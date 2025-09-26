ఈ నవమి నాటికి నా విషయం ఎటూ తేలకపోతే సజీవ సమాధి అవుతా : మాజీ డీఎస్పీ నళిని
నా చెవులతో సీఎం స్టేట్మెంట్ వినాలి - నా ఫైల్ డిస్పోజ్ చేయటం సీఎంకు ఇష్టం లేనట్లుందని వ్యాఖ్యలు - తన ఆరోగ్య పరిస్థితిపై ఫేస్బుక్లో పోస్టు పెట్టిన మాజీ డీఎస్పీ నళిని
Published : September 26, 2025 at 5:02 PM IST
Ex Dsp Nalini Comments On CM Revanth Reddy : ఈ నవమిలోపు తన విషయం తేల్చకపోతే మరణమే శరణ్యమని, జీవసమాధి అవుతానని తెలంగాణ ఉద్యమ సమయంలో డీఎస్పీ ఉద్యోగానికి రాజీనామా చేసిన నళిని సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. మరణ వాంగ్మూలం పేరిట ఆమె ఫేస్బుక్లో గత వారం రోజుల నుంచి పలు పోస్టులను పెడుతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో శుక్రవారం తాజాగా మరో సంచలన పోస్టు పెట్టారు. తన విషయం తెలిసి కూడా సీఎం రేవంత్ రెడ్డి పట్టించుకోవడంలేదని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. తన మరణ వాంగ్మూలాన్ని ఆర్డీవోతో రికార్డ్ చేయించడం మినహా ఇప్పటి వరకు తనకు ఇంకేమీ చేయలేదని వాపోయారు.
నా విషయంలో ఎందుకు తాత్సారం : సంధ్య థియేటర్ తొక్కిసలాట ఘటనలో మృతి చెందిన రేవతి కుటుంబాన్ని ఆదుకోవడానికి వారికి వారం కూడా పట్టలేదని మాజీ డీఎస్పీ నళిని అన్నారు. కానీ తన విషయంలో సంవత్సరాల తరబడి కావాలని తాత్సారం చేస్తున్నారని ఆక్షేపించారు. ఏ అధికారినైనా సస్పెండ్ చేస్తే 6 నెలల్లోపు విచారణ పూర్తి చేయాలని, విచారణ సమయంలో 1/3 లేదా 1/2 జీతాన్ని జీవన భృతి కింద ఇవ్వాల్సి ఉంటుందని పేర్కొన్నారు. అలా ఇవ్వకపోవడం నేరం కిందికి వస్తుందని, సీఎం రేవంత్ రెడ్డికి 21 నెలల క్రితం తానిచ్చిన రిపోర్టుపై ఇంకా చర్యలు తీసుకోకుండా నిర్లిప్తంగా ఉన్నారని అని నళిని ఆరోపించారు.
తాను ప్రాణాపాయస్థితిలో ఉన్నానంటూ మాజీ డీఎస్పీ నళిని సెప్టెంబరు 22న ఓ లేఖను తన ఫేస్బుక్ ఖాతాలో పోస్టు చేశారు. ఆమె చేసిన వీలునామా, మరణ వాంగ్మూలం పేరిట ఆదివారం ఉదయం 7 గంటలకు చేసిన పోస్టు రాష్ట్రంలో సంచలనంగా మారింది. ఒక అధికారిణి, ఆయుర్వేద ఆరోగ్య సేవకురాలు, ఉద్యమకారిణి, రాజకీయవేత్త, ఆధ్యాత్మికవేత్తగా సాగిన తన జీవితం ముగియబోతుందని పేర్కొన్నారు. నెల రోజులుగా తన ఆరోగ్య పరిస్థితి విషమంగా ఉందని మూడు రోజులుగా నిద్రలేకుండా మహా మృత్యుంజయ మంత్రాన్ని జపిస్తూ గడిపినట్లు ఆమె పోస్టులో చెప్పుకొచ్చారు.
రాజీనామా చేస్తే సస్పెండ్ : తెలంగాణ కోసం ఉద్యమ సమయంలో తన డీఎస్పీ ఉద్యోగానికి రాజీనామా చేస్తే సస్పెండ్ చేశారని 12 ఏళ్లు అజ్ఞాతవాసం అనుభవించినట్లు మాజీ డీఎస్పీ నళిని పేర్కొన్నారు. గత భారత రాష్ట్ర సమితి ప్రభుత్వం తనకు అన్యాయం చేసిందని ఆరోపించారు. ప్రస్తుత ముఖ్యమంత్రి రేవంత్రెడ్డిని 2023 డిసెంబరు 30న కలిసి తనకు రావాల్సిన బకాయిలు చెల్లించాలని కోరినా స్పందన లేకపోవడం బాధ కలిగించిందని నళిని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.
మాజీ డీఎస్పీ నళిని చేసిన పోస్టులతో యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లా కలెక్టర్ హనుమంతరావు సెప్టెంబరు 23న పరామర్శించారు. తన ఆరోగ్య పరిస్థితిపై నళిని బహిరంగ లేఖ విడుదల చేసిన విషయం తెలియగానే ఆమె ఆరోగ్య పరిస్థితులు, ఆవేదనను తెలుసుకోవాలని సీఎం రేవంత్రెడ్డి ఆదేశాల మేరకు కలెక్టర్ హనుమంతరావు వెళ్లారు. భువనగిరిలో ఉంటున్న నళిని ఇంటికి వెళ్లి ఆమెతో కలెక్టర్ మాట్లాడారు. ప్రభుత్వం అండగా ఉంటుందని వైద్య ఖర్చుల కోసం ప్రభుత్వం సాయం చేస్తుందని హామీ ఇవ్వడంతో పాటు తన సర్వీసుకు సంబంధించిన అంశాలను నిబంధనల మేరకు త్వరలోనే పరిష్కరిస్తామన్న సందేశాన్ని సీఎం తెలియజేసినట్లు కలెక్టర్ మీడియాకు తెలిపారు.