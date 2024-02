రాజకీయవేడికి మాజీమంత్రి కొత్తపల్లి ఆజ్యం- జనసేనతో పొత్తుపై అనూహ్య నిర్ణయం

EX- Minister Kothapalli In To Janasena : పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా నరసాపురం నియోజకవర్గంలో రాజకీయ ముఖచిత్రం రోజురోజుకు అనూహ్యంగా మారుతోంది. కొంతకాలంగా ఏ పార్టీలో చేరకుండా స్తబ్దుగా ఉన్న మాజీమంత్రి కొత్తపల్లి సుబ్బారాయుడు జనసేనలో చేరబోతున్నట్లు ఆయన అనుచరులు తెలిపారు. 1983లో తెలుగుదేశంలో చేరిన కొత్తపల్లి 5 సార్లు ఎమ్మెల్యేగా, ఒకసారి ఎంపీగా గెలిచారు. గత ఎన్నికల్లో తెలుగుదేశం టికెట్ ఆశించి దక్కకపోవడంతో వైఎస్సార్సీపీలో చేరారు. అనంతరం ఆ పార్టీలో కూడా రెండేళ్లు మించి ఇమడలేక పోయారు. నరసాపురం జిల్లా కేంద్రం చేయాలంటూ అఖిలపక్షంతో కలసి పోరాడి వైఎస్సార్సీపీ నుంచి సస్పెండ్ అయ్యారు. రెండేళ్ల నుంచి ఏ పార్టీలో చేరని ఆయన జనసేనలో చేరి పోటీకి సిద్ధమవుతున్నారని ఆయన అనుచరులు చెబుతున్నారు.

కొతపల్లి సుబ్బారాయుడు భుజంగరాయుడు ,వెంకట సుబ్బాయమ్మ దంపతులకు 1957లో జన్మించారు. సుబ్బారాయుడికి ఒక అక్క, ఇద్దరు తమ్ముళ్ళు. సుబ్బారాయుడుకి భార్య కుమారుడు, కుమార్తె ఉన్నారు. వ్యవసాయ కుటుంబం నుంచి వచ్చిన ఆయన ఇంటర్మీడియట్ వరకు చదువుకున్నారు.

EX- Minister Kothapalli Subbarayudu Political Career : 1981లో రాజకీయ ప్రస్థానం మొదలుపెట్టిన సుబ్బారాయుడు అదే సంవత్సరం నరసాపురం మున్సిపాల్ స్వతంత్ర అభ్యర్ధిగా పోటీ చేసి గెలుపొందారు. 1982 లో మున్సిపాలిటీ వైస్ చైర్మన్​గా ఎన్నికయ్యారు. 1983లో తెలుగు దేశం పార్టీ ఆవిర్భవించడంతో ఆ పార్టీలో చేరారు. 1986 లో TDP నుంచి పట్టణ అధ్యక్షుడిగా ఎన్నికయ్యారు. 1989 లో తెలుగు దేశం పార్టీ నుంచి తొలిసారిగా నరసాపురం శాసన సభ్యుడిగా పోటీ చేసి గెలుపొందారు. 1994 లో తిరిగి నరసాపురం నుంచి ఎమ్మెల్యేగా పోటీ చేసి గెలుపొంది, ఎన్టీఆర్ క్యాబినెట్ లో గృహ నిర్మాణ శాఖా మంత్రిగా పనిచేసారు. 1996 లో పార్లమెంట్ సభ్యుడుగా గెలుపొందారు.

1999లో పార్లమెంట్ సభ్యుడుగా పోటీ చేసి ఓటమి పాలయ్యారు. తిరిగి 1999 సంవత్సరంలో శాసన సభ్యుడుగా పోటీ చేసి గెలుపొందారు. 2004లో శాసన సభ్యుడుగా గెలుపొంది చంద్రబాబు క్యాబినెట్లో విద్యుత్ శాఖ మంత్రిగా పనిచేశారు.

2009లో చిరంజీవి స్థాపించిన ప్రజారాజ్యంలో చేరి పోటీ చేసి ఓటమి పాలయ్యారు. 2012లో కాంగ్రెస్ పార్టీలోకి వెళ్లి నరసాపురం నుంచి బైఎలక్షన్​లో పోటీ చేసి గెలుపొందారు. 2014 లో వైఎస్సార్సీపీ పార్టీలో చేరి ఎమ్మెల్యే గా పోటీ చేసి ఓటమి పాలయ్యారు.

2016లో తిరిగి తెలుగుదేశం పార్టీలో చేరారు. 2017 లో రాష్ట్ర తెలుగుదేశం పార్టీ ప్రధాన కార్యదర్శిగా నియమితులయ్యారు. 2019 లో టీడీపీ నుంచి టిక్కెట్ ఆశించి దక్కకపోవడంతో వైసీపీలో చేరారు. ఆ పార్టీ ఎమ్మెల్యే ప్రసాదరాజు విజయానికి కృషి చేసి కీలకంగా నిలిచారు. అనంతరం ఎమ్మెల్యేతో అభిప్రాయ భేదాల కారణంగా వైసీపీ నుంచి సస్పెండ్ చేయడంతో అప్పటి నుంచి ఏ పార్టీ లోను చేరలేదు. ప్రస్తుతం జనసేన పార్టీలో చేరతారని సుబ్బారాయుడు ముఖ్య అనుచరులు విలేకరుల సమావేశంలో ప్రకటించారు. దీంతో ఆయన టీడీపీ-జనసేన పార్టీల పొత్తులో టికెట్ తెచ్చుకుని పోటీలో ఉంటారని ప్రచారం జోరుగా సాగుతోంది. ఈ నేపథ్యంలో ఎటువంటి రాజకీయ పరిణామాలు చోటు చేసుకుంటాయని ప్రజల్లో ఆసక్తి నెలకొంది.

