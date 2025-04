ETV Bharat / state

మోదీ మెచ్చిన ఊరు - ద్వారపూడి ఎందుకంత స్పెషల్ అంటే? - DWARAPUDI IN VIZIANAGARAM DIST

Dwarapudi In Vizianagaram District ( ETV Bharat )

Published : April 29, 2025 at 10:24 PM IST

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Dwarapudi Village Become An Ideal Village In Vizianagaram District: ఒకప్పుడు మరుగుదొడ్లు కూడా లేని ఓ ఊరు జాతీయ స్థాయిలో 15వ ఆదర్శ గ్రామంగా రికార్డులకెక్కింది. ఏకంగా పార్లమెంటరీ కమిటీ అధ్యయనానికి చిరునామా అయింది. అంతే కాదు అక్షరాస్యత, మద్యపాన నిషేధం, వీధుల్లో పచ్చదనం, పరిసరాల పరిశుభ్రత, ఎల్ఈడీ దీపాలు, సోలార్‌ ప్యానళ్లు ఇలా ఒకటేంటి? అన్నింటా ఆదర్శంగా నిలిచింది. కేంద్ర మాజీ మంత్రి అశోక్‌ గజపతిరాజు దత్తతతో సర్వతోముఖాభివృద్ధి చెందింది విజయనగరం జిల్లాలోని ద్వారపూడి.

పదేళ్ల క్రితం వరకూ అభివృద్దికి ఆమడ దూరమే: విజయనగరానికి 6 కిలోమీటర్ల దూరంలో ద్వారపూడి అనే గ్రామం ఉంటుంది. జిల్లా కేంద్రానికి చేరువలో ఉన్నప్పటికీ పదేళ్ల క్రితం వరకూ అభివృద్దికి ఆమడ దూరమే. అప్పట్లో కనీస సదుపాయాలూ కరవే. పరిసరాల పరిశుభ్రతా అధ్వానం. మరుగుదొడ్లు లేక బహిరంగ మలవిసర్జన చేసేవారు. కొత్తవారు గ్రామంలోకి వెళ్తే ముక్కు మూసుకోవాల్సిందే. అలాంటి పరిస్థితిని మార్చేశారు మాజీ ఎంపీ అశోక్‌గజపతి రాజు. సంసద్‌ ఆదర్శ యోజన పథకంలో భాగంగా ద్వారపూడిని 2014లో దత్తత తీసుకున్నారు అశోక్‌గజపతిరాజు. ఊరిలో వ్యక్తిగత మరుగుదొడ్లతోపాటు సామాజిక టాయిలెట్లను సైతం కట్టించారు. ఇప్పుడీ ఊరు వంద శాతం బహిరంగ మల, మూత్ర విసర్జన రహిత గ్రామంగా పేరు తెచ్చుకుంది.

ద్వారపూడిలో పరిసరాల పరిశుభ్రత, పచ్చదనానికి ప్రాధాన్యమిచ్చారు. మౌలిక సదుపాయల కల్పనకూ నడుం బిగించారు. గ్రామమంతా సిమెంట్‌ రోడ్లు నిర్మించారు. తాగునీటి శుద్ధ జల కేంద్రాన్ని ఏర్పాటు చేయించారు. దాతల సహకారంతో గ్రంథాలయం ఏర్పాటు చేయించారు. విద్యుత్ పొదుపులోనూ ద్వారపూడి ఆదర్శమే. అంతేకాకుండా ఊరంతా ఎల్​ఈడీ దీపాలే. సోలార్ ద్వారా మంచినీటి పథకం నిర్వహిస్తున్నారు. ఎంపీ నిధుల నుంచి రూ.2 కోట్లు, వివిధ శాఖల నుంచి రూ.15 కోట్లు తెప్పించి గ్రామాన్ని సకల సౌకర్యాల నిలయంగా మార్చారు.