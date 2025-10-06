అసైన్డ్ భూముల్లో తవ్వకాలు - మామూళ్లు ఇస్తే అభ్యంతరం లేదట!
హిమాయత్సాగర్ అసైన్డ్ భూముల్లో తవ్వకాలు - కన్నెత్తి చూడని యంత్రాంగం - రెండు, మూడు రోజుల్లోనే నాలుగైదు అడుగుల లోతు మట్టిని తీసిన అక్రమార్కులు
Published : October 6, 2025 at 1:25 PM IST
Assigned Lands in Himayatsagar : కొత్వాల్గూడకు సమీపంలోని హిమాయత్సాగర్ ఎఫ్టీఎల్ సరిహద్దు సమీపంలో మట్టి తవ్వకాలు జోరుగా సాగుతున్నాయి. పట్టపగలే పొక్లెయిన్తో మట్టిని తవ్వేసి టిప్పర్ల ద్వారా తరలిస్తున్నా కూడా జలమండలి అధికారులు చూడడం లేదు. ఆ భూముల్లో టిప్పర్లు, మట్టి తవ్వకాలు జలమండలికి సంబంధం కదా, మాకెందుకని మైనింగ్, రెవెన్యూ అధికారులు పట్టించుకోవడం లేదు.
తుమ్మలూర్లో అసైన్డ్ భూముల్లో : ఈ అక్రమ మట్టి తవ్వకం హిమాయత్సాగర్ సహా శంషాబాద్, షాబాద్, మహేశ్వరం మండలాల్లోని కొన్ని గ్రామాల్లో యథేచ్ఛగా కొనసాగుతోంది. కొందరు ప్రజాప్రతినిధులు, నాయకులు సూత్రధారులు రాత్రివేళల్లో ఆ మట్టిని తవ్వేసి పరిశ్రమలు, ప్రైవేటు నర్సరీలకు విక్రయిస్తున్నారు. రోజుకు 500 నుండి 700 ట్రిప్పుల మట్టిని తవ్వేస్తూ, నెలకు రూ.8 కోట్ల నుంచి రూ.12 కోట్ల వరకూ సంపాదిస్తున్నారు.
పరిశ్రమల ఏర్పాటు నేపథ్యంలో : నగరంలో ఫ్యూచర్సిటీ, ఫ్యాబ్సిటీ నిర్మాణాల నేపథ్యంలో షాబాద్, శంషాబాద్, ఇబ్రహీంపట్నం, మహేశ్వరం మండలాల్లో పరిశ్రమలు ఏర్పాటవుతున్నాయి. పునాదులు తవ్విన తర్వాత వాటిలో నాణ్యమైన మట్టిని పోయాలని ఇంజినీర్లు సూచించారు. దీంతో 10-15 కిలోమీటర్ల దూరంలోని హిమాయత్ సాగర్ అసైన్డ్ భూములను ఎంచుకుని వాటిని తవ్వేస్తున్నారు.
ఈ మట్టిని నర్సరీలకూ సరఫరా చేస్తున్నారు. షాబాద్ పరిధి సోలిపేట్లోని సర్వే నంబరు 350లో 110 ఎకరాల అసైన్డ్ భూములు, తుమ్ములూర్ సర్వే నంబర్ 315లో వంద ఎకరాల్లో మట్టి తవ్వుతున్నారు. ఒక లారీ ఎర్రమట్టి రూ.5వేల చొప్పున రోజుకు గరిష్ఠంగా 700 ట్రిప్పులు అనుకుంటే రోజుకు రూ.49లక్షల వరకు వారికి ఆదాయం వస్తుంది.
రాత్రివేళల్లో మట్టి తవ్వుకుంటే అభ్యంతరం లేదా! : మహేశ్వరం, శంషాబాద్, షాబాద్ మండలాల్లోని గ్రామాల్లో మట్టి తవ్వకాలపై కొందరు రెవెన్యూ, మైనింగ్ అధికారులు, సిబ్బందికి తెలిసినప్పటికీ వీరిలో కొందరు అధికారులు రాత్రివేళల్లో మట్టి తవ్వుకుంటే అభ్యంతరం లేదంటూ అభయమిస్తున్నారు. దీన్ని అలుసుగా తీసుకుని అక్రమార్కులు ఒక టిప్పర్కు ఇంత చొప్పున మామూళ్లు సమర్పించుకుంటున్నారు. ఈ మేరకు మట్టితో వెళ్తున్న టిప్పర్లను గస్తీ పోలీసులు గమనిస్తే వారికి ప్రజాప్రతినిధులు ఫోన్లు చేసి సాఫీగా వెళ్లేలా చూస్తున్నారు.
అసైన్డ్ భూమిలో అక్రమ ప్లాట్లు : డివిజన్ కేంద్రమైన నర్సాపూర్కు సమీపంలో ఆర్ఆర్ఆర్ నిర్మాణానికి ప్రతిపాదించడం, పట్టణం మీదుగా రెండు జాతీయ రహదారులు వెళ్లడంతో ఇక్కడ స్థిరాస్తి వ్యాపారం జోరందుకుంది. ఈ నేపథ్యంలో వెల్దుర్తికి వెళ్లే మార్గంలో 36,37,38 సర్వే నంబర్లలో జోరందుకుంది. కొందరు రైతులు వెంచర్ అభివృద్ధి కోసం అమ్మేశారు. అగ్రిమెంట్ చేసుకున్న వ్యాపారి పట్టా భూములను ఆనుకుని ఉన్న సర్వే నంబరు 79లోని కొంత అసైన్డ్ భూమిని సైతం ప్లాట్లు చేసి అమ్మేశారని ఆరోపణలు వస్తున్నాయి. దీనిలోంచే రోడ్డు సైతం నిర్మించడం గమనార్హం.
అమ్మకానికి అసైన్డ్ భూములు : మెదక్ జిల్లాలో పరిసర ప్రాంతాల్లో పట్టా భూముల ధరలు తక్కువగా ఉన్నాయి. దీంతో పట్టణ చుట్టుపక్కల హైదరాబాద్, మెదక్ ప్రధాన జాతీయ రహదారులను ఆనుకుని ఉన్న 76,79, 731 సర్వే నంబర్లలోని అసైన్డు భూముల ధరలకు రెక్కలొచ్చాయి. అక్కడి ఆర్ఆర్ఆర్ నిర్మాణానికి భూసేకరణ జరుగుతుండగా ఇజే అదునుగా స్థిరాస్తి వ్యాపారులు రెచ్చిపోతున్నారు. ఈ భూములను వాణిజ్య అవసరాలకు అక్రమంగా విక్రయిస్తున్నారు.
