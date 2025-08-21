ETV Bharat / state

రండి రండి దయచేయండి! - బార్‌ లైసెన్సులకు అవగాహన కార్యక్రమాలు - AWARENESS FOR BAR LICENSES

ఈ సారి లాటరీ విధానంలో ఎంపిక - నిర్దేశిత లైసెన్సు ఫీజును ఆరు సులభ వాయిదాల్లో చెల్లింపునకు అవకాశం

Excise Department Awareness for Bar Licenses: బార్‌ లైసెన్సులకు ఎక్కువ మంది పోటీ పడేలా ప్రొహిబిషన్, ఎక్సైజ్‌ డిపార్ట్​మెంట్ అవగాహన కార్యక్రమాలు కల్పిస్తోంది. మూడేళ్ల కాల పరిమితికి లైసెన్సుల జారీకి ఈనెల 18వ తేదీన గెజిట్‌ నోటిఫికేషన్‌ విడుదల చేసిన విషయం తెలిసిందే. దరఖాస్తు ఫీజును ప్రభుత్వం అనూహ్యంగా తగ్గించి సాధ్యమైనంత వరకు ఎక్కువ మంది పోటీ పడేందుకు అవకాశం కల్పిస్తోంది. ఈ సారి లాటరీ విధానంలో ఎంపిక చేయనున్నట్లు అధికారులు తెలిపారు.

అంతేకాదు నిర్దేశిత లైసెన్సు ఫీజును 6 సులభ వాయిదాల్లో చెల్లించుకునేందుకు సైతం అవకాశం కల్పించింది. ఈ నిర్ణయంతో ఎక్కువ మంది దరఖాస్తుదారులను ఆకర్షించే అవకాశముందని ప్రొహిబిషన్, ఎక్సైజ్‌ శాఖ కమిషనర్‌ నిశాంత్‌కుమార్‌ ఓ ప్రకటనలో తెలిపారు. ఉదాహరణకు గతంలో బార్‌ లైసెన్స్‌ ఫీజు కడపలో రూ.1.97 కోట్లు, అనంతపురంలో రూ.1.79 కోట్లు, తిరుపతిలో రూ.1.72 కోట్లు, ఒంగోలులో రూ.1.40 కోట్ల చొప్పున ఉండగా, ప్రస్తుతం ఈ నగరాల్లో రూ.55 లక్షలకు తగ్గించారు.

అప్పట్లో దుకాణాలు దక్కనివారి ఫోన్లు​ : ఇవన్నీ వ్యాపారులకు వివరించి ప్రతి ఒక్కరూ దరఖాస్తు చేసుకునేలా ఉప కమిషనర్‌ బి.శ్రీలత పర్యవేక్షణలో ఏలూరు జిల్లా పర్యవేక్షకుడు ఆవులయ్య చర్యలకు శ్రీకారం చుట్టారు. గతంలో మద్యం దుకాణాలకు పోటీ పడి అప్పట్లో దుకాణాలు దక్కనివారి జాబితాను బయటకు తీసి బుధవారం నుంచే వారికి ఫోన్లు చేసి ప్రభుత్వ నిర్ణయాలను తెలియజేసి దరఖాస్తు చేసుకునేలా అవగాహన కల్పించారు. ఇదే విధంగా పశ్చిమ గోదావరిలోనూ సహాయ కమిషనర్‌ ప్రభుకుమార్‌ ఆధ్వర్యంలో అవగాహన కల్పించారు.

ఈసారి గీత కులాలకు బార్లు : రూ.10 లక్షలు ఉన్న దరఖాస్తు రుసుమును తాజాగా ప్రభుత్వం రూ.5 లక్షలకు తగ్గించింది. ఈసారి గీత కులాలకు బార్లు కేటాయిస్తూ నిర్ణయం తీసుకుంది. జంగారెడ్డిగూడెం, ఏలూరులో గౌడ, శెట్టిబలిజలకు చెరొకటి రిజర్వు చేశారు. పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలో భీమవరం, తాడేపల్లిగూడెంలో 2 బార్లు శెట్టి బలిజలకు, పాలకొల్లులో గౌడకు ఒకటి రిజర్వు చేశారు. 2 జిల్లాల్లో 500 అప్లికేషన్​లు వస్తాయని అంచనా వేస్తున్నారు.

29 వరకు స్వీకరణ - 30న లాటరీ : ఏ బార్‌కైనా కనీసం నాలుగు దరఖాస్తులు వస్తేనే లాటరీ తీస్తారు. 5 లక్షల్లోపు జనాభా ఉంటే 55 లక్షల రూపాయలు లైసెన్సు ఫీజు చెల్లించాలి. దీని పరిధిలోకి ఏలూరు, నూజివీడు వస్తాయి. జంగారెడ్డిగూడెం, చింతలపూడిలో రూ.35 లక్షలే లైసెన్సు ఫీజు. దరఖాస్తు రుసుము రూ.5 లక్షలు, ప్రాసెసింగ్‌ ఫీజు రూ.10 వేలు చెల్లించాలి. ఆన్‌లైన్, ఆఫ్‌లైన్‌ విధానంలో దరఖాస్తులు స్వీకరించేలా జిల్లా ఎక్సైజ్‌శాఖ కార్యాలయంలో ఏర్పాట్లు చేశారు.

