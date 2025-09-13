గుప్తనిధుల కోసం తవ్వకాలు - చారిత్రక సంపద ధ్వంసం
ప్రకాశం జిల్లాలో గుప్తనిధుల కోసం తవ్వకాలు - కోటలు, పురాతన ఆలయాల్లో తవ్వకాలు, విగ్రహాలను ధ్వంసం చేస్తున్న ముఠాలు, గతంలో స్వామీజీ సహా 30మందిని అరెస్ట్ చేసిన పోలీసులు
Excavations For Secret Treasures in Prakasam District: రాజులు పోయారు, రాజ్యాలు పోయాయి. కానీ పాలనకు గుర్తుగా చారిత్రక ఆధారాలు మాత్రం ఇంకా మిగిలే ఉన్నాయి. వారి కీర్తిప్రతిష్ఠలు, పాలనా దక్షతకు సజీవ సాక్ష్యాలు ఆ ఆనవాళ్లు. ఎంతో విలువైన ఈ చారిత్రక సంపదను కాపాడుకోవాల్సిందిపోయి కొందరు దుర్మార్గులు మూఢనమ్మకంతో నాశనం చేస్తున్నారు. ఆనాటి రాజులు నిధి, నిక్షేపాలను వారు కట్టించిన కోటగోడల కిందో లేక దేవాలయాల్లోనే దాచి ఉంచి ఉంటారన్న అపోహలతో మొత్తం తవ్వి పడేస్తున్నారు. ఎంతో విలువైన విగ్రహాలు, శాసనాలను సైతం పాడు చేస్తున్నారు. కొన్ని ముఠాలు ఏళ్లుగా అదే పనిగా తవ్వకాలు చేపడుతూ జీవితాలను నాశనం చేసుకుంటున్నాయి.
గుప్తనిధుల కోసం తవ్వకాలు: ప్రకాశం జిల్లాలోని పశ్చిమ ప్రాంతం ఇప్పుడంటే కరవు, కాటకాలతో దుర్భిక్ష పరిస్థితులను ఎదుర్కొంటోంది. కానీ కొండలు, గుట్టలు, దట్టమైన అడవులతో ఉన్న ఈ నేల ఒకప్పుడు రాజులకు శత్రు దుర్బేధ్యమైన రక్షణ ప్రాంతం. ఆనాటి రాజుల పాలనకు సజీవ సాక్ష్యాలుగా ఇప్పటికీ ఆ కొండలపై కోటగోడలు, బురుజులు దర్శనమిస్తాయి. వాళ్లు కట్టించిన దేవాలయాలు. తవ్వించిన తటాకాలు కళ్లముందు సాక్షాత్కరిస్తాయి. అయితే ఈ పురాతన చారిత్రక ప్రాంతాల్లో గుప్తనిధులు ఉన్నాయని కొంతమంది మూఢంగా నమ్ముతుంటారు. నాటిరాజులు బంగారం, వజ్రాలు, నిధినిక్షేపాలను ఇక్కడ దాచి ఉంచారని ప్రచారం సాగుతోంది.
కొంతమంది ముఠాలుగా ఏర్పడి ఈ చారిత్రక ప్రాంతాల్లో గుప్తనిధుల కోసం పెద్దఎత్తున తవ్వకాలు సాగిస్తున్నారు. కనిగిరి సమీపంలో ఉన్న కొండపై లోదుర్గంగా పిలిచే ప్రాంతంలో వందల సంవత్సరాల క్రితం కాటమరాజు కోట నిర్మించి పాలించారని ప్రతీతి. పైన గుడులు, తటాకాలు ఉండేవి. కాలక్రమంలో ఆ ప్రాంతం నివాసయోగ్యంగా లేకపోవడం వల్ల అటువైపు వెళ్లేవారే కరువయ్యారు. రాజులు ఏలిన ప్రాంతం కాబట్టి కొండపై నిధి ఉందనే ప్రచారంతో చాలాచోట్ల తవ్వకాలు జరిపారు. దొనకొండ ప్రాంతంలోనూ కొన్నేళ్ల క్రితం ఇదే మాదిరిగా పెద్ద సొరంగమే తవ్వారు. కొచ్చర్లకోట సమీపంలో గొంగటికొండలో కూలీలు పెట్టి దాదాపు నెలరోజులు తవ్వకాలు సాగించారు. జనరేటర్లతో లైట్లు పెట్టి మరీ తవ్వకాలు సాగించారు.
చారిత్రక ఆనవాళ్లు ధ్వంసం: గ్రామస్థులు ప్రశ్నిస్తే వెలిగొండ ప్రాజెక్ట్ కోసం కాలువ తవ్వుతున్నామని బుకాయించడం విశేషం. గ్రామస్థులకు అనుమానం వచ్చి పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేయగా ఓ స్వామిజీ సహా దాదాపు 30 మందిని అరెస్ట్ చేశారు. కనిగిరి ప్రాంతంలో ఇటీవల మళ్లీ తవ్వకాలు నిర్వహిస్తున్నారు. నందనవనం సమీపంలో ఉన్న రంగనాయకుడు, శివాలయాలు వద్ద గుప్త నిధులు కోసం గుడి లోపల వరకూ సొరంగం తవ్వి, విగ్రహాలను ధ్వంసం చేశారు. గుప్తనిధుల కోసం చారిత్రక ఆనవాళ్లు సైతం నాశనం చేస్తున్నారు.
"1992కు ముందు గుప్తనిధుల కోసం ఇక్కడ ఎవరో గుర్తు తెలియని వ్యక్తులు వచ్చి ఆలయంలో తవ్వకాలు జరిపారు. ఆ తర్వాత కాశీ నుంచి శివలింగాన్ని తీసుకుని వచ్చి ప్రతిష్టించాం. 2012 లో మళ్లీ ఎవరో తవ్వకాలు చేసి మొత్తం విగ్రహాలన్ని పగలగొట్టి చారిత్రక ఆనవాళ్లను ధ్వంసం చేశారు. భవిష్యత్తులో ఇలాంటి ఘటనలు మరలా పునరావృతం కాకుండా ప్రభుత్వం దీనిపై దృష్టి సారించి సమస్యను పరిష్కరించాలని కోరుతున్నాం". -మృత్యుంజయ ప్రసాద్, కనిగిరి
"జనరేటర్లతో లైట్లు పెట్టి మరీ తవ్వకాలు సాగించారు. గ్రామస్థులు ప్రశ్నిస్తే వెలిగొండ ప్రాజెక్ట్ కోసం కాలువ తవ్వుతున్నామని చెప్పారు. వారిపై అనుమానం వచ్చి పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశాం. కనిగిరి ప్రాంతంలో ఇటీవల మళ్లీ తవ్వకాలు నిర్వహించారు. నందనవనం సమీపంలో ఉన్న రంగనాయకుడు, శివాలయాలు వద్ద గుప్త నిధుల కోసం గుడి లోపల వరకూ సొరంగం తవ్వి, విగ్రహాలను ధ్వంసం చేశారు. ప్రభుత్వం ప్రాచీన ఆలయాలు, కోటలు, శాసనాలకు రక్షణ కల్పించాలని కోరుతున్నాం". -బోరా హిమామ్,కనిగిరి
గ్రామస్థులు ఇచ్చిన ఫిర్యాదులతో పోలీసులు దాడులు చేసి దుండగులను పట్టుకుంటున్నారు. కానీ చాలాచోట్ల అటవీ ప్రాంతాల్లో, జనసంచారం లేని పాడుబడిన దేవాలయాలు, కోటల్లో ఇంకా తవ్వకాలు సాగుతూనే ఉన్నాయి.
"రంగనాయకుడు, శివాలయాల వద్ద గుప్త నిధులు కోసం గుడి లోపల వరకూ సొరంగం తవ్వారు. ఆ తర్వాత గ్రామస్థులు దీనిపై ప్రశ్నించగా వారిపై దాడికి పాల్పడి అక్కడ నుంచి పారిపోయారు. గతంలో సైతం ఈ ప్రాంతంలో ఇటువంటి ఘటనలు చోటు చేసుకున్నాయి. దుండగులు పారిపోతున్న సమయంలో అందులో దాదాపు ఆరుగురిని కనిగిరిలో అరెస్టు చేశాం. మిగిలిన వారి కోసం కూడా గాలిస్తున్నాం". -సాయి ఈశ్వర్ యశ్వంత్, కనిగిరి డీఎస్పీ
గుప్తనిధులు ఉన్నాయనే మూఢనమ్మకంతో ఎంతో విలువైన చారిత్రక సంపదను దుండగులు నాశనం చేస్తున్నారని చరిత్రకారులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ప్రభుత్వం ఇప్పటికైనా ప్రాచీన ఆలయాలు, కోటలు, శాసనాలకు రక్షణ కల్పించాలని కోరుతున్నారు.
