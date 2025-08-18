ETV Bharat / state

సెప్టెంబర్ 1 నుంచి నూతన బార్ పాలసీ - విమానాశ్రయాల్లోనూ ఏర్పాటు! - EXCISE COMMISSIONER ON BAR POLICY

కొత్త బార్ పాలసీపై కీలక నిర్ణయం తీసుకున్న రాష్ట్ర ప్రభుత్వం - ముందే రెస్టారెంట్ లైసెన్స్ ఉండాలన్న నిబంధన సడలించారని తెలిపిన ఎక్సైజ్ కమిషనర్‌

Excise_Commissioner_on_Bar_Policy
Excise_Commissioner_on_Bar_Policy (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 18, 2025 at 5:54 PM IST

2 Min Read

Excise Commissioner on New Bar Policy in AP: రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కొత్త బార్ పాలసీపై నిర్ణయం తీసుకుందని ఎక్సైజ్ కమిషనర్ నిశాంత్ కుమార్ తెలిపారు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 840 బార్లు ఉన్నాయని వాటిలో 10 శాతం కల్లు గీత కులస్తులకు కేటాయిస్తామని స్పష్టం చేశారు. కొత్త వారు ఈ బిజినెస్​లోకి రావడానికి కొన్ని మార్పులు చేశామని వెల్లడించారు. గతంలో బార్ లైసెన్స్ పొందాలంటే రెస్టారెంట్ లైసెన్స్ ముందే ఉండాలని కాని ఈసారి ఆ నిబంధనను సడలించినట్లు చెప్పారు. లైసెన్స్ పొందిన తర్వాత 15 రోజుల్లోగా రెస్టారెంట్ ఏర్పాటు చేసుకోవచ్చని ఎక్సైజ్ కమీషనర్ అన్నారు.

50 వేల లోపు జనాభా ఉంటే రూ.35 లక్షల లైసెన్స్ ఫీజు, 50 వేల నుంచి 5 లక్షల జనాభా ఉంటే రూ.55 లక్షలు, 5 లక్షలపైన జనాభా ఉంటే రూ.75 లక్షలు లైసెన్స్ ఫీజ్​గా నిర్ణయించినట్లు నిశాంత్ కుమార్ తెలిపారు. అదే విధంగా ప్రతి ఏడాది 10 శాతం పెంచుతామని అన్నారు. గతంలో ఒకేసారి ఆగస్ట్​లోపు లైసెన్స్ ఫీజు కట్టాల్సి ఉండేదని కానీ ఇప్పుడు 6 సార్లుగా లైసెన్స్ ఫీజు చెల్లింపులు జరపవచ్చని తెలిపారు. గతంలో బార్లు ఉదయం 11 నుంచి రాత్రి 11 గంటల వరకు ఉండేవని ప్రస్తుతం ఉదయం 10 గంటల నుంచి రాత్రి 12 గంటల వరకు వాటికి అనుమతి ఇస్తున్నట్లు వెల్లడించారు.

28వ తేదీన లాటరీ: అన్ని కేటగిరీలో అప్లికేషన్ ఫీజు 5 లక్షలుగా నిర్ణయించామని నిశాంత్ కుమార్ చెప్పారు. గతంలో కేటగిరీలను బట్టి లైసెన్స్ ఫీజు రూ.7.5 లక్షల నుంచి రూ.10 లక్షల వరకు ఉండేదని అన్నారు. కానీ ఇప్పుడు ఈ లైసెన్స్ ఫీజులు 70 నుంచి 50 శాతానికి తగ్గాయని వివరించారు. ఈ రోజు(సోమవారం) నుంచి ఈ నెల 26వ తేదీ సాయంత్రం 5 గంటలకి దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చని వెల్లడించారు. అలానే 28వ తేదీన వీటి లాటరీ తీసి బార్లు కేటాయిస్తామని చెప్పారు. సెప్టెంబర్ 1వ తేదీ నుంచి కొత్త పాలసీ అందుబాటులోకి వస్తుందని తెలిపారు. విమానాశ్రయాల్లో కూడా బార్ల ఏర్పాటుపై త్వరలో ప్రభుత్వం నుంచి గైడ్ లైన్స్ రావాల్సి ఉందని ఎక్సైజ్ కమిషనర్ నిశాంత్ కుమార్ తెలిపారు.

