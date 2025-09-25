ETV Bharat / state

కొత్త మద్యం దుకాణాలకు రేపట్నుంచి దరఖాస్తులు - అక్టోబర్‌ 18 వరకు అప్లై చేసుకోవచ్చు

కొత్త మద్యం దుకాణాలకు రేపట్నుంచి దరఖాస్తుల స్వీకరణ - మద్యం దుకాణాల కేటాయింపు, షెడ్యూల్‌కు మార్గదర్శకాలు జారీ - రిజర్వేషన్‌ దరఖాస్తుదారులకు కుల ధ్రువీకరణ తప్పనిసరి

By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 25, 2025 at 2:17 PM IST

Government Issued Guidelines For Liquor Shops Allocation : తెలంగాణలో మద్యం దుకాణాల కేటాయింపు, షెడ్యూల్‌కు సంబంధించి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మార్గదర్శకాలు జారీ చేసింది. 2,620 మద్యం దుకాణాలకు శుక్రవారం నుంచి అక్టోబర్‌ 18 వరకు దరఖాస్తులను స్వీకరించనున్నారు. వచ్చే నెల 23న లాటరీ పద్ధతిలో దుకాణాలు కేటాయించనున్నారు. రెండు సంవత్సరాల కాలానికి (2025 డిసెంబర్‌ 1 నుంచి 2027 నవంబర్‌ 30 వరకు) అనుమతులతో ఎక్సైజ్‌ శాఖ కొత్త లైసెన్సులు జారీ చేయనుంది.

రిజర్వేషన్‌ దరఖాస్తుదారులకు కుల ధ్రువీకరణ తప్పనిసరి : నూతన మద్యం దుకాణాలకు దరఖాస్తు రుసుము రూ.3 లక్షలుగా నిర్ధరించారు. ఎక్సైజ్‌ చట్టం 1968 ప్రకారం శిక్ష పడిన వారు, ప్రభుత్వానికి బకాయిలు పడి సక్రమంగా చెల్లింపులు చేయనివారు దుకాణాలు పొందేందుకు అనర్హులు. దుకాణాల కేటాయింపులో గౌడ్‌ సామాజిక వర్గానికి 15 %, ఎస్సీలకు 10 %, ఎస్టీలకు 5 % రిజర్వేషన్లు కల్పించనున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో రిజర్వేషన్‌ దరఖాస్తుదారులకు కుల ధ్రువీకరణ తప్పనిసరి చేశారు.

TAGGED:

GUIDELINES FOR LIQUOR SHOPSమద్యం దుకాణాల మార్గదర్శకాలు జారీLIQUOR SHOPS ALLOCATIONLIQUOR SHOPS ALLOCATION GUIDELINES

