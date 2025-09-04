House Blast in Jupudi of NTR District: ఎన్టీఆర్ జిల్లా జూపూడిలో బుధవారం రాత్రి భారీ పేలుడు సంభవించింది. పోలీసుల విచారణలో నివ్వెరపోయే నిజాలు వెలుగు చూస్తున్నాయి. టపాసులు తయారు చేసే సామగ్రి ఉండటం వల్లే పేలుడు తీవ్రత పెరిగిందని పోలీసులు ప్రాథమికంగా భావిస్తున్నారు. ఘటనాస్థలంలో తనిఖీ చేయగా టపాసులు లభ్యం అయ్యాయి. దీంతో చుట్టుపక్కల ఇళ్లలో తనిఖీ చేశారు. కొందరి ఇళ్లలో టపాసులు తయారు చేసే ముడి పదార్ధాలు లభించినట్లు సమాచారం. ఇతర ప్రాంతానికి చెందిన వ్యక్తి భీమేశ్వర్ నగర్ కాలనీలో పలువురికి టపాసులు తయారు చేసేందుకు ముడి పదార్ధాలు ఇచ్చారని దర్యాప్తులో గుర్తించారు. కాలనీవాసులకు టపాసులు ఇచ్చింది ఎవరనే కోణంలో ఆరా తీస్తున్నారు.
బుధవారం రాత్రి 7.30 గంటల సమయంలో అకస్మాత్తుగా భారీ విస్ఫోటనం. ఇబ్రహీంపట్నం మండలం జూపూడి గ్రామ శివార్లలోని భీమేశ్వరకాలనీలోని అందరూ వణికిపోయారు. పేలుడు ధాటికి ఓ ఇంటి ముందు బలమైన సిమెంట్ గోడలు, ముక్కలై ఎగిరి దూరంగా పడ్డాయి. ఈ పేలుడు కారణంగా ఇంటికి సమీపంలోని మరో రెండు ఇళ్లు పాక్షికంగా దెబ్బ తిన్నాయి. కాలనీలోని వారంతా భయంతో బిక్కుబిక్కుమంటూ పేలుడు జరిగిన ప్రాంతం నుంచి దూరంగా పరుగులు తీశారు. ఏం జరిగిందో తెలియక, చాలాసేపు ఎవరూ ఆ ఇంటి సమీపంలోకి వచ్చే సాహసం చేయలేక పోయారు. చాలా సమయం తర్వాత ఒక్కొక్కరుగా ఆ ఇంటి వద్దకు వచ్చారు. అక్కడకు రాగానే పేలుడు ధాటికి ఎగిరి పడిన సిమెంట్ గోడలు, పైకప్పు, ధ్వంసమైన సామగ్రి కనిపించాయి. వాటి మధ్యలో ఇద్దరు వ్యక్తులు తీవ్రంగా గాయపడి ఉన్నారు.
వెల్డింగ్ చేస్తుండగా పేలుడు: ప్రత్యక్ష సాక్షులు, పోలీసుల కథనం ప్రకారం జూపూడి గ్రామానికి కొంత దూరంలో భీమేశ్వరకాలనీలో గత కొంతకాలంగా కొందరు స్థానికేతరులు ఇక్కడ ఇళ్లను అద్దెకు తీసుకుని, దీపావళి మందు సామగ్రిని తయారు చేస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ఓ ఇంట్లో బుధవారం రాత్రి వెల్డింగ్ పనులు చేయిస్తున్నారు. ఈ ప్రాంతంలో కోతుల బెడద ఎక్కువ ఉండడంతో ఇంటి ముందు భాగంలో గ్రిల్స్ను ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. ఈ సమయంలోనే వెల్డింగ్ చేస్తుండగా ఒక్కసారిగా పేలుడు సంభవించింది. ఆ ఇంటిలో ఉన్న దీపావళి టపాసుల మందుగుండు సామగ్రిపై నిప్పురవ్వలు పడడంతో పేలుడు జరిగిందా, లేక వెల్డింగ్ చేసేందుకు ఉపయోగించిన గ్యాస్ సిలిండర్ పేలిందా అనేది ఇంకా తేలాల్సి ఉంది.
ఎందుకింత తీవ్రత: పేలుడు జరిగిన ప్రదేశాన్ని చూస్తే చాలా తీవ్రమైన పేలుడు పదార్థాలు ఏమైనా ఉన్నాయా? అనే సందేహం కలుగుతోంది. ఆ ఇంటి పెద్ద పెద్ద సిమెంట్ గోడలు ఎగిరి దూరంగా పడ్డాయి. మరోవైపు వెల్డింగు పనుల కోసం అనధికారికంగా వంట గ్యాస్ను కనెక్ట్ చేసి వినియోగిస్తుండగా ఈ ప్రమాదం జరిగి ఉండొచ్చనే మరో అనుమానం కలుగుతోంది. పేలుడు జరిగిన ఘటనా స్థలానికి ఏడీసీపీ రామకృష్ణ, ఏసీపీ దుర్గారావు, ఇబ్రహీంపట్నం సీఐ చంద్రశేఖర్, తహసీల్దారు వెంకటేశ్వర్లు, క్లూస్ టీం చేరుకున్నారు. ఈ ప్రమాదానికి గల కారణాలను పరిశీలిస్తున్నారు.
ఫోరెన్సిక్ నిపుణులొచ్చాకే స్పష్టత: ఫోరెన్సిక్ ల్యాబ్ నుంచి నిపుణులు వచ్చి ఆధారాలు సేకరించాకే, వాస్తవంగా ఏం జరిగింది అనేది తెలియనుంది. దేనివల్ల పేలుడు సంభవించింది అనే దానిపై వంద శాతం స్పష్టత వస్తుందని పోలీసులు భావిస్తున్నారు. ఏవైనా దీపావళి టపాసుల తయారీ సామగ్రి ఉంటే గనక పొగ, వాసన విపరీతంగా వస్తుంది. కానీ ఘటనా స్థలంలో అలాంటివి ఏమి లేవు. వెల్డింగ్ చేసేందుకు ఉపయోగించే గ్యాస్ బండ పేలుడు వల్లే ఇది జరిగి ఉండొచ్చని పోలీసులు ప్రాథమికంగా భావిస్తున్నారు. అయితే కోతుల బెడద ఎక్కువ ఉండడంతో ఉల్లిపాయ బాంబులు కొనుగోలు చేసి తీసుకొచ్చి ఇంటిలోని మెట్ల కింద పెట్టానని, అంతకంటే ఇంకే దీపావళి టపాసులు లేవని పోలీసుల విచారణలో అవినాష్ చెప్పాడు.
అదృష్టవశాత్తూ ఇద్దరే: ఈ ఇల్లు భీమేశ్వరకాలనీకి చెందిన రెంటపల్లి కోటమ్మకు చెందినది. ఆమె కుమారుడు రెంటపల్లి అవినాష్ లారీ డ్రైవర్గా పని చేస్తున్నాడు. వీళ్ల ఇంటికి బయట వైపు కోతుల నివారణ కోసం ఐరన్ గ్రిల్స్ను పెట్టిస్తున్నారు. ఎన్టీఆర్ జిల్లా నందిగామ సమీపంలోని కోనాయపాలేనికి చెందిన గోపి, మహేష్ అనే ఇద్దరు ఈ వెల్డింగ్ పనులు చేస్తున్నారు. పని చివరి దశకు చేరడంతో రాత్రయినా కొనసాగించారు. ఈ నేపథ్యంలోనే ప్రమాదం జరిగి వీరిద్దరూ తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. ఆ సమయంలో ఇంటిలోపల వంట గదిలో కోటమ్మ ఉంది. ఆమె కుమారుడు అవినాష్ గుమ్మం దగ్గరే ఉన్నాడు. ఈ పేలుడు ధాటికి అతడు ఎగిరి పక్కన పడ్డాడు. అతని జుట్టు కొద్దిగా కాలింది.
మరోవైపు ఈ ఘటనలో గాయపడిన గోపి, మహేష్ ఇద్దరినీ చికిత్స నిమిత్తం విజయవాడ ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించారు. గోపి ఆరోగ్య పరిస్థితి విషమంగా ఉందని వైద్యులు చెబుతున్నారు. మరో క్షతగాత్రుడు మహేష్ ప్రాథమిక చికిత్స అనంతరం డిశ్చార్జ్ అయినట్లు పోలీసులు చెబుతున్నారు. గతంలోనూ అనేకసార్లు టపాసులు తయారు చేశారని స్థానికులు చెప్పారు. ఘటనకు బాధ్యులైన నిందితుడిపై కఠినచర్యలు తీసుకోవాలని స్థానికులు కోరుతున్నారు.
