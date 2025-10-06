ETV Bharat / state

అసైన్డ్‌ భూముల్లో తవ్వకాలు - మామూళ్లు ఇస్తే అభ్యంతరం లేదట!

హిమాయత్‌సాగర్‌ అసైన్డ్‌ భూముల్లో తవ్వకాలు - కన్నెత్తి చూడని యంత్రాంగం - రెండు, మూడు రోజుల్లోనే నాలుగైదు అడుగుల లోతు మట్టిని తీసిన అక్రమార్కులు

Assigned Lands in Himayatsagar
Assigned Lands in Himayatsagar (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 6, 2025 at 1:25 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Assigned Lands in Himayatsagar : కొత్వాల్​గూడకు సమీపంలోని హిమాయత్​సాగర్​ ఎఫ్​టీఎల్​ సరిహద్దు సమీపంలో మట్టి తవ్వకాలు జోరుగా సాగుతున్నాయి. పట్టపగలే పొక్లెయిన్​తో మట్టిని తవ్వేసి టిప్పర్ల ద్వారా తరలిస్తున్నా కూడా జలమండలి అధికారులు చూడడం లేదు. ఆ భూముల్లో టిప్పర్లు, మట్టి తవ్వకాలు జలమండలికి సంబంధం కదా, మాకెందుకని మైనింగ్, రెవెన్యూ ​అధికారులు పట్టించుకోవడం లేదు.

తుమ్మలూర్‌లో అసైన్డ్‌ భూముల్లో : ఈ అక్రమ మట్టి తవ్వకం హిమాయత్​సాగర్​ సహా శంషాబాద్​, షాబాద్​, మహేశ్వరం మండలాల్లోని కొన్ని గ్రామాల్లో యథేచ్ఛగా కొనసాగుతోంది. కొందరు ప్రజాప్రతినిధులు, నాయకులు సూత్రధారులు రాత్రివేళల్లో ఆ మట్టిని తవ్వేసి పరిశ్రమలు, ప్రైవేటు నర్సరీలకు విక్రయిస్తున్నారు. రోజుకు 500 నుండి 700 ట్రిప్పుల మట్టిని తవ్వేస్తూ, నెలకు రూ.8 కోట్ల నుంచి రూ.12 కోట్ల వరకూ సంపాదిస్తున్నారు.

పరిశ్రమల ఏర్పాటు నేపథ్యంలో : నగరంలో ఫ్యూచర్​సిటీ, ఫ్యాబ్​సిటీ నిర్మాణాల నేపథ్యంలో షాబాద్​, శంషాబాద్​, ఇబ్రహీంపట్నం, మహేశ్వరం మండలాల్లో పరిశ్రమలు ఏర్పాటవుతున్నాయి. పునాదులు తవ్విన తర్వాత వాటిలో నాణ్యమైన మట్టిని పోయాలని ఇంజినీర్లు సూచించారు. దీంతో 10-15 కిలోమీటర్ల దూరంలోని హిమాయత్​ సాగర్ అసైన్డ్​ భూములను ఎంచుకుని వాటిని తవ్వేస్తున్నారు.

ఈ మట్టిని నర్సరీలకూ సరఫరా చేస్తున్నారు. షాబాద్​ పరిధి సోలిపేట్​లోని సర్వే నంబరు 350లో 110 ఎకరాల అసైన్డ్​ భూములు, తుమ్ములూర్​ సర్వే నంబర్​ 315లో వంద ఎకరాల్లో మట్టి తవ్వుతున్నారు. ఒక లారీ ఎర్రమట్టి రూ.5వేల చొప్పున రోజుకు గరిష్ఠంగా 700 ట్రిప్పులు అనుకుంటే రోజుకు రూ.49లక్షల వరకు వారికి ఆదాయం వస్తుంది.

రాత్రివేళల్లో మట్టి తవ్వుకుంటే అభ్యంతరం లేదా! : మహేశ్వరం, శంషాబాద్​, షాబాద్​ మండలాల్లోని గ్రామాల్లో మట్టి తవ్వకాలపై కొందరు రెవెన్యూ, మైనింగ్​ అధికారులు, సిబ్బందికి తెలిసినప్పటికీ వీరిలో కొందరు అధికారులు రాత్రివేళల్లో మట్టి తవ్వుకుంటే అభ్యంతరం లేదంటూ అభయమిస్తున్నారు. దీన్ని అలుసుగా తీసుకుని అక్రమార్కులు ఒక టిప్పర్​కు ఇంత చొప్పున మామూళ్లు సమర్పించుకుంటున్నారు. ఈ మేరకు మట్టితో వెళ్తున్న టిప్పర్లను గస్తీ పోలీసులు గమనిస్తే వారికి ప్రజాప్రతినిధులు ఫోన్లు చేసి సాఫీగా వెళ్లేలా చూస్తున్నారు.

అసైన్డ్‌ భూమిలో అక్రమ ప్లాట్లు : డివిజన్​ కేంద్రమైన నర్సాపూర్​కు సమీపంలో ఆర్​ఆర్​ఆర్​ నిర్మాణానికి ప్రతిపాదించడం, పట్టణం మీదుగా రెండు జాతీయ రహదారులు వెళ్లడంతో ఇక్కడ స్థిరాస్తి వ్యాపారం జోరందుకుంది. ఈ నేపథ్యంలో వెల్దుర్తికి వెళ్లే మార్గంలో 36,37,38 సర్వే నంబర్లలో జోరందుకుంది. కొందరు రైతులు వెంచర్​ అభివృద్ధి కోసం అమ్మేశారు. అగ్రిమెంట్​ చేసుకున్న వ్యాపారి పట్టా భూములను ఆనుకుని ఉన్న సర్వే నంబరు 79లోని కొంత అసైన్డ్​ భూమిని సైతం ప్లాట్లు చేసి అమ్మేశారని ఆరోపణలు వస్తున్నాయి. దీనిలోంచే రోడ్డు సైతం నిర్మించడం గమనార్హం.

అమ్మకానికి అసైన్డ్​ భూములు : మెదక్​ జిల్లాలో పరిసర ప్రాంతాల్లో పట్టా భూముల ధరలు తక్కువగా ఉన్నాయి. దీంతో పట్టణ చుట్టుపక్కల హైదరాబాద్​, మెదక్​ ప్రధాన జాతీయ రహదారులను ఆనుకుని ఉన్న 76,79, 731 సర్వే నంబర్లలోని అసైన్డు భూముల ధరలకు రెక్కలొచ్చాయి. అక్కడి ఆర్​ఆర్​ఆర్​ నిర్మాణానికి భూసేకరణ జరుగుతుండగా ఇజే అదునుగా స్థిరాస్తి వ్యాపారులు రెచ్చిపోతున్నారు. ఈ భూములను వాణిజ్య అవసరాలకు అక్రమంగా విక్రయిస్తున్నారు.

అసైన్డ్ భూములు రిజిస్ట్రేషన్ చేసే అధికారం సబ్ రిజిస్ట్రార్లకు లేదు : హైకోర్టు

మరో పటాన్​చెరులా చౌటుప్పల్​! - భూములు వదిలేసి నగరం బాట పడుతున్న రైతన్నలు

For All Latest Updates

TAGGED:

HIMAYATSAGAR ASSIGNED LANDSASSIGNED LANDS IN HIMAYATSAGARASSIGNED LANDS EXCAVATIONSనగరంలో అసైన్డ్‌ భూముల్లో తవ్వకాలుASSIGNED LANDS IN HIMAYATSAGAR

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

నోరూరించే రాగి, పల్లీ లడ్డూ! - రక్తం తక్కువగా ఉన్నవాళ్లకు సూపర్ ఫుడ్

13 ఫ్లేవర్ల తేనెలు రెడీ- రంగులు, రుచులు, ఔషధ గుణాల్లో దేనికదే స్పెషల్!

విండోస్‌ 10 వాడుతున్నారా? - మరికొన్ని రోజులే గడువు - ఇలా చేయకపోతే సపోర్ట్​ బంద్​!

డెస్టినేషన్​ వెడ్డింగ్​ కేంద్రంగా తెలంగాణ! - ఇక కేరళ, కులుమనాలి​ వెళ్లాల్సిన పనే లేదు

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.