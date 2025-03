ETV Bharat / state

ఎమ్మెల్యే టికెట్‌ కోసం ఆమెకు ఊడిగం చేస్తున్నావు: తోపుదుర్తి ప్రకాశ్​ రెడ్డి - EX MLA THOPUDURTHI ISSUE

Published : Mar 15, 2025, 11:02 AM IST

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

EX MLA Thopudurthi fire On Police in Anantapur District : ‘మాకూ గన్‌మెన్లు ఉన్నారు, వారి వద్దా తుపాకులు ఉన్నాయి, మీ పోలీసుల వద్దా తుపాకులు ఉన్నాయి, శాంతి భద్రతలను ఎందుకు కాపాడలేరు అంటూ పోలీసులపై వైఎస్సార్సీపీ మాజీ ఎమ్మెల్యే తోపుదుర్తి ప్రకాశ్‌రెడ్డి వాదనకు దిగారు. రామగిరి మండలం పోలేపల్లిలో శ్రీ లక్ష్మీనరసింహ స్వామి దర్శనానికి వెళుతున్న ప్రకాశ్‌రెడ్డిని శుక్రవారం కనగానపల్లి మండలం దాదులూరు వద్ద పోలీసులు అడ్డుకున్నారు. మేము వెళుతున్నది దైవ దర్శనానికేగానీ, గొడవలు పెట్టుకునేందుకు కాదని ప్రకాశ్‌రెడ్డి పోలీసులతో వాదించారు. దైవ దర్శనానికైతే ఇన్ని వాహనాలు ఎందుకు, ఇంతమంది అనుచరులు దేనికని పోలీసులు ప్రశ్నించారు.

మీకు సమాధానం చెప్పాల్సిన అవసరం లేదని మాజీ ఎమ్మెల్యే అన్నారు. కేవలం సెంట్రీ పోలీసులు మాత్రమే స్టేషన్లో ఉన్నారు. మీకు బందోబస్తు ఇవ్వలేం. ఉన్నఫళంగా ఇలా వస్తే శాంతిభద్రతలకు భంగం వాటిల్లుతుంది. అని రామగిరి ఎస్సై సుధాకర్‌ యాదవ్‌ సమాధానమిచ్చారు. దీంతో మీరెందుకు లా ఆండ్‌ ఆర్డర్‌ కంట్రోల్‌ చేయలేరు. 'నువ్వు ఎమ్మెల్యే టికెట్‌ కోసం పరిటాల సునీతకు ఊడిగం చేస్తున్నావు’ అంటూ ఆరోపణలు చేశారు. అన్నింటికీ తుపాకులతో సమాధానం చెప్పలేం. పోలీస్‌ ఉద్యోగమే మా విధి. రాజకీయ ప్రభావం లేకుండా రామగిరి పోలీస్‌ శాఖ నిబద్ధతతో పని చేస్తోంది అని ఎస్సై సమాధానమిచ్చారు.