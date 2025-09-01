ETV Bharat / state

కుదుపులు లేకుండా జర్నీ - విజయవాడ డివిజన్‌కు భారీగా బోగీల కేటాయింపు

త్వరలోనే అన్ని రైళ్లకు ఆధునిక కోచ్​లు - గతంలో ఉన్నా బోగీలతో పోలిస్తే విశాలంగా బెర్తులు - ప్రమాదాలు జరిగినప్పుడు తక్కువ నష్ట తీవ్రత

Extra LHB Coaches Announced For Vijayawada Division
Extra LHB Coaches Announced For Vijayawada Division (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 1, 2025 at 1:39 PM IST

Extra LHB Coaches Announced For Vijayawada Division : ఏపీ రైల్వే ప్రయాణికులకు రైల్వే శాఖ శుభవార్త తెలిపింది. ప్రయాణికుల సౌకర్యం కోసం పలు రైళ్లకు అత్యాధునిక బోగీలను జత చేసింది. దూర ప్రాంతాల నుంచి వివిధ నగరాల మధ్య నడిచే ఇంటర్ సిటీ ఎక్స్​ప్రెస్ రైళ్లతో పాటు చాలా రైళ్లకు ఈ బోగీలు అందుబాటులోకి వచ్చాయి. దీనివల్ల రాబోయే రోజుల్లో రద్దీని నియంత్రించవచ్చని రైల్వేశాఖ అధికారులు భావిస్తున్నారు. అదే విధంగా ప్రయాణికులను క్షేమంగా గమ్యస్థానాలకు చేర్చడమే లక్ష్యంగా కృషి చేస్తున్నామన్నారు. కుదుపుల్లేని జర్నీతో, ప్రయాణం సౌకర్యవంతంగా ఉండే విధంగా ఈ బెర్తులను అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చామన్నారు. గతంలో ఉన్నా బోగీలతో పోలిస్తే, బెర్తులు కూడా విశాలంగా ఉంటాయని, ప్రమాదాలు జరిగినప్పుడు ఎల్​హెచ్​బీ బోగీలు నష్ట తీవ్రతను తగ్గిస్తాయని అన్నారు.

సాధారణ ఐసీఎఫ్‌ బోగీలతో పోలిస్తే : ప్రయాణికులకు మెరుగైన సౌకర్యాలు అందించాలనే ఉద్దేశంతో జర్మన్‌ టెక్నాలజీతో కూడిన అత్యాధునిక బోగీలను రైల్వే శాఖ ప్రవేశ పెట్టింది. ప్రయాణికుల భద్రతను దృష్టిలో పెట్టుకొని రైల్వే శాఖ కొత్తగా లింక్డ్‌ హాఫ్‌మన్‌ బుష్‌ (LHB) బోగీలను నడుపుతోంది. చెన్నై, రాయ్‌బరేలి, కపుర్తనాలో ఉన్న రైల్‌ కోచ్‌ పరిశ్రమల్లో ఈ బోగీలను తయారు చేస్తున్నారు. ఈ బోగీలతో భద్రతతో పాటు సాఫీగా ప్రయాణం సాగించవచ్చు.

Train Coach
కోచ్​ లోపల సౌకర్యంగా (EENADU)

సాధారణ ఐసీఎఫ్‌ బోగీలతో పోలిస్తే మెరుగైన ప్రయాణ అనుభవాన్ని ఈ ఎల్‌హెచ్‌బీ బోగీలు కలిగిస్తాయి. ఈ బోగీలను విజయవాడ డివిజన్‌కు రైల్వే శాఖ ఇప్పటికే భారీగా కేటాయించింది. ఇప్పటికే విజయవాడ నుంచి రాకపోకలు సాగించే ఇంటర్‌ సిటీలతో పాటు ప్రధాన రైళ్లకు వీటిని అమర్చారు. ఒక వేళ ప్రమాదం జరిగినా ప్రమాద తీవ్రత చాలా తక్కువగానూ ఉంటుంది. విజయవాడ నుంచి సికింద్రాబాద్‌, విశాఖపట్నం, చెన్నై, బెంగళూరు, శిర్డీ మొదలైన పరిసర ప్రాంతాలకు వెళ్లే రైళ్లు ఈ అధునాతన బోగీలతోనే నడుస్తున్నాయి.

ప్రయాణం సౌకర్యవంతంగా : ఎల్‌హెచ్‌బీ లోపల సీటింగ్‌ వ్యవస్థ కూడా సౌకర్యవంతంగా ఉందని ప్రయాణికుడు వినుకొండ జార్జి తెలిపారు. ఈ బోగీల్లో బెర్తులు విశాలంగా ఉన్నాయని అన్నారు. వీటిల్లో శుభ్రత కూడా చాలా బాగుందన్నారు. అన్ని రైళ్లకు కూడా ఏర్పాట్లు చేస్తే వృద్ధులకు, మహిళలకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు ఉండవని అని వెల్లడించారు.

త్వరలోనే అన్ని రైళ్లకు : విజయవాడ నుంచి నడిచే ఇంటర్ సిటీ ఎక్స్​ప్రెస్​లతో పాటు ఇప్పటికే చాలా రైళ్లకు ఏర్పాటు చేశామని డీఆర్​ఎం మోహిత్ సొనాకినా తెలిపారు. ప్రయాణికులను క్షేమంగా గమ్యస్థానాలకు చేర్చడమే లక్ష్యంగా కృషి చేస్తున్నామన్నారు. త్వరలోనే విజయవాడ మీదుగా నడిచే అన్ని రైళ్లకు దశల వారీగా ఎల్​హెచ్​బీ బోగీలు ఏర్పాటు చేస్తామని పేర్కొన్నారు. డివిజన్​కు సుమారు రెండు వేల వరకు బోగీలు వచ్చాయి. ఇక్కడ మొత్తం 20 రైళ్లు ఉండగా, 20 వేలకు పైగా ప్రయాణికులు రాకపోకలు సాగిస్తుంటారు.

