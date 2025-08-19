ETV Bharat / state

ఏలూరు జిల్లాలో కల్తీ మద్యం గుట్టు రట్టు - ఇద్దరు అరెస్ట్ - ILLEGAL LIQUOR BUSTED ELURU

ఏలూరు జిల్లాలో కల్తీ మద్యం తయారీ కేంద్రంపై దాడి - ఇద్దరిని అరెస్ట్ చేసిన ఎక్సైజ్ అధికారులు

Counterfeit Liquor Seized in Jangareddygudem : ఏపీలో కల్తీ మద్యం సరఫరాపై అధికారులు ఉక్కుపాదం మోపుతున్నారు. ఎప్పటికప్పుడూ తనిఖీలు నిర్వహిస్తూ వీటి గుట్టును రట్టు చేస్తున్నారు. తాజాగా తక్కువ ధర కలిగిన మద్యాన్ని కొనుగోలు చేసి వాటిని ఎక్కువ రేటు ఉన్న సీసాలోకి పోసి విక్రయాలు జరుపుతున్నారు ఇద్దరు వ్యక్తులు. అంతేకాక మందుబాబులకు ఏమాత్రం అనుమానం రాకుండా మూతలకు సీల్ వేసి మరి విక్రయిస్తున్నారు. ఇలా ఓ ఇంట్లో గుట్టు చప్పుడు కాకుండా నిర్వహిస్తున్న కల్తీ మద్యం స్థావరంపై ఎక్సైజ్ అధికారులు దాడులు చేయడంతో ఈ విషయం వెలుగులోకి వచ్చింది. ఈ ఘటన ఏలూరు జిల్లాలో చోటుచేసుకుంది.

దీనికి సంబంధించి జిల్లా ఎన్​ఫోర్స్​మెంట్ అడిషనల్ ఎక్సైజ్ సూపరిండెంట్ అజయ్​కుమార్ సింగ్ తెలిపిన వివరాల ప్రకారం జంగారెడ్డిగూడెం మండలం పుట్లగట్లగూడెం గ్రామం వద్ద సిబ్బంది వాహన తనిఖీలు నిర్వహిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో వేగవరం గ్రామానికి చెందిన నూతి మధు అనే యువకుడు వద్ద మద్యం సీసాలు గుర్తించి అతడిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు. అవి ఎక్కడివనే కోణంలో దర్యాప్తు చేయడంతో నకిలీ మద్యం రాకెట్ గుట్టు బయటపడింది.

Eluru Illegal Liquor Case : మధు ఇంట్లో తనిఖీలు చేయగా నిందితుడు కల్తీ మద్యం తయారు చేస్తున్నట్లు గుర్తించాం. అతడు తన తమ్ముడు సాయిరాంతో కలిసి లిక్కర్​ను కల్తీ చేస్తున్నట్లు నిర్ధారించాం. ఇందుకోసం మధు తొలుత 100 రూపాయల విలువ గల మద్యం బాటిల్స్​ను కొనుగోలు చేశాడు. అందులో 30 ఎంఎల్ మద్యాన్ని 130 రూపాయల విలువైన ఓఏబీ బ్రాండ్​కు చెందిన ఖాళీ మద్యం సీసాలోకి నింపి, మిగతాది నీళ్లు కలిపి విక్రయిస్తున్నాడు. అలాగే మందుబాబులకు ఎలాంటి అనుమానం రాకుండా సీసాలకు సీల్​ కూడా వేసి అసలైన వాటిగా ఉండేలా తయారు చేస్తున్నాడు. ఇందుకు సంబంధించిన మూతలను విజయవాడకు చెందిన ఓ వ్యాపారి వద్ద నుంచి కొనుగోలు చేశాడు.

కాగా నిందితులిద్దరని అదుపులోకి తీసుకున్నామని ఎన్​ఫోర్స్​మెంట్ అడిషనల్​ ఎక్సైజ్ సూపరిండెంట్ అజయ్​కుమార్ సింగ్ తెలిపారు. వారి వద్ద నుంచి 219 మద్యం సీసాలు, సుమారు 19,500ల మూతలతో పాటు కొన్ని ఖాళీ సీసాలను స్వాధీనం చేస్తున్నట్లు తెలిపారు. స్వాధీనం చేసుకున్న మద్యాన్ని ల్యాబ్​కి పంపించనున్నట్లు తెలిపారు. అందులో నీరు కలిపారా? లేదా ఇంకేమైనా కలిపారా? అనేది రిపోర్ట్​లో తెలుస్తుందన్నారు.

నిందితులకు మూతలు సప్లై చేసిన వ్యక్తి పరారీలో ఉన్నాడని అతడిని త్వరలోనే పట్టుకుంటామని అజయ్​కుమార్ సింగ్ చెప్పారు. ఈ ఘటనపై కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నట్లు వివరించారు. దీనిపై మరింత లోతుగా విచారణ జరుపుతున్నామని పేర్కొన్నారు. కల్తీ మద్యం విక్రయాలు ఎక్కడ జరిగినా వెంటనే తమకు సమాచారం అందించాలని అజయ్​కుమార్ సింగ్ తెలిపారు.

