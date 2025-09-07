ప్రకృతి ఒడిలో పాఠాలు - ప్రత్యక్ష అనుభవంతో విద్యార్థుల్లో కొత్త నైపుణ్యాలు
క్షేత్రస్థాయి అనుభవంతో విద్యార్థుల్లో కొత్త వెలుగులు - సమీపంలోని కార్యాలయాలు, పంట పొలాలు, ఆసుపత్రులు, ఉద్యానవనాల వద్దకు తీసుకెళ్తున్న ఉపాధ్యాయులు
September 7, 2025
Experiential Learning Through Field Visits in AP Schools : నాలుగు గోడల మధ్య తరగతి గదిలో నేర్చుకునే పాఠాలు విద్యార్థులకు ఒక స్థాయి వరకు మాత్రమే అవగాహన కలిగిస్తాయి. కానీ ఆ పాఠాలను క్షేత్రస్థాయిలో ప్రత్యక్షంగా అనుభవిస్తే కలిగే స్పష్టత, ఆనందం, ప్రేరణ వేరేలా ఉంటుంది. ఉదాహరణకు బియ్యం ఏ చెట్లకు కాస్తుంది? మనం తినే ఆహారం ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? వంటి ప్రశ్నలకు పుస్తకాలలోని పాఠం మాత్రమే కాదు, ప్రత్యక్ష అనుభవమే సరైన సమాధానం ఇస్తుంది. ఈ కారణంగా విద్యా నిపుణులు విద్యార్థులను పాఠశాల గోడల బయటకు తీసుకెళ్లి ప్రకృతి, పరిశ్రమలు, సేవా రంగాలను పరిచయం చేయాలని సూచిస్తున్నారు.
అనుభవమే నిజమైన బోధన : ఉమ్మడి తూర్పుగోదావరి జిల్లాలోని పలు పాఠశాలలు ఇప్పటికే ఈ దిశగా ముందడుగు వేశాయి. సమీపంలోని కార్యాలయాలు, పంట పొలాలు, ఆసుపత్రులు, ఉద్యానవనాలు, ఉన్నత విద్యా సంస్థలకు విద్యార్థులను తీసుకువెళ్లి అవగాహన కల్పిస్తున్నాయి. ఈ కార్యక్రమాల ద్వారా పిల్లలు పాఠశాలలో చదివిన విషయాలను నిజ జీవితంలో చూసి అనుభవిస్తున్నారు.
ఆసక్తికరమైన పర్యటనలు : కాకినాడ ప్రధాన తపాలా కార్యాలయానికి ఓ ప్రైవేట్ పాఠశాల విద్యార్థులు వెళ్లారు. అక్కడ తపాలా సేవల విధానం, పార్సెల్ పంపడం, పొదుపు ఖాతాల ప్రాధాన్యం వంటి విషయాలను తెలుసుకున్నారు. ఈ పర్యటన వారికి పాఠ్యపుస్తకాలకు మించిన అవగాహన కలిగించింది.
అలాగే, ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో సైన్స్ విజ్ఞాన ప్రదర్శనలో ప్రతిభ చూపిన కొందరు విద్యార్థులను తిరుపతిలోని ఐఐటీ క్యాంపస్కు తీసుకెళ్లారు. అక్కడి కోర్సులు, వాటిలో చేరడానికి అవసరమైన కృషి, ఐఐటీ వాతావరణం వంటి విషయాలు వారిని ఎంతో ప్రేరేపించాయి.
యానాంలోని ఓ మల్టీ స్పెషాలిటీ ఆసుపత్రికి కాకినాడ జిల్లాలోని విద్యార్థులను తీసుకువెళ్లారు. అక్కడ ప్రాథమిక చికిత్స, అత్యవసర వైద్యం గురించి ప్రత్యక్షంగా చూశారు. తరగతిలో చదివిన విషయాలను ప్రాక్టికల్గా తెలుసుకోవడం వల్ల ఆ విద్యార్థుల్లో ఆసక్తి మరింత పెరిగింది.
చెంతనే ఎన్నో వనరులు : కాకినాడ పురావస్తుశాఖ మ్యూజియం కూడా విద్యార్థులకు విజ్ఞాన నిలయం. నన్నయ, తిక్కన, పోతన, శ్రీనాథుడు రచించిన తాళపత్రాలు, తవ్వకాల్లో లభించిన శాసనాలు, శిలలు ఇక్కడ చూడవచ్చు. ఇవన్నీ విద్యార్థుల్లో చరిత్రపై అవగాహనను పెంచుతాయి.
గోదావరి నది ఏడు పాయలుగా విడిపోయి సముద్రంలో కలుస్తున్న దృశ్యం కూడా విద్యార్థులకు ప్రాణాధారమైన నీటి వనరుల విలువను గుర్తు చేస్తుంది. కోరింగ అభయారణ్య సందర్శన ద్వారా ప్రకృతి సంరక్షణ ప్రాముఖ్యతను ప్రత్యక్షంగా అర్థం చేసుకోవచ్చు.
మార్పు గమనిస్తున్న ఉపాధ్యాయులు : విద్యార్థులను తరగతి గదులకే పరిమితం చేయకుండా బయటకు తీసుకువెళ్లి వివిధ అంశాలపై అవగాహన కల్పించడం వల్ల వారిలో ప్రశ్నించే గుణం పెరుగుతోందని ఉపాధ్యాయులు చెబుతున్నారు. వారు ప్రకృతి వనరులు, సామాజిక పరిస్థితులను అర్థం చేసుకోవడమే కాక, అనుభవపూర్వకంగా నేర్చుకున్న విషయాలను సులభంగా గుర్తుంచుకుంటున్నారు.
కాకినాడ జిల్లా సైన్స్ టీచర్ వినీల్ మాట్లాడుతూ “విద్యార్థులను వివిధ ప్రదేశాలకు తీసుకువెళ్లి నేర్పితే, వారిలో జిజ్ఞాస పెరుగుతోంది. వారు విషయాలను అర్థం చేసుకోవడంలో మరింత ఉత్సాహం కనబరుస్తున్నారు. తల్లిదండ్రులు కూడా ఈ పద్ధతిని అనుసరించి పిల్లలను పలు ప్రదేశాలకు తీసుకువెళ్లి వాటి విశేషాలను చెప్పడం మంచిది” అన్నారు.
సమగ్ర అభివృద్ధికి అనుభవాత్మక విద్య అవసరం : మొత్తం మీద, పుస్తక జ్ఞానం అవసరం అయినప్పటికీ, అనుభవపూర్వక జ్ఞానం లేకుండా అది అసంపూర్ణమే. క్షేత్రస్థాయిలో ప్రత్యక్ష పరిశీలన చేసే అవకాశం కలిగితే విద్యార్థులు భవిష్యత్తులో మరింత విజ్ఞానంతో, బాధ్యతతో ఎదుగుతారు. అందువల్ల పాఠశాలలు, ఉపాధ్యాయులు, తల్లిదండ్రులు కలిసి పిల్లలకు పుస్తకాలు మాత్రమే కాకుండా, ప్రకృతి – సమాజం అనే విశాలమైన తరగతి గదిలో కూడా నేర్పించాలి.
