జగన్‌ బెయిలుపై విడుదలై 12 ఏళ్లు - ముందుకు కదలని విచారణ

వైఎస్సార్సీపీ అధినేత అక్రమాస్తుల కేసులో కనిపించని పురోగతి - ఇంకా డిశ్ఛార్జ్‌ పిటిషన్ల దశలోనే

ex-cm-jagans-bail-latest-updates
ex-cm-jagans-bail-latest-updates (ETV Bharat)
EX CM Jagans Bail Latest Updates : అక్రమాస్తుల కేసులో అరెస్టయిన వైఎస్సార్సీపీ అధినేత, ఏపీ మాజీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్‌ జగన్‌ జైలు నుంచి విడుదలై నేటికి 12 ఏళ్లు పూర్తవుతోంది. అక్రమాస్తుల కేసులో జగన్‌ను 2012 మే 27న సీబీఐ అరెస్ట్‌ చేయగా, సుమారు 16 నెలల అనంతరం 2013 సెప్టెంబరు 23న సీబీఐ కోర్టు బెయిలు మంజూరు చేసింది. దీంతో సెప్టెంబరు 24న జైలు నుంచి ఆయన బయటకు వచ్చి ఊరేగింపుగా నివాసానికి చేరుకున్న విషయం తెలిసిందే.

డిశ్ఛార్జ్‌ పిటిషన్ల స్థాయిలోనే విచారణ : సీబీఐ కోర్టులో ఈ కేసులపై విచారణ మాత్రం ప్రాథమికంగా డిశ్ఛార్జ్‌ పిటిషన్ల స్థాయిలోనే ఉంది. అవి తేలాకే అభియోగాల నమోదు ప్రక్రియ జరగాలి. ఆ తరవాతే సాక్షుల విచారణ, ఆధారాల పరిశీలన ఉంటుంది. అంతేకాకుండా కేసును కొట్టివేయాలంటూ నిందితుల్లో పలువురు హైకోర్టును ఆశ్రయించడం, అక్కడ కేసు కొట్టివేశాక తిరిగి సీబీఐ కోర్టును ఆశ్రయిస్తున్నారు. తమపై కేసును కొట్టివేయాలంటూ వాన్‌పిక్‌ దాఖలు చేసిన పిటిషన్‌ సుప్రీంకోర్టు దాకా వెళ్లి మళ్లీ హైకోర్టుకు చేరింది. ఈ పిటిషన్‌ను ఇటీవల హైకోర్టు కొట్టివేసింది. దాల్మియా సిమెంట్స్‌ దాఖలు చేసిన పిటిషన్‌ హైకోర్టులో ఇంకా పెండింగ్‌లో ఉంది.

న్యాయమూర్తుల బదిలీలతో : జగన్‌కు చెందిన సండూర్‌ పవర్‌ కంపెనీ లిమిటెడ్, కార్మెల్‌ ఏసియా హోల్డింగ్స్‌ ప్రైవేట్‌ లిమిటెడ్, సరస్వతి పవర్‌ అండ్‌ ఇండస్ట్రీస్‌తో పాటు ఇతరులకు చెందిన కంపెనీల వ్యవహారాల్లో అనేక ఉల్లంఘనలు ఉన్నాయని, ఇవన్నీ ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్‌ డైరెక్టరేట్, ఆదాయపు పన్ను శాఖ, రిజిస్ట్రార్‌ ఆఫ్‌ కంపెనీస్‌ (ఆర్వోసీ), రాష్ట్ర ప్రభుత్వ పరిధిలో ఉన్నందున వాటిపై చర్యలు తీసుకోవాలని ఆయా విచారణ సంస్థలను కోరామని, ఈ కేసులో తమ దర్యాప్తు పూర్తయిందని హడావుడిగా సీబీఐ దాఖలు చేసిన మెమోతో జగన్‌కు సీబీఐ కోర్టు బెయిలు మంజూరు చేసింది. జగన్‌ అక్రమాస్తుల కేసులో హైకోర్టు ఆదేశాల మేరకు సీబీఐ 2012లో ఎఫ్‌ఐఆర్‌ నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టింది. ఇందులో 2013 నుంచి 11 అభియోగ పత్రాలు దాఖలు చేసింది.

దీంతోపాటు ఈడీ మరో 9 అభియోగ పత్రాలు నమోదు చేసింది. 2013 నుంచి దాఖలైన జగన్‌ అక్రమాస్తుల కేసులోని డిశ్ఛార్జ్‌ పిటిషన్లపై ఇప్పటివరకు ఏడుగురు న్యాయమూర్తులు విచారణ చేపట్టినా, అవి పూర్తికాకముందే బదిలీ అయ్యారు. ప్రస్తుతం 8వ న్యాయమూర్తి డాక్టర్‌ టి.రఘురాం వాదనలు వింటున్నారు. ఈ కేసుల్లో దాదాపు 130కి పైగా డిశ్ఛార్జ్‌ పిటిషన్లు దాఖలు చేయడంతో విచారణలో తీవ్ర జాప్యం జరుగుతోంది. వీటిలో వాదనలు వింటూ ఉండగానే జడ్జీలు బదిలీ అవుతుండటంతో విచారణ మళ్లీ మొదటికి వస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలో అశ్వనీకుమార్‌ ఉపాధ్యాయ్‌ కేసులో ఎమ్మెల్యేలు, ఎంపీలపై ఉన్న కేసుల సత్వర విచారణ నిమిత్తం సుప్రీంకోర్టు జారీ చేసిన మార్గదర్శకాల ప్రకారం హైకోర్టులో ప్రత్యేక ధర్మాసనం ఏర్పాటై ఈ అంశాన్ని సుమోటో పిటిషన్‌గా స్వీకరించింది.

నాపై నమోదైన కేసు కొట్టేయండి - హైకోర్టులో జగన్‌ క్వాష్‌ పిటిషన్‌

సుమోటో పిటిషన్‌పై విచారించిన హైకోర్టు రెండు నెలల్లో విచారణ పూర్తి చేయాలంటూ సీబీఐ కోర్టుకు 2023 డిసెంబరు 15న ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. ఈ గడువు ఫిబ్రవరి 15తో ముగియనుండగా విచారణ పూర్తికాలేదని, సుమారు 13 వేల పేజీల పత్రాలను పరిశీలించాల్సి ఉన్నందున మరికొంత సమయం కావాలంటూ జనవరి 30న హైకోర్టుకు సీబీఐ కోర్టు న్యాయమూర్తి లేఖ రాశారు. ఈ లేఖపై విచారించిన హైకోర్టు డిశ్ఛార్జ్‌ పిటిషన్లపై తేల్చడానికి 2024 ఏప్రిల్‌ 30వ తేదీ వరకు గడువు ఇచ్చింది. 2024 ఏప్రిల్‌ 19న రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా జరిగిన 47 మంది జిల్లా జడ్జీల బదిలీల్లో భాగంగా సీబీఐ కోర్టు న్యాయమూర్తి రమేశ్‌బాబు బదిలీ అయ్యారు. అనారోగ్యం కారణంగా తీర్పులను సిద్ధం చేయలేకపోయినట్లు సీబీఐ కోర్టు న్యాయమూర్తి హైకోర్టుకు లేఖ రాశారు. దీంతో డిశ్ఛార్జ్‌ పిటిషన్‌లపై విచారణ మళ్లీ మొదటికి వచ్చి రోజువారీ విచారణ కొనసాగుతూనే ఉంది.

జగన్ కోర్టుకెళ్లడం విడ్డూరం - వైఎస్సార్సీపీ నేతల ఆలోచనలే దుర్మార్గం: సోమిరెడ్డి

