14 ఏసీలు ఒకేసారి పేలాయా? అసలు ఆ నలుగురు ఎవరు - 'గుల్జార్​హౌస్​' ఘటనలో అసలేం జరిగింది? - GULZAR HOUSE FIRE ACCIDENT CAUSES

Explanation On Gulzar House Fire Accident ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Telangana Team Published : May 20, 2025 at 12:17 PM IST | Updated : May 20, 2025 at 12:37 PM IST 4 Min Read

Explanation On Gulzar House Fire Accident : చార్మినార్‌ సమీపంలోని గుల్జార్‌హౌజ్‌ చౌరస్తా సమీపంలోని భవనంలో ఆదివారం తెల్లవారుజామున జరిగిన ఘోర అగ్నిప్రమాదంలో 17 మంది మృతి చెందిన విషయం తెలిసిందే. ఒకే కుటుంబానికి చెందిన ఇంతమంది ప్రాణాలను బలితీసుకున్న ప్రమాదానికి అసలు కారణం గుర్తించేందుకు యంత్రాంగం రంగంలోకి దిగింది. వివిధ శాఖల అధికారులు ఆధారాల సేకరణలో నిమగ్నమయ్యారు. 150 ఏళ్ల క్రితం ముత్యాల వ్యాపారం చేసేందుకు వచ్చిన కుటుంబంలోని మూడో తరానికి చెందిన ప్రహ్లాద్‌మోదీ సహా 17 మంది అగ్నిప్రమాదంలో వెలువడిన పొగ తీవ్రతకు మృతి చెందారు. ఆదివారం ఉదయం 5 - 5.30 గంటల మధ్య అగ్ని ప్రమాదం జరిగినట్లు ప్రత్యక్షసాక్షులు చెబుతున్నారు. ఆ ఇంట్లో పొగలు వస్తున్నా పని వాళ్లు యజమానిని అప్రమత్తం చేయకుండా వెనక్కి వెళ్లపోవటమే ప్రమాద తీవ్రతను పెంచిందని స్థానికులు ఆవేదన చెందుతున్నారు. అగ్ని ప్రమాదంలో చిక్కుకున్న వారిని సురక్షితంగా బయటకు తీసుకురావటమే మా బాధ్యత - అగ్నిమాపకశాఖ అధికారులు

ఆ భవనం ప్రమాదకరంగా ఉంది. కూల్చివేత నిర్ణయంలో జీహెచ్‌ఎంసీదే తుది నిర్ణయం - పోలీసులు

షార్ట్‌సర్క్యూట్‌ కారణం కానే కాదు, లేదు లేదు ఏసీ కంప్రెషర్స్‌ పేలుడుతోనే ఘోరం జరిగింది. - విద్యుత్‌ శాఖ భిన్నాభిప్రాయాలు ఆ నలుగురు ఎవరు? : సోమవారం ఘటనా స్థలాన్ని విద్యుత్, అగ్నిమాపక శాఖ, పోలీసు, జీహెచ్‌ఎంసీ, రెవెన్యూ అధికారులు పరిశీలించారు. ఎవరికి వారే ప్రమాదానికి సంబంధించిన వివరాలు సేకరించారు. ప్రమాద సమయంలో భవనంలో ఎంతమంది ఉన్నారని స్పష్టత రాలేదు. 22 మంది ఉన్నారని కొందరు, 26 మంది ఉన్నట్టు మరో శాఖ లెక్కలు వేసింది. ప్రమాదం నుంచి బయటపడిన నలుగురు ఎవరనేది? ఇప్పటికీ అంతుబట్టని ప్రశ్నగా మారింది. 14 ఏసీలు ఒకేసారి పేలడంతోనే! : జీ+2 భవనంలోని రెండంతస్తుల్లో 8 గదులున్నాయి. ఇంట్లోని 14 ఏసీల కంప్రెషర్స్‌ ఒకేసారి పేలటంతో తీవ్రత పెరిగిందని అధికారులు భావిస్తున్నారు. సామర్థ్యానికి మించి భారం పడటంతో మీటర్‌లో షార్ట్‌సర్క్యూట్‌ ఏర్పడిందని, అది క్రమంగా ఏసీలకు పాకటంతో ఇంతటి దారుణం జరిగి ఉండొచ్చనే కోణంలో పోలీసులు, విద్యుత్‌ శాఖ అధికారులు ఆరా తీస్తున్నారు. గ్యాస్‌ కారణంగా ప్రమాదం సంభవించిందా అని తెలుసుకునేందుకు ఓఎన్‌జీసీ బృందాన్ని రప్పించనున్నారు. ప్రమాదం వెనుక ఎలాంటి కుట్ర లేదు : అగ్నిప్రమాద తీవ్రతతో భవనం ప్రమాదస్థితికి చేరినట్టు అధికారులు అంచనాకు వచ్చారు. ఇప్పటికీ గదుల్లో వేడి తీవ్రతతో లోపలకు వెళ్లలేకపోతున్నట్టు పోలీసు అధికారి ఒకరు చెప్పారు. ప్రమాదం వెనుక ఎటువంటి కుట్రకోణం లేదన్నారు. సురక్షితంగా బయటపడిన నలుగురి వివరాలు సేకరిస్తున్నట్టు స్పష్టం చేశారు. అగ్నిప్రమాదం జరిగినట్టు సమాచారం ఉదయం 6.16 గంటలకు అగ్నిమాపక సిబ్బందికి అందగా, 6.22 గంటలకు మొఘల్‌పురా ఫైర్‌ స్టేషన్‌ సిబ్బంది అక్కడికి చేరుకున్నారు. అప్పటికే మంటలు భవనంలోకి పూర్తిగా వ్యాపించడంతో మరో పది ఫైరింజన్లను తెప్పించారు. అగ్నిమాపక సిబ్బంది సుమారు రెండు గంటల పాటు శ్రమించి మంటలను పూర్తిగా ఆర్పేశారు. మంటలు పక్క భవనాలకు వ్యాపించకుండా చేయడంలో సిబ్బంది సఫలీకృతులయ్యారనే చెప్పవచ్చు. ఫలితంగా భారీ ప్రాణ నష్టం, ఆస్తి నష్టం జరగకుండా నివారించగలిగారు.

