తెలంగాణలో ఐదు జిల్లాలకు అతి భారీ వర్ష సూచన - జాగ్రత్తగా ఉండండి

రాష్ట్రంలో కొన్ని జిల్లాలకు అతి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉన్నట్లు తెలిపిన వాతావరణ శాఖ - 19 జిల్లాలకు ఎల్లో అలర్ట్‌ జారీ - జాగ్రత్తగా ఉండాలని ప్రజలకు సూచన

By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 13, 2025 at 1:49 PM IST

Heavy Rain Forecast In Telangana : తెలంగాణలోని ఐదు జిల్లాల్లో శనివారం అతి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉన్నట్లు హైదరాబాద్​ వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. మరో 19 జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు కురవనున్నట్లు వెల్లడించింది. సంగారెడ్డి, మెదక్‌, కామారెడ్డి, నిజామాబాద్‌, నిర్మల్‌ జిల్లాలకు ఆరెంజ్‌ అలర్ట్‌ 19 జిల్లాలకు పసుపు రంగు హెచ్చరికలు జారీ చేశారు.

