శాకాహారం వల్ల ఇన్ని లాభాలా? - నిపుణులు ఏం అంటున్నారంటే!
మాంసాహారం అధికంగా తీసుకోవడం వల్ల పలు అనారోగ్య సమస్యలు - మాంసాహారంలో ఉండే పోషకాలు శాకాహారంలో సైతం లభ్యమవుతాయంటున్న నిపుణులు - ఆయుష్షు పెరగడంతో పాటు వృద్ధాప్య ఛాయలు ఆలస్యం
Published : October 1, 2025 at 3:00 PM IST
Health Benefits Of Vegetarian Diet : మారుతున్న కాలానికి అనుగణంగా మన జీవన శైలిలో, ఆహార అలవాట్లలో రకరకాల మార్పులు చోటుచేసుకుంటున్నాయి. ఒక వైపు మాంసాహారం వినియోగం విపరీతంగా పెరగుతోంది. చాలా తక్కువ శాతం ప్రజలు మాత్రమే పూర్తి శాకాహారం తీసుకుంటున్నారు. ఇప్పుడిప్పుడే పలువురు మధ్య వయస్కుల వారు శాకాహారం వైపు దృష్టి సారిస్తున్నారు. మాంసాహారం అధికంగా తీసుకోవడం వల్ల పలు అనారోగ్య సమస్యలు చుట్టుముడతాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. మాంసాహారంలో ఉండే పోషకాలు శాకాహారంలో సైతం లభ్యమవుతాయని నిపుణులు వివరిస్తున్నారు.
ప్రజల్లో అవగాహన కల్పిస్తూ : రాష్ట్రంలోని పలు జిల్లాల్లో పిరమిడ్ ధ్యానకేంద్రం, శ్రీరామచంద్ర మిషన్, ఇస్కాన్ వంటి సంస్థలు శాకాహారం వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలపై ప్రజల్లో అవగాహన కల్పిస్తున్నాయి. ఇటీవలి కాలంలో ఉమ్మడి నల్గొండ జిల్లా వ్యాప్తంగా పెరిగిన యోగా సాధన కేంద్రాల్లో సైతం శాకాహారం వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలను ప్రజలకు వివరిస్తున్నారు.
శాకాహారం వల్ల కలిగే లాభాలు :
- మాంసాహారం భోజనం చేశాక తిన్న ఆహారం జీర్ణం అవ్వడానికి 72 గంటల సమయం పడుతుంది. కూరగాయలు, ఆకు కూరలైతే కేవలం 24 గంటల సమయానికి పూర్తిగా ఆహారం జీర్ణమవుతుంది.
- శాకాహారం తీసుకోవడం వల్ల జీర్ణవ్యవస్థ సక్రమంగా పని చేస్తుంది. రోగ నిరోధక శక్తి పెరుగుతుంది.
- పీచు పదార్థాలు అధికంగా ఉండడంతో బరువు నియంత్రణలో ఉంటుంది.
- మానసిక దృఢత్వంతో పాటు పరివర్తన పొందుతారు. పలు అనారోగ్య సమస్యలు రాకుండా చేసుకోవచ్చు. కోపం, ఉద్రేకం తగ్గి శారీరకంగా, మానసికంగా ప్రశాంతంగా ఉంటారు.
- రక్తపోటు, మధుమేహం వంటి వ్యాధులు అదుపులో ఉంటాయి.
- చిక్కుడు జాతిలో ప్రోటీన్లు పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఆహారంలో వీటిని భాగం చేసుకుంటే ప్రొటీన్లతో పాటు బి-విటమిన్, ఫైబర్లు శరీరానికి సమృద్ధిగా అందుతాయి.
- సోయాబీన్స్లో మాంసాహారానికి సమానమైన ప్రొటీన్లు లభిస్తాయి.
- బరువు తగ్గాలనుకునే వారు శాకాహారం తీసుకోవడమే మేలన్నది నిపుణుల మాట. పచ్చని ఆకుకూరలతో ఐరన్ లోపాన్ని అధిగమించవచ్చు.
- ఆయుష్షు పెరగడంతో పాటు వృద్ధాప్య ఛాయలు తొందరగా దరి చేరవు.
అనేక ప్రయోజనాలు : శాకాహారం వల్ల అనేక ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఉన్నాయని పోషకాహార నిపుణులు జాహ్నవి అన్నారు. ప్రోటీన్ లోపం అధికంగా ఉన్న వారికి మాంసాహారం తినాలని సూచిస్తామని తెలిపారు. కాగా శాకాహారుల కంటే మాంసాహారుల్లోనే ఎక్కువగా రక్తపోటు, మధుమేహం, జీర్ణక్రియలో లోపాలు, గుండె, కాలేయ సంబంధిత వ్యాధులు వస్తున్నాయని చెప్పారు. దీనికి ప్రధాన కారణం మాంసాహారంలో వాడే నూనెలు, మసాలాలే. మాంసాహారంలో ఉండే చెడు కొవ్వు ఆరోగ్యానికి హాని తలపెడుతుందని వెల్లడించారు.
"శాకాహారం వల్ల అనేక ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి. సాధారణంగా ప్రోటిన్ లోపం అధికంగా ఉన్న వారికి మాంసాహారం తినాలని సూచిస్తాం. శాకాహారుల కంటే మాంసాహారుల్లోనే ఎక్కువగా రక్తపోటు, మధుమేహం, జీర్ణక్రియలో లోపాలు, గుండె, కాలేయ సంబంధిత వ్యాధులు సంభవిస్తున్నాయి. దీనికి ప్రధాన కారణం మాంసాహారంలో వాడే నూనెలు, మసాలాలే. మాంసాహారంలో ఉండే చెడు కొవ్వు ఆరోగ్యానికి హాని తలపెడుతుంది." - జాహ్నవి, పోషకాహార నిపుణులు, మిర్యాలగూడ
నెల రోజులపాటు నాన్వెజ్ తినకపోతే - ఏం జరుగుతుందో తెలుసా ? - Stop Eating Non Veg For A Month
Vegetarian Tips Protein : వెజిటేరియన్ డైట్ పాటిస్తున్నారా? పోషకాలన్నీ అందాలంటే ఎలా?