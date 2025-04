ETV Bharat / state

ఇక్కడి మామిడి ముక్కలకు భలే గిరాకీ - రైతులకు లాభాలు, మహిళలకు ఉపాధి - DEMAND FOR MANGO PIECES

Published : April 30, 2025 at 8:43 PM IST

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Export of Mango Pieces Brings Profits and Employment to Women: 'నూజివీడు' మామిడికి అంతర్జాతీయ ఖ్యాతి ఉంది. ఇక్కడి మామిడి కాయలోని ప్రతి పదార్థం వివిధ మార్గాల్లో ఆహారంగా మారుతోంది. ఏలూరు జిల్లాలోని నూజివీడు ప్రాంతంలో మామిడి ముక్కల ఎగుమతి రైతులకు లాభాలను తెచ్చిపెడుతూ మహిళా కూలీలకు ఉపాధి కల్పిస్తోంది. ఆగిరిపల్లి మండలం ఈదర, కొత్త ఈదర, శోభనాపురం, వట్టిగుడిపాడు, ఆగిరిపల్లి, చాట్రాయి మండలం కృష్ణారావుపాలెం, నూజివీడు మండలం అన్నవరం ప్రాంతాల్లో ఈ మామిడి ముక్కల యూనిట్లను ఏర్పాటు చేశారు. 3 నెలల పాటు వందల మంది మహిళా కూలీలకు మంచి ఉపాధిని అందిస్తోంది.

ప్రయోజనం ఇలా: మామిడి ముక్కల వ్యాపారులు సమీప ప్రాంతాల రైతుల నుంచి కాయలు కొనుగోలు చేస్తారు. రవాణా, కమీషన్‌ ఖర్చులు ఉండవు. మంగు కాయలు కూడా తీసుకుంటారు. కూలీలకు రోజుకు రూ.560 వరకు వేతనం లభిస్తోంది. తోతాపురి రకం మామిడిని దీనికి వినియోగిస్తున్నారు. దీని ధర టన్ను రూ.10,000 నుంచి రూ.12,000 వరకు ఉంది.

ఎగుమతికి ఇలా సిద్ధం: కాయలు దుకాణంలోకి రాగానే వాటిని మహిళలు ముక్కలుగా కోస్తారు. వాటిలో పొరలుగా ఉప్పు వేసి సుమారు పదిహేను రోజుల వరకు నిల్వ చేస్తారు. తర్వాత వాటిని సంచుల్లోకి మార్చి గుజరాత్, పశ్చిమ బెంగాల్, నాగ్‌పుర్, కోల్‌కతా తదితర ప్రాంతాల్లోని పచ్చడి కంపెనీలకు ఎగుమతి చేస్తారు. వీటిని అక్కడి ఆహార అవసరాల మేరకు పచ్చళ్లు, పొడులు, ఇతర ఆహార పదార్థాల్లో మామిడి రుచి వచ్చేలా వినియోగిస్తారు. ఈ మామిడి ముక్కలను ఒరుగులుగా సైతం చేసి ఏడాది మొత్తం ఆయా రాష్ట్రాల్లో వాడతారు. ఉప్పులో రోజుల తరబడి నిల్వ చేయడం వలన ఇవి చెడిపోకుండా ఉంటాయి.