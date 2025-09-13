తెలంగాణలో ఐదు జిల్లాలకు అతి భారీ వర్ష సూచన - జాగ్రత్తగా ఉండండి
రాష్ట్రంలో కొన్ని జిల్లాలకు అతి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉన్నట్లు తెలిపిన వాతావరణ శాఖ - 19 జిల్లాలకు ఎల్లో అలర్ట్ జారీ - జాగ్రత్తగా ఉండాలని ప్రజలకు సూచన
Published : September 13, 2025 at 1:49 PM IST
Heavy Rain Forecast In Telangana : తెలంగాణలోని ఐదు జిల్లాల్లో శనివారం అతి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉన్నట్లు హైదరాబాద్ వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. మరో 19 జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు కురవనున్నట్లు వెల్లడించింది. సంగారెడ్డి, మెదక్, కామారెడ్డి, నిజామాబాద్, నిర్మల్ జిల్లాలకు ఆరెంజ్ అలర్ట్ 19 జిల్లాలకు పసుపు రంగు హెచ్చరికలు జారీ చేశారు.