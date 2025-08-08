Essay Contest 2025

ప్రాణాలకు పెనుముప్పుగా మారుతున్న ఉప్పు - తగ్గించకపోతే ఈ రోగాలు తప్పని సరి - SALT DANGER TO HEALTH

ఉప్పు వాడకంతో కలిగే అనర్థాలపై విజయవాడలో అవగాహన కార్యక్రమం - వినియోగాన్ని తగ్గించుకోవాలంటూ 'సాల్ట్ ఫైట్' పేరుతో సదస్సు - మితంగా వాడాలని వైద్యుల సూచన

ETV Bharat Andhra Pradesh Team

August 8, 2025

Salt Becoming Major Threat to Human Life: కూర ఏదైనా కాస్త ఉప్పు తక్కువైతే అస్సలు రుచే ఉండదు. వెంటనే సాల్ట్ డబ్బా తీసుకుని వేసేసుకుంటారు. మరికొందరు ఆహారంలో ఉప్పు ఎక్కువైతే సర్లే ఈ పూటకు సరిపెట్టేసుకుందామని అలానే కానిచ్చేస్తారు. కానీ సాల్ట్ సైలంట్ కిల్లర్‌లా మారి ప్రాణాలకు ముప్పుగా మారుతుందని గ్రహించరు. అసలు రోజుకెంత ఉప్పు తీసుకోవాలి. సాల్ట్ ఎక్కువైతే వచ్చే అనర్థాలేంటి. సోడియం క్లోరైడ్‌కు ప్రత్యామ్నాయమే లేదా ఇలాంటి ప్రశ్నలకు సమాధానాలు ఈ స్టోరీలో చదివి తెలుసుకుందాం.

'అధిక ఉప్పు ఆరోగ్యానికి హానికరం'. వైద్యులు చెబుతున్న మాటలు ఇవి. రుచి కోసం చూసుకుంటే ప్రాణాల మీదకు తెచ్చుకున్నట్లే అని డాక్టర్స్ హెచ్చరిస్తున్నారు. ఉప్పు ఎందుకంత ప్రమాదకరం అధిక వినియోగంతో ఎలాంటి నష్టాలో వైద్యులు వివరించారు. రక్తపోటు, మధుమేహం, ఊబకాయం, గుండెపోటుకు కారణమవుతున్న ఉప్పును మితంగా వాడితేనే మంచిదని వైద్యులు చెబుతున్నారు. డబ్యూహెచ్​వో(WHO) ప్రకారం రోజుకు ఎంత పరిమాణంలో ఉప్పు వాడాలనే విషయాలు డాక్టర్ రాజా రవిచంద్రన్ వెల్లడించారు.

ఆహారాన్ని నిల్వ చేసేందుకు ఇన్‌స్టంట్ ఫుడ్స్, ప్యాక్డ్ ఫుడ్స్‌లో ఉప్పు ఎంతో కీలకం. కానీ ఇది ఎన్నో అనారోగ్యాలకు దారితీస్తోంది. వీటికి ప్రత్యామ్నాయమంటూ మార్కెట్లో టేబుల్ సాల్ట్, పింక్ సాల్ట్, హిమాలయన్ సాల్ట్ ఇలా ఎన్నో రకాలు వస్తున్నాయి. వాటితో ప్రయోజనం లేదని వైద్యులు అంటున్నారు. సోడియం క్లోరైడ్‌కు సబ్సిస్టిట్యూట్స్ ఏంటో వివరించారు. అధిక ఉప్పు వాడకంతో కలిగే అనర్థాలపై అవగాహన కల్పించేందుకు సాపిన్స్ హెల్త్ ఫౌండేషన్, ఐఎంఏ (IMA), ఫిజీషియన్స్ అసోసియేషన్స్ ఆధ్వర్యంలో 'సాల్ట్ ఫైట్' పేరుతో ఇటీవల విజయవాడలో సదస్సు నిర్వహించారు. ఉప్పు వినియోగాన్ని తగ్గించి ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకునే బాధ్యత ప్రజలదేనని అంటున్నారు.

ఏటా 80 లక్షల మరణాలు: ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఏటా 80 లక్షల మరణాలు సరైన ఆహారం తీసుకోకపోవటం వల్లే జరుగుతున్నాయి. ఇంకా వీటిల్లో 19 లక్షల మరణాలకు అధిక ఉప్పు (సోడియం) వాడకమే కారణమవుతుంది. అందుకే సోడియం వాడకాన్ని తగ్గిస్తే రక్తపోటు తగ్గుతుంది. ఫలితంగా గుండె జబ్బులు, దీర్ఘకాల కిడ్నీ జబ్బు వంటి సాంక్రమికేతర జబ్బుల వచ్చే అవకాశం తగ్గుతుంది. అధిక సోడియం వాడకంతో ముడిపడిన జీర్ణాశయ క్యాన్సర్‌ వంటి ఇతర వ్యాధుల ముప్పులూ తగ్గుతాయి. సోడియం క్లోరైడ్‌తో కూడిన ఉప్పు బదులు పొటాషియం క్లోరైడ్‌ గల ఉప్పు వాడితే రక్తంలో సోడియం లెవల్స్ తగ్గుతాయి. మరోవైపు రక్తపోటును తగ్గించే పొటాషియం మోతాదూ పెరుగుతుంది.

ఫీచర్ న్యూస్‌

ఉత్తరాఖండ్​, హిమాచల్​లో భారీ వరదలతో బీభత్సం- కైలాష్​ యాత్ర బంద్​- రూ.417 కోట్ల నష్టం!

ఆర్​బీఐ కీలక నిర్ణయం- వడ్డీ రేట్లు యథాతథం

'శ్రావణ' వేళ వివాహాల జోరు - మండపాలకు ఫుల్ డిమాండ్‌

సెప్టెంబరు 1 నుంచి రిజిస్టర్డ్ పోస్ట్‌కు గుడ్‌బై-  ఈ నిర్ణయంతో ఎవరికి లాభం?  ఎవరికి నష్టం?

