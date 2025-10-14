ETV Bharat / state

డిగ్రీ ఓకే కానీ పీజీ పరిస్థితి ఏంటి? - ఇలా అయితే ఫ్యూచర్​లో మంచి టీచర్లు దొరకరంట!

భవిష్యత్తులో నాణ్యమైన అధ్యాపకులు దొరకడం కష్టమంటున్న నిపుణులు - ఎందుకంటే

Experts Say It Will Be Difficult to Find Quality Teachers in Future
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 14, 2025 at 10:02 AM IST

Experts Say It Will Be Difficult to Find Quality Teachers in Future : రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా పోస్టుగ్రాడ్యుయేషన్‌ (పీజీ) కోర్సుల్లో విద్యార్థుల ప్రవేశాలు తక్కువగా నమోదవుతున్నాయని సంబంధిత అధికారులు తెలుపుతున్నారు. బీటెక్, బీఎస్సీ, బీకాం లాంటి డిగ్రీలతోనే ఉద్యోగాలు వస్తుండడంతో చాలామంది పీజీపై ఆసక్తి చూపట్లేదని వారు వివరిస్తున్నారు. చాలా మంది స్థానికంగా పీజీ చేయడం కంటే విదేశాలకు వెళ్లేందుకు ఎక్కువ ఆసక్తి చూపుతున్నట్లు తెలుస్తుంది. ఒకప్పుడు ఆంధ్ర, ఆచార్య నాగార్జున, శ్రీవేంకటేశ్వర, శ్రీకృష్ణదేవరాయ విశ్వవిద్యాలయాల్లో పీజీ సీట్లకు భారీ డిమాండ్‌ ఉండేది. కానీ ఇప్పుడు కన్వీనర్‌ కోటాలో పీజీ సీట్లు భర్తీకావడం కష్టంగా మారిందని పరిస్థితులను అర్థం చేసుకోవచ్చు. సీట్లు మిగిలిపోవడంతో వర్సిటీలు, ప్రభుత్వ కళాశాలల్లోనూ స్పాట్‌ అడ్మిషన్లు నిర్వహిస్తున్నారు. బీటెక్‌ చదివినవారిలో 10% కూడా ఎంటెక్‌లో చేరకపోవడంతో కళాశాలలు సైతం ఎంటెక్‌ సీట్లను తగ్గించుకుంటున్నాయి.

ఆసక్తి తగ్గుతోంది : ఎంటెక్‌ చదివినా సాఫ్ట్‌వేర్, ఇతర కంపెనీల్లోనూ అదనంగా జీతాలు రావు. బీటెక్‌ తర్వాత ఎంఎస్‌ చేయాలనుకునేవారు విదేశాలకు వెళ్తున్నారు. ఎంటెక్‌తో కళాశాలల్లో అధ్యాపకులుగా చేరినా మంచి జీతాలు లేకపోవడంతో అధ్యాపక వృత్తిపై ఆసక్తి తగ్గుతోంది.

  • అమెరికాలో ఎంఎస్‌కు ఏటా వెళ్లేవారిలో ఏపీ విద్యార్థులే 20వేలకు పైగా ఉంటారని అంచనా వేస్తున్నారు నిపుణులు.
  • ఎంటెక్‌ కన్వీనర్‌ కోటాలో గతేడాది 2,791 మందే చేరినట్లు అధికారులు తెలుపుతున్నారు. కన్వీనర్, స్పాట్, యాజమాన్య కోటా ఎలా చేరినా బోధన రుసుములను విద్యార్థులే చెల్లించుకోవాలి. పీజీకి గత ప్రభుత్వం ఫీజు రీయింబర్స్‌మెంట్‌ పథకాన్ని నిలిపివేసింది.
  • సాధారణ పీజీ, ఆర్ట్స్‌ కోర్సులను ఎప్పటికప్పుడు మారుస్తూ ఉపాధి కల్పించేవాటిగా తీర్చిదిద్దాలి. కానీ, విశ్వవిద్యాలయాల్లో ఆ పరిస్థితి లేదు. విద్యార్థుల ప్రవేశాలు తక్కువగా ఉన్నాయని గత ప్రభుత్వంలో చాలా ఆర్ట్స్‌ కోర్సులను మూసేశారు. ఎంబీఏ, ఎంసీఏ సీట్లూ మిగిలిపోతున్నాయి.
  • సాధారణ పీజీలో గతేడాది 39వేలకు పైగా సీట్లు ఉంటే కన్వీనర్, స్పాట్, యాజమాన్య కోటాలో కలిపి 14,692 మందే చేరారు. గత నాలుగేళ్ల గణాంకాలను పరిశీలిస్తే ఏ ఒక్కసారీ ప్రవేశాలు 40% కూడా మించలేదు.

నాణ్యమైన అధ్యాపకుల కొరత : ఎంటెక్, ఇతర పీజీల్లో ఎవరూ చేరకపోతే భవిష్యత్తులో నాణ్యమైన అధ్యాపకుల కొరత ఏర్పడనుంది. ఇప్పటికే ఎంటెక్‌ చేసేవారి సంఖ్య తగ్గిపోవడంతో బీటెక్‌లో మంచి అధ్యాపకులు ఉండట్లేదు. పీజీలు, పీహెచ్‌డీలు చేసేవారు తగ్గితే పరిశోధనలు కుంటుపడతాయి. కొన్ని కళాశాలలు బోధించేవారు లేక ఆన్‌లైన్‌ తరగతులు నిర్వహిస్తున్నాయి.

పీజీఈసెట్​ ఎంటెక్​,​ ఎంఫార్మసీ ప్రవేశాలు
సంవత్సరంమంజూరైన సీట్లుకన్వీనర్​ కోటా ప్రవేశాలుమొత్తం భర్తీ
202420,2832,7919,142
202320,6371,8627,201
202221,6931,5155,271
202120,7882,4396,063
జనరల్​ పీజీ ప్రవేశాలు
202439,9297,76014,692
202345,8278,65615,239
202242,96710,33916,252
202145,85811,07916,743

