెండు నగరాలే కాదు ఇంకో మరో 8 నగరాల పరిస్థితి కూడా వాహనాలతో ఇదే రీతిలో ఉన్నాయి. అందుకే కర్బన ఉద్గారాలను తగ్గించాలని అంతా కోరుకుంటున్నారు.
