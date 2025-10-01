సెలవుల్లో టూర్ ప్లాన్ చేస్తున్నారా? - అయితే ఈ బెస్ట్ టూరిస్ట్ స్పాట్ ట్రైచేయండి
అమ్రాబాద్ టైగర్ రిజర్వ్లో విహారం మళ్లీ ప్రారంభం - రెండు ప్యాకేజీలుగా అందుబాటులోకి - ఆక్టోపస్ వ్యూపాయింట్, వజ్రాల మడుగు, వాచ్టవర్ నుంచి కృష్ణా నది, అమ్రాబాద్ టైగర్ రిజర్వ్ సందర్శించేందుకు అవకాశం
Published : October 1, 2025 at 10:37 AM IST
Jungle Safari In Amrabad Tiger Reserve : ప్రకృతి రమణీయ దృశ్యాలకు, పెద్దపులులకు నిలయం నల్లమల అడవులు అని చెప్పవచ్చు. ఇందులో విహారానికి తలుపులు తెరిచింది తెలంగాణ అటవీశాఖ. నాగర్కర్నూల్ జిల్లా అమ్రాబాద్ టైగర్ రిజర్వులో వన్యప్రాణుల సంతానోత్పత్తి కాలం నేపథ్యంలో జులై నుంచి మూడు నెలల పాటు నిలిపివేసిన సఫారీని అక్టోబరు 1వ తేదీ నుంచి తిరిగి ప్రారంభిస్తోంది. అమ్రాబాద్ అభయారణ్యంలోని పర్యాటక ప్రాంతాలు, కృష్ణా నది పరవళ్లను తిలకించేందుకు రెండు ప్యాకేజీలుగా ఆయా పర్యటనలకు వీలు కల్పిస్తోంది? మరీ ఏయే టూరిస్ట్ ప్యాకేజ్లు ఉన్నాయి? ఎలా బుక్ చేసుకోవాలి? ధర తదితర వివరాలు మీకోసం.
జంగిల్ సఫారీ ట్యూర్ ప్యాకేజీ వివరాలు : అమ్రాబాద్ జంగల్ సఫారీని సందర్శించాలనుకునే వారు ఆన్లైన్లో సందర్శించి వాహనసౌకర్యం, వసతిని ముందుగా బుక్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఈ టూర్ ప్యాకేజీలో భాగంగా ఏసీ రూంలో రాత్రి బస చేసేందుకు ఒక జంటకు రూ.6 వేల నుంచి రూ.7,500. 8 సంవత్సరాలు దాటిన పిల్లలకు అదనంగా రూ.1500 చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. సఫారీలో ఆక్టోపస్ వ్యూపాయింట్, వజ్రాల మడుగు, వాచ్టవర్ నుంచి కృష్ణ్ణా నది సందర్శనకు టూరిస్ట్లను తీసుకెళతారు. సాయంత్రం తిరిగి కాటేజ్ వద్దకు చేరుకుంటారు.
మరుసటి రోజు ఉదయం 7 గంటలకు అడ్వెంచర్ ట్రిప్ తిరిగి ప్రారంభమవుతుంది. కృష్ణా నదిలో పడవపై ప్రయాణించి అక్కమహాదేవి గుహలకు(కేవ్స్) యాత్రికులు చేరుకుంటారు. గుహల వద్ద 8 గంటలకు బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసి 10 గంటల వరకు గుహను సందర్శించవచ్చు. పర్యాటక ప్రాంతాల విశేషాలను వివరించేందుకు గైడ్ ఉంటారు. 11 గంటలకు కృష్ణా నదిలో తిరుగు ప్రయాణాన్ని ప్రారంభించి 12 గంటలకు కాటేజ్లకు చేరుకోవడంతో ఈ పర్యటన ముగుస్తుంది.
ఫర్హాబాద్ వ్యూపాయింట్ ప్యాకేజీ : అమ్రాబాద్ మండలంలోని హైదరాబాద్-శ్రీశైలం రోడ్లో మన్ననూర్ లేక ఫర్హాబాద్ ముఖద్వారం నుంచి ఈ సఫారీ ప్రారంభమవుతుంది. మన్ననూర్లో కాటేజ్లు, వసతి గదులు ఉన్నాయి. వీటిలో బస చేసేందుకు అద్దె రోజుకు ధర రూ.5,100 నుంచి రూ.8,500 వరకు ఉంటుంది. మన్ననూర్ నుంచి ప్రారంభమైతే సఫారీలో ఫర్హాబాద్ వెళ్లడానికి 8 మంది పట్టే వాహనానికి రూ.1000 చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. ఫర్హాబాద్ ముఖ ద్వారం నుంచి వ్యూపాయింట్ వరకు సఫారీ ట్రిప్నకు (8 మందికి) రూ.3 వేలు, వ్యూపాయింట్తో పాటు గుండం సఫారీకి వెళ్లిరావడానికి రూ.5 వేలు చెల్లించాల్సి ఉంటుంది.
తడోబాను ఏలుతున్న ఆడపులి : తడోబా-అంధేరి టైగర్ రిజర్వ్ ఫారెస్ట్ను ఓ ఆడ పులి ఏకఛత్రాధిపత్యంగా ఏలుతోంది. ఆ టైగర్ పేరు జూనాబాయి. ఇప్పటికే 5 విడతల్లో ఏకంగా 17 కూనలకు జన్మనిచ్చింది. తల్లి ప్రేమను పిల్లలకు పంచడంతో పాటు ఆత్మరక్షణ ఏవిధంగా చేసుకోవాలి, వేటాడటం తదితర అంశాల్ని కూనలకు ఈ పులి నేర్పిస్తోంది. ఈ అరుదైన, అందమైన దృశ్యాలను మహారాష్ట్రకు చెందిన రిటైర్డ్ సివిల్ సర్జన్ డాక్టర్ రాజేంద్రకుమార్ జైన్ తన కెమెరాలో బంధించారు. ఈ దృశ్యాలను కొన్నాళ్ల క్రితం మహారాష్ట్రకు చెందిన రిటైర్డ్ డాక్టర్ తన కెమెరాలో బంధించారు.
రాష్ట్రంలో మరో టూరిస్ట్ స్పాట్! - వీకెండ్స్లో విశేషంగా తరలివస్తున్న పర్యాటకులు
రాష్ట్రంలో మరో టూరిస్ట్ స్పాట్ - స్పీడ్ బోట్లతో రయ్ రయ్ మంటూ సరికొత్త జల పర్యాటకం