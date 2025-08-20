KCR and Harish Rao File Petition in TG High Court to Cancel Justice PC Ghose Commission Report : కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టుపై కమిషన్ను నియమిస్తూ 2024 మార్చి 14న ప్రభుత్వం జారీ చేసిన ఉత్తర్వులను కొట్టేయాలని మాజీ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్, మాజీ మంత్రి హరీశ్రావులు మంగళవారం హైకోర్టులో పిటిషన్లు దాఖలు చేశారు. ఎలాంటి ఆధారాలు లేకుండా కేసీఆర్ నేతృత్వంలోని ప్రభుత్వాన్ని అప్రతిష్టపాలు చేసి రాజకీయ వ్యూహంలో భాగంగా కమిషన్ను ఏర్పాటు చేస్తూ ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులు జారీ చేసిందని పిటిషన్లో పేర్కొన్నారు. నివేదిక కాపీని అందజేయకుండా ప్రభుత్వం మీడియా ప్రచురణలకు ఇవ్వడంలో దురుద్దేశపూరితం, సహజ న్యాయసూత్రాలకు విరుద్ధమని పేర్కొన్నారు. ఇందులో ప్రతివాదులుగా ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి, నీటిపారుదల శాఖ ముఖ్య కార్యదర్శి, జస్టిస్ ఘోష్ కమిషన్ను పేర్కొన్నారు. ప్రస్తుతం ఈ పిటిషన్లు హైకోర్టు రిజిస్ట్రీ పరిశీలనలో ఉన్నాయి.
మూడు బ్యారేజీలు, 15 రిజర్వాయర్లు, 19 సబ్ స్టేషన్లు, 21 పంప్ హౌస్లు, 2003 కిలోమీటర్ల టన్నెళ్లు, 1531 కిలోమీటర్ల కాలువలు, 38 కిలో మీటర్ల ప్రెజర్ మెయిన్స్, 141 టీఎంసీల నిల్వ సామర్థ్యం, 530 మీటర్ల ఎత్తిపోతల వ్యవస్థతో 240 టీఎంసీల నీటి వినియోగానికి చేపట్టిందే కాళేశ్వరం ఎత్తిపోతల పథకమని పిటిషన్లలో తెలిపారు. నీటిపారుదల సామర్థ్యం, సాగు విస్తీర్ణం పెంచడంతోపాటు రాష్ట్ర తాగునీటి అవసరాల కోసం చేపట్టిన ఈ ప్రాజెక్టు నిర్మాణాన్ని నిబంధనల ప్రకారమే కొనసాగిందని వివరించారు. ప్రస్తుత అధికార పార్టీ కాంగ్రెస్ ప్రతిపక్షంలో ఉన్నపుడు ఏదో ఒక సాకుతో ప్రాజెక్టుకు అడ్డంకులు సృష్టించడానికి ప్రయత్నించిందనీ అందులో పేర్కొన్నారు.
ఎన్నికల ప్రచారంలో కూడా కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టుపై విమర్శలు చేస్తూ బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వంపై అప్రతిష్ట పాలేయడమే లక్ష్యంగా పనిచేసిందన్నారు. దురదృష్టవశాత్తు వివిధ కారణాలతో మేడిగడ్డ బ్యారేజీ కుంగిపోయిందని దీనికి డిజైనింగ్, ఇంజినీరింగ్తో ఎలాంటి సంబంధంలేదని, ఒక పిల్లర్ కూలిపోవడాన్ని కారణంగా ప్రాజెక్టుపైనే దుష్ప్రచారం ప్రారంభమైందన్నారు. గత ప్రభుత్వం చేపట్టిన సంక్షేమ కార్యక్రమాలు, మౌలిక సదుపాయాల కల్పనలో వచ్చిన పేరును దెబ్బతీయాలన్న ఏకైక లక్ష్యంతో విచారణ కమిషన్ను ఏర్పాటు చేశారనీ, కమిషన్స్ ఆఫ్ ఎంక్వరీస్ చట్టానికి, హైకోర్టు, సుప్రీంకోర్టు తీర్పులకు విరుద్ధంగా కమిషన్ ఏర్పాటైందని పిటిషన్లో పేర్కొన్నారు.
విచారణ కమిషన్ను నియమించే పరిధి ప్రభుత్వానికి లేదు : ఇతర అక్రమాలు, చట్టవిరుద్ధమైన పనులకు సంబంధించి కమిషన్ ఎలాంటి నోటీసులు జారీ చేయలేదన్నారు. నివేదిక కాపీని పిటిషనర్లకు అందజేయకుండా సంక్షిప్త సారాంశం గురించి పదే పదే వెల్లడించడం ఏకపక్షం, దురుద్దేశపూరితమేనన్నారు. విచారణ కమిషన్ను నియమించే పరిధి ప్రభుత్వానికి లేదనీ, విచారణ కమిషన్ చట్టం కింద ఏర్పాటైన కమిషన్లకు న్యాయవిచారణలు జరిపే పరిధి లేదన్నారు. గత ప్రవర్తనకు సంబంధించి విచారణ జరిపి నివేదిక సమర్పించాలంటూ జీవో జారీ చేయడం విచారణ కమిషన్ చట్టానికి విరుద్ధమని తెలిపారు. విచారణ కమిషన్లు కేవలం వాస్తవాలను ఆడిగే పరిధిని మాత్రమే కలిగి ఉంటాయని, వాటి సిఫారసులు పరిపాలన చట్టపరమైన చర్యలకు ఉపయోగపడాలి కానీ గత ప్రవర్తన ఆధారంగా బాధ్యతలను నిర్ధారించజాలవన్నారు.
ఒక వ్యక్తి ప్రవర్తనకు సంబంధించిన నివేదిక ఆ వ్యక్తి ప్రతిష్ఠపై దుష్ప్రభావం చూపుతుందన్నప్పుడు నోటీసు జారీ చేయడంతోపాటు సాక్షులను ప్రశ్నించే అవకాశం కల్పించాలని, సాక్షులను ప్రశ్నించే అవకాశం ఇవ్వకుండా నివేదిక సమర్పించడం సహజ న్యాయసూత్రాలకు విరుద్ధమని పిటిషన్లో పేర్కొన్నారు. దురుద్దేశంతో పిటిషనర్లను అందించని నివేదికను రద్దుచేయాలని, నివేదిక గురించి మీడియాకు పదే పదే చెప్పడం, పవర్ పాయింట్ ప్రజంటేషన్లు ఇవ్వడం ద్వారా సాధారణ ప్రజల దృష్టిలో పిటిషన్లను అప్రతిష్టపాలేయడమేనన్నారు.
కాళేశ్వరం పేరుతో గత ప్రభుత్వం రూ.లక్ష కోట్లను గోదావరిలో పోసింది : సీఎం రేవంత్ రెడ్డి
కాళేశ్వరంపై ముగిసిన కేసీఆర్ విచారణ - 18 ప్రశ్నలు, 50 నిమిషాల సమయం