ఒకరు పోతే పది మంది నాయకులను తయారు చేసుకుంటాం : కేసీఆర్​ - Ex CM KCR meets BRS MLAs

Ex CM KCR meets BRS MLAs and Activists on Third Day : నాడైనా.. నేడైనా నాయకులను తయారు చేసుకున్నది పార్టీనే అని బీఆర్​ఎస్​ అధినేత కేసీఆర్​ అన్నారు. మెరికల్లాంటి యువ నాయకులను పార్టీ తయారు చేస్తుందని చెప్పారు. రెట్టించిన ఉత్సాహంతో ప్రజల ఆకాంక్షలకు అనుగుణంగా పని చేద్దామని నేతలు, కార్యకర్తలకు పిలుపునిచ్చారు. మూడో రోజు జగిత్యాల, కోరుట్ల, నిజామాబాద్​ జిల్లాలకు చెందిన నేతలతో కేసీఆర్ ఎర్రవల్లిలోని వ్యవసాయ క్షేత్రంలో​ సమావేశం అయ్యారు.

ఈ సందర్భంగా బీఆర్​ఎస్​ అధినేత కేసీఆర్​ మాట్లాడుతూ కొందరు మధ్యలో వచ్చి మధ్యలోనే వెళ్లిపోతారని అలాంటి వారి గురించి కార్యకర్తలు ఎవరూ పట్టించుకోవాల్సిన అవసరం లేదని అన్నారు. బీఆర్​ఎస్​ శ్రేణులకు ప్రస్తుత పరిస్థితులు ఒక లెక్క కాదని చెప్పారు. ఒకరు పోతే 10 మంది నాయకులను పార్టీ తీర్చిదిద్దుకుంటుందని స్పష్టం చేశారు. తెలంగాణ ఆత్మను అర్థం చేసుకునే సత్తా బీఆర్​ఎస్​కే ఉందని పేర్కొన్నారు. కొన్నిసార్లు అబద్ధపు ప్రచారాలను నమ్మి ప్రజలు మోసపోతారని హెచ్చరించారు. మొన్నటి ఎన్నికల్లో అదే జరిగిందని గుర్తు చేశారు. మనం ఏ హోదాలో ఉన్న ప్రజల కోసం పని చేయాల్సిందేనని నేతలకు సూచించారు.

జగిత్యాల ఎమ్మెల్యేపై వ్యాఖ్యలు : జగిత్యాల ఎమ్మెల్యే సంజయ్ కుమార్ పార్టీని వీడిన నేపథ్యంలో ఆయనని ఉద్దేశించి కేసీఆర్​ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. రెండు రోజుల క్రితం జగిత్యాల నుంచి ఒకాయన పోయి దొంగోళ్లలో కలిశారని అందుకు బాధపడేదేమీలేదని అన్నారు. ఆయనను తయారు చేసిందే బీఆర్​ఎస్​ పార్టీనే అని అన్నారు. సమైక్యవాదులతో కలబడి, నిలబడి అత్యంత కష్టతరమైన తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని సాధించిన బీఆర్​ఎస్​ పార్టీ శ్రేణులకు, ప్రస్తుతం నెలకొన్న పరిస్థితులు ఒక లెక్క కాదని ఆయన అన్నారు. తెలంగాణ ప్రగతి ప్రస్థానంలో చేరుకోవాల్సిన మైలురాళ్లు ఇంకా చాలా మిగిలి ఉన్నాయని కేసీఆర్​ పేర్కొన్నారు.