అధికారుల తీరు మారదా ? - ప్రభుత్వ కార్యాలయాల్లో ఇంకా జగన్ ఫొటోలే ! - Jagan Photo in MunicipaL Office

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

TDP Leaders Fire about EX CM Jagan Photo in Proddatur MunicipaL Office : ప్రభుత్వం మారినా అధికారుల తీరు మాత్రం మారలేదు. ప్రభుత్వ కార్యాలయాల్లో జగన్ ఫొటోలు ఇంకా కనిపిస్తూనే ఉన్నాయి. వైఎస్సార్ జిల్లా ప్రొద్దుటూరు పురపాలక కార్యాలయంలోని చైర్మన్ ఛాంబర్​లో మాజీ ముఖ్యమంత్రి జగన్, మాజీ ఎమ్మెల్యే రాచమల్లు శివ ప్రసాద్​ రెడ్డి ఫొటోలను అలాగే ఉంచారు. దీంతో ప్రభుత్వం మారినా వారి ఫోటోలు ఎందుకు తొలగించలేదంటూ టీడీపీ నేత తలారి పుల్లయ్య కమిషనర్ రఘునాథ్ రెడ్డిని ప్రశ్నించారు. ఫోటోలు వెంటనే తీసివేయాలని లేదంటే ఆందోళన చేస్తామని పట్టుపట్టారు. దీంతో అధికారులు హుటాహుటిన వాటిని తొలగించారు. ఆ ఫొటోలు స్థానంలో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ఫొటో పెట్టించారు.