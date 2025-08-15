Extramarital Affair Murder in Srikakulam District : ప్రస్తుత సమాజంలో వివాహేతర సంబంధాలు పచ్చని కుటుంబాల్లో చిచ్చు రేపుతున్నాయి. అక్రమ సంబంధాల కారణంగా ఎంతో మంది తమ పండంటి కాపురాలను చేజేతులారా నాశనం చేసుకుంటున్నారు. ఓ వైపు కట్టుకున్నభర్తను, కడుపున పుట్టిన పిల్లలను సైతం వదిలేసేందుకు సిద్ధపడుతున్నారు. మరోవైపు అడ్డొస్తే చంపేందుకు సైతం వెనకాడటం లేదు. ఆ తర్వాత జరిగే పరిణామాలు తెలిసినప్పటికీ, కుటుంబాలను వీధిపాలు చేస్తున్నారు. తద్వారా జీవితాలను అంధకారం చేసుకుంటున్నారు. వివాహేతర సంబంధాలు కుటుంబాలను విచ్ఛిన్నం చేస్తున్నాయనడానికి తాజాగా జరిగిన ఎన్నో ఘటనలు ఉదాహరణలుగా నిలుస్తున్నాయి. ఇటువంటి దారుణమే శ్రీకాకుళం జిల్లాలో చోటు చేసుకుంది.
వివాహేతర సంబంధానికి అడ్డుగా ఉన్నాడన్న కారణంగా ఓ మహిళ తన ప్రియుడితో కలిసి భర్తను చంపేసిన ఉదంతమిది. శ్రీకాకుళం జిల్లా పాతపట్నంలో జరిగిన ఈ దారుణంపై టెక్కలి డీఎస్పీ డి. లక్ష్మణరావు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం పాతపట్నంలోని మొండిగొల్లవీధికి చెందిన నల్లి రాజు (27)కు ఎనిమిదేళ్ల కిందట మౌనికతో వివాహమైంది. వీరికి ఇద్దరు అబ్బాయిలు.
భార్యకు విడాకులిచ్చి ఇద్దరూ కలిసి జీవించాలని : ఇటీవల మౌనికకు స్థానికుడు గుండు ఉదయ్కుమార్తో వివాహేతర సంబంధం ఏర్పడింది. దీనిపై భర్తతోపాటు కుటుంబసభ్యులు ఆమెను పలుమార్లు మందలించారు. దీంతో మౌనిక ప్రియుడితో కలిసి భర్తను హతమార్చి, తర్వాత ఉదయ్కుమార్ తన భార్యకు విడాకులిచ్చి ఇద్దరూ కలిసి జీవించాలని నిశ్చయించుకున్నారు. రాజును రాత్రివేళ బయటకు రప్పించేందుకు ఉదయ్ అమ్మాయిలా వాట్సప్లో సందేశాలు పంపించాడు. రాజు తిరస్కరించడంతో, ఇంట్లోనే హత్యకు పథకం వేశారు.
వీధి దీపాలు ఆర్పేసి - బైకులు మార్చేసి : మౌనిక ఈ నెల 5న తన భర్తకు నాలుగు నిద్రమాత్రలు కలిపిన అన్నం పెట్టింది. ఆరోజు అతని ప్రవర్తనను గమనించి, మర్నాడు ఆరు మాత్రలు కలిపిన భోజనం పెట్టింది. భర్త మత్తులోకి జారుకున్నాక అర్ధరాత్రి ప్రియుడికి ఫోన్ చేసింది. ఉదయ్కుమార్ స్థానికుడు చౌదరి మల్లికార్జున్తో కలిసి బైక్పై వస్తూ, ఆ దారిలో వీధిదీపాలు ఆపేశారు. ఇంట్లోకి వచ్చాక ముగ్గురూ కలిసి గాఢనిద్రలో ఉన్న రాజు ముఖానికి తలగడను నొక్కిపట్టి చంపేశారు. ఆ తర్వాత రాజు ద్విచక్ర వాహనాన్ని స్థానిక ఎస్సీకాలనీ దిగువన పెట్టారు.
గాయాలు లేకపోవడంతో అనుమానం : ఉదయ్, మల్లికార్జున్లు తాము వచ్చిన బైక్పై రాజు మృతదేహాన్ని తీసుకొచ్చి, ముందుగా బండి పెట్టిన ప్రాంతంలో పడేసి, వెళ్లిపోయారు. తన భర్త రాత్రివేళ ఇంటినుంచి బయటకు వెళ్లి, తిరిగి రాలేదంటూ మౌనిక అతని కుటుంబసభ్యులకు ఫోన్లో సమాచారమిచ్చింది. 7న ఉదయం స్థానికులు మృతదేహాన్ని గుర్తించారు. అతని శరీరంపై గాయాలు లేకపోవడంతో పాటు మౌనిక ఫిర్యాదు మేరకు ఎస్సై బి. లావణ్య అనుమానాస్పద మృతిగా కేసు పెట్టారు. సీసీ కెమెరాలు పరిశీలించగా రాత్రిపూట ఉదయ్కుమార్, మల్లికార్జున్ సంచరించినట్లు గుర్తించారు. పోలీసుల ప్రశ్నలకు మౌనిక పొంతనలేని సమాధానాలిచ్చింది. దీంతో లోతుగా విచారించగా, తామే హత్య చేసినట్లు ముగ్గురూ అంగీకరించారని డీఎస్పీ తెలిపారు.
వివాహేతర సంబంధం అనుమానంతో సాఫ్ట్వేర్ ఇంజినీర్ హత్య