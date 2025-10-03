ETV Bharat / state

Excise Department Surveillance On Illegal Liquor
Excise Department Surveillance On Illegal Liquor (ETV)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 3, 2025 at 9:11 AM IST

2 Min Read
Excise Department Surveillance on Illegal Liquor : స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల షెడ్యూల్‌ రావడంతో ​అబ్కారీ శాఖ అప్రమత్తమైంది. ఈనెల 9 నుంచి నామినేషన్లు దాఖలు ప్రక్రియ మొదలవుతోంది. దీంతో అబ్కారీ శాఖ ​అక్రమ మద్యం కట్టడికి ప్రణాళికలు సిద్దం చేస్తోంది. సరిహద్దు రాష్ట్రాల నుంచి తెలంగాణలోకి మద్యం అక్రమంగా రవాణా జరగకుండా తనిఖీ కేంద్రాలను కట్టుదిట్టం చేసే దిశగా చర్యలు తీసుకుంటోంది. మద్యం అమ్మకాలపై నిఘాపెట్టడంతోపాటు పోలీసు, రెవెన్యూ శాఖలతో కలిసి అక్రమ కార్యకలాపాలకు అడ్డుకట్ట వేసేందుకు కసరత్తు చేస్తోంది. ​రాష్ట్రంలోని 34 ఎక్సైజ్‌జిల్లాల పరిధిలోని 139 పోలీస్‌స్టేషన్ల పరిధిలో ​​గుడుంబాతయారీ, సరఫరా, అమ్మకాలపై నిఘా పెట్టనున్నారు. నల్లబెల్లం అమ్మకాలు, బయట రాష్ట్రాల నుంచి అక్రమ మద్యం రాకుండా తనిఖీ కేంద్రాలను పటిష్టంచేస్తోంది.

కట్టడికి కార్యాచరణ : ఛత్తీస్‌ఘడ్‌, కర్ణాటక, మహారాష్ట్ర, ఆంధ్రప్రదేశ్‌ నుంచి అక్రమ మద్యం రాష్ట్రంలోకి చొచ్చుకు రాకుండా సరిహద్దు తనిఖీ కేంద్రాలను బలోపేతం చేయాలని అబ్కారీశాఖ నిర్ణయం తీసుకుంది. రాష్ట్రంలో ఎక్కడెక్కడ ఎలాంటి అక్రమ కార్యకలాపాలు జరుగుతున్నాయో ఇప్పటికే పూర్తి వివరాలు సేకరించిన అబ్కారీశాఖ ​వాటి కట్టడికి కార్యాచరణ సిద్ధం చేస్తోంది. జిల్లాల వారీగా ప్రత్యేక బృందాలు ఏర్పాటుచేయాలని నిర్ణయించింది. స్టేషన్‌ సిబ్బందితోపాటు ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్‌ అధికారులు ​ఈ తనిఖీల్లో భాగస్వామ్యం అవుతారు. వారుకాకుండ పోలీసు, రెవెన్యూ శాఖలు కలిసి కట్టుగా​ ప్రత్యేక బృందాలు ఏర్పాటై మద్యం అక్రమ కార్యకలపాలపై నిఘాపెట్టనున్నాయి.

అధిక అమ్మకాలు జరుగితే : మద్యం అమ్మకాలపై ప్రత్యేక దృష్టి సారించనున్న అధికారులు​ ఏ దుకాణాల ద్వారా ఎక్కువ మద్యం అమ్ముడు పోతుంది. అధిక అమ్మకాలు జరుగుతుంటే అక్కడ పరిస్థితులు ఏమిటి? ఎందుకు ఎక్కువ జరుగుతోందనే విషయాలను తెలుసుకుంటుంది. ఎవరైనా అభ్యర్థులు కొనుగోలు చేస్తున్నారా ఇంకామైనా వేరే కారణాలున్నాయా అనే కోణంలో వివరాలు సేకరిస్తున్నట్లు సమాచారం. ఎన్నికల నియమావళి అమలు సహా అక్రమ మద్యం సరఫరా కాకుండా చూడడం, గుడుంబా తయారీని నిలువరించడంపై దృష్టి సారించనున్నారు.

ఉల్లంఘిస్తే కఠిన చర్యలు : మద్యం ఎంఆర్​పీ ధరల ఉల్లంఘనలు జరగకుండా చర్యలు తీసుకోవడం, బెల్ట్‌ దుకాణాలను నిలువరించడం చేయనున్నారు. దుకాణదారులను అధికారులు పిలిపించి ఎన్నికల నియమావళిపై అవగాహన కల్పించనున్నారు. ఎవరైనా నిబంధనలు ఉల్లంఘిస్తే కఠిన చర్యలు తీసుకునేలా చర్యలు చేపట్టనున్నారు. అందుకు సంబంధించి ఒకటి, రెండు రోజుల్లో పూర్తి స్థాయిలో కార్యచరణ సిద్ధం చేస్తారు.

ఎన్నికల నగారా : రాష్ట్రంలో గ్రామ పంచాయతీ, ఎంపీటీసీ, జడ్పీటీసీ ఎన్నికలకు సంబంధించిన షెడ్యూల్​ను రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం ప్రకటించింది. సెప్టెంబర్ 29న మీడియా సమావేశంలో రాష్ట్ర ఎన్నికల కమిషనర్​ రాణికుముదిని వెల్లడించారు. ముందుగా ఎంపీటీసీ, జడ్పీటీసీ ఆ తర్వాత గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికలు జరగనున్నాయి. మొత్తం స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల ప్రక్రియ ఐదు దశల్లో జరగనుంది. రాష్ట్రంలో 12,733 గ్రామ పంచాయతీలు, 1,12,288 వార్డుల్లో ఎన్నికలు నిర్వహించనున్నట్లు ఆమె వెల్లడించారు. ఇప్పటికే అన్ని పార్టీలు స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలను చాలా ప్రస్టేజెషన్​గా తీసుకున్నాయి. ఎక్కువ స్థానాలు గెలవాలని వ్యూహాలు రచిస్తున్నాయి.

స్థానిక ఎన్నికల షెడ్యూల్​ విడుదల - 3 విడతల్లో సర్పంచ్ ఎన్నికల నిర్వహణ

'కోడ్'​ కూయకముందే తాయిలాలు - పంపకాలు, వేడుకలే ప్రచార వేదికలు

