లిక్కర్ స్కామ్ కేసులో మరో 8 మంది నిందితులు - ఛార్జ్‌షీట్‌లో జగన్‌ పేరు! - EX CM JAGAN NAME IN CHARGESHEET

YS Jagan name in SIT Chargesheet ( ETV Bharat )

July 20, 2025

YS Jagan name in SIT Chargesheet On AP Liquor Scam Case: వైఎస్సార్సీపీ అధికారంలో ఉన్న సమయంలో జరిగిన మద్యం కుంభకోణంపై సిట్ అధికారులు ప్రాథమిక అభియోగపత్రాన్ని విజయవాడ ఏసీబీ కోర‌్టు ముందు దాఖలు చేశారు. ఈ అభియోగపత్రంలో నాటి సీఎం జగన్ పేరును పలుమార్లు ప్రస్తావించారు. అయితే ఈ కేసులో నిందితుడిగా ఆయన పేరును చేర్చలేదు. మొత్తం 305 పేజీల అభియోగపత్రాన్ని సిట్ దాఖలు చేసినట్లు సమాచారం. వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో జరిగిన వేల కోట్ల మద్యం కుంభకోణం కేసులో సిట్‌ అధికారులు శనివారం సాయంత్రం ప్రాథమిక అభియోగపత్రాన్ని దాఖలు చేశారు. నాటి ముఖ్యమంత్రి జగన్‌మోహన్‌రెడ్డి పేరును దీనిలో పలుమార్లు ప్రస్తావించారు. ముడుపులు కొల్లగొట్టేందుకు వీలుగా నూతన మద్యం విధానం రూపకల్పన, విధాన నిర్ణయాలు, నేరపూరిత కుట్ర, అమలు, ముడుపులను ఏ విధంగా వసూలు చేశారు? ఎలా మళ్లించారు? ఎక్కడికి మళ్లించారనే అంశాలను ఛార్జ్‌షీట్‌లో సమగ్రంగా వివరించారు. ఆయా సందర్భాల్లో కొన్ని చోట్ల జగన్‌మోహన్‌రెడ్డి పేరు ప్రస్తావించారు. ఛార్జ్​షీట్​తో రానున్న స్పష్టత: అయితే ఈ అభియోగపత్రంలో ఆయన్ను నిందితుడిగా చేర్చలేదు. దర్యాప్తు కొనసాగుతున్నందున తదుపరి దశలో దాఖలు చేయబోయే అనుబంధ అభియోగపత్రాల్లో జగన్‌ ప్రమేయంపై ఇంకా స్పష్టత రానుంది. 305 పేజీల అభియోగపత్రాన్ని కోర్టులో వేశారు. 70 వాల్యూమ్‌లతో కూడిన వేల అనుబంధ పత్రాల్ని దానికి జతపరిచి న్యాయస్థానంలో సమర్పించారు. ఈ కేసులో ఇప్పటి వరకు 40 మంది వ్యక్తులు, సంస్థలను నిందితులుగా చేర్చగా తాజాగా మరో 8 మందిని నిందితులుగా పేర్కొన్నారు. మొత్తం 16 మందిపై అభియోగాలు మోపారు. ప్రధానంగా మనీ ట్రయల్‌కు సంబంధించిన వివరాలను సమగ్రంగా పొందుపరిచారని విశ్వసనీయ సమాచారం. నూతన మద్యం విధాన రూపకల్పనకు ప్రైవేటు వ్యక్తుల నివాసాల్లో జరిగిన సమావేశాలు, పాల్గొన్న వ్యక్తులు, ముడుపుల వసూళ్లపై భేటీల్లో జరిగిన ప్రధాన నిర్ణయాలు, మద్యం సరఫరా ఆర్డర్ల జారీ వ్యవస్థలో పారదర్శకతకు తిలోదకాలివ్వటం, ఇలా వివిధ అంశాలన్నింటినీ సిట్‌ అభియోగపత్రంలో పేర్కొంది. మద్యం సరఫరా ఆర్డర్లను దక్కించుకున్న కంపెనీలు, డిస్టిలరీల నుంచి ప్రతి నెలా రూ.50-60 కోట్లను ఎలా వసూలు చేసేవారు? అందులో ఎవరెవరు భాగస్వాములయ్యారు? ఈ ముడుపుల సొమ్ము ఎక్కడ నిల్వ చేశారు? ఏయే డొల్ల కంపెనీల్లోకి మళ్లించారనే వివరాలను పొందుపరిచారు. రూ.62 కోట్లను జప్తు చేసిన సిట్: బంగారం కొనుగోలు, డొల్ల కంపెనీలు, స్థిరాస్తి కంపెనీల ఖాతాలను అడ్డం పెట్టుకుని ముడుపులు తీసుకున్న తీరును అభియోగపత్రంలో వివరించారు. ముంబయి, దిల్లీ కేంద్రాలుగా ఉన్న కంపెనీల నుంచి జరిగిన లావాదేవీలను ప్రస్తావించారు. ఈ కేసులో ఇప్పటి వరకు రూ.62 కోట్ల సొత్తును జప్తు చేశారు. అది ముడుపుల సొత్తేనని మనీ ట్రయల్‌లో తేలిందని అభియోగపత్రంలో పేర్కొన్నారు. ఈ సొమ్మును ఎక్కడెక్కడ భద్రపరిచారు? ఆ డెన్‌ల వివరాలు, గత ఎన్నికల్లో వైఎస్సార్సీపీ అభ్యర్థులకు పంపిణీ కోసం ఆ సొత్తు తరలింపు తదితర అంశాల్ని పూర్తి ఆధారాలతో అభియోగపత్రంలో వివరించారు. ముడుపులకు సంబంధించిన నోట్ల కట్టలతో నిందితులున్న వీడియోలను సైతం జత చేశారు. మద్యం కుంభకోణంపై కుట్ర రూపకల్పన, దాని అమలు, ప్రభుత్వ ఖజానాకు కలిగించిన నష్టం, డొల్ల కంపెనీలు, హవాలా లావాదేవీల ద్వారా ముడుపుల సొమ్ము తరలింపు సహా ఈ కుంభకోణం దశలన్నింటినీ అభియోగపత్రంలో ప్రస్తావించారు. ఈ మొత్తం వ్యవహారంలో ఏయే నిందితుడి పాత్ర, ప్రమేయం ఏంటి అనేది పూర్తిగా వివరిస్తూ అభియోగాలు మోపారు. ఆడియో, వీడియో రికార్డులు, ఫోరెన్సిక్‌ నివేదికలు, సీడీఆర్‌ వివరాలు పొందుపరిచారు. మద్యం కుంభకోణంపై గత సంవత్సరం ఏపీ సీఐడీలో కేసు నమోదైంది. మద్యం కుంభకోణంలో కీలక వ్యక్తులు: ఈ ఏడాది ఫిబ్రవరి 5న విజయవాడ నగర పోలీసు కమిషనర్‌ ఎస్‌వీ రాజశేఖరబాబు ఆధ్వర్యంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సిట్‌ ఏర్పాటు చేసింది. వెంటనే రంగంలోకి దిగిన సిట్‌ ఏప్రిల్‌ 22 నాటికి ప్రధాన నిందితుడు రాజ్‌ కెసిరెడ్డిని అరెస్టు చేసింది. తర్వాత ఈ కుంభకోణంలో కీలకంగా వ్యవహరించిన విశ్రాంత ఐఏఎస్‌ అధికారి ధనుంజయరెడ్డి, భారతి సిమెంట్స్‌ డైరెక్టర్‌ గోవిందప్ప బాలాజీ, జగన్‌ ఓఎస్డీ కృష్ణమోహన్‌రెడ్డి, వైఎస్సార్సీపీ నాయకుడు చెవిరెడ్డి భాస్కరరెడ్డి, ఎస్‌పీవై డిస్టిలరీస్‌ పూర్వ డైరెక్టర్‌ సజ్జల శ్రీధర్‌రెడ్డి, రాజ్‌ కెసిరెడ్డి అనుచరులు బూనేటి చాణక్య, పైలా దిలీప్, చెవిరెడ్డి భాస్కరరెడ్డి స్నేహితుడు వెంకటేశ్‌నాయుడు, పీఏలు నవీన్‌ కృష్ణ, బాలాజీ యాదవ్‌లు తదితరులను అరెస్టు చేశారు. AP Liquor Scam Probe: మద్యం కుంభకోణంలో ప్రధాన నిందితుడైన (ఏ-1) రాజ్‌ కెసిరెడ్డి తోడల్లుడు ముప్పిడి అవినాష్‌రెడ్డికి (ఏ-7) సోదరుడు కావడం గమనార్హం. తన తరఫున అనిరుధ్‌రెడ్డిని డైరెక్టర్‌గా పెట్టి రాజ్‌ కెసిరెడ్డి అదాన్‌ డిస్టిలరీస్‌ ప్రైవేట్‌ లిమిటెడ్‌ నెలకొల్పారు. వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో అదాన్‌ డిస్టిలరీస్‌కు రూ.800 కోట్ల మేర మద్యం సరఫరా ఆర్డర్లు దక్కాయి. సొంతంగా ఒక్క డిస్టిలరీ కూడా లేని అదాన్‌ భారీగా అనుచిత లబ్ధి పొందింది. ఈ డబ్బంతా రాజ్‌ కెసిరెడ్డికి చేరేది. ఈ దోపిడీలో భాగమైనందుకు అనిరుధ్‌రెడ్డిని నిందితుడిగా చేర్చారు. అతను ఇప్పటికే విదేశాలకు పారిపోయారు.