కనీవినీ ఎరుగని రీతిలో 'విజయవాడ ఉత్సవ్' - 286 ఈవెంట్స్తో వరల్డ్ బిగ్గెస్ట్ ఫెస్టివ్ కార్నివాల్
రాష్ట్ర చరిత్రలో కనీవినీ ఎరుగని రీతిలో విజయవాడ ఉత్సవ్ - అగ్రి ఎక్స్ పో, కూచిపూడి, భరత నాట్యం, డ్రోన్స్ షోల ఏర్పాటు - ఆహార ప్రియులను ఆకట్టుకునేందుకు 700 ప్రత్యేక స్టాళ్లు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 22, 2025 at 7:13 AM IST
Everything is Ready for Vijayawada Utsav: దసరా ఉత్సవాల సందర్భంగా విజయవాడ ఖ్యాతిని ప్రపంచానికి చాటేందుకు వేదికలు సిద్ధమయ్యాయి. రాష్ట్ర చరిత్రలో కనీవినీ ఎరుగని రీతిలో ఉత్సవ్ ఉండాలని ఏర్పాట్లు చేశారు. 286 ఈవెంట్స్తో వరల్డ్ బిగ్గెస్ట్ ఫెస్టివ్ కార్నివాల్ని నిర్వహించబోతున్నారు. అగ్రి ఎక్స్ పో నుంచి కూచిపూడి, భరత నాట్యం, డ్రోన్స్ షో ఇలా ఒకటేమి అన్నీ కనువిందు చేయనున్నాయి. ఆహార ప్రియులను ఆకట్టుకునేందుకు ప్రత్యేక స్టాల్స్ పెడుతున్నారు. దసరా ఉత్సవాలకు వచ్చే లక్షలాది మంది భక్తులకు ఇక్కడ ఉండే విశేషాలను చూయిస్తూనే, పర్యాటకాన్ని ప్రమోట్ చేస్తామని అంటున్నారు.
దసరా పండుగ సందర్భంగా ఈ రోజు నుంచి అక్టోబర్ 2 వరకు విజయవాడ ఉత్సవ్ జరగనుంది. ఈ 11 రోజుల వేడుకలకు సంబంధించిన ఏర్పాట్లు తుది దశకు చేరుకున్నాయి. కృష్ణమ్మ తీరాన ఉన్న పున్నమీ ఘాట్, తుమ్మలపల్లి కళాక్షేత్రం, గొల్లపూడిలోని ఎగ్జిబిషన్ మైదానం, ఘంటసాల సంగీత కళాశాలల్లో ఈ వేడుకలు నిర్వహిస్తారు. సినీ, సంగీత, సాంస్కృతిక, క్రీడా కార్యక్రమాలు జరగనున్నాయి. విజయవాడను పర్యాటకంగా, సాంస్కృతిక కేంద్రంగా ప్రోత్సహించడం లక్ష్యంగా ఈ ఉత్సవాలు నిర్వహిస్తున్నారు.
12 ఏళ్ల క్రితం ఎగ్జిబిషన్లు: బెజవాడలో 12 ఏళ్ల క్రితం ఎగ్జిబిషన్లు జరిగేవి. ఆ తర్వాత పలు కారణాలతో ఆగిపోయింది. ఇప్పుడు మళ్లీ వై బ్రెంట్ విజయవాడ సొసైటీ ఆధ్వర్యంలోఈ వేడుకలు జరుగుతున్నాయి. నాలుగు ప్రాంతాల్లో విజయవాడ ఉత్సవ్ నిర్వహిస్తున్నా గొల్లపూడిలోని ఎగ్జిబిషన్ అతిపెద్దది. 40 ఎకరాల స్థలంలో కిడ్స్, అగ్రికల్చర్, డ్వాక్రా, టూరిజం, లైవ్ కాన్సర్ట్స్ జరుగుతాయి. భారీస్థాయిలో విజయవాడ ఉత్సవ్ నిర్వహించేందుకు సొసైటీ ఫర్ వెబ్రెంట్ విజయవాడ శ్రేయాస్ మీడియాతో చేతులు కలిపింది. వర్షం వలన పనులకు ఆటంకం కలుగుతున్నా అనుకున్న సమయానికి ప్రకటించిన ఈవెంట్స్ జరగుతాయని శ్రేయాస్ మీడియా ప్రతినిధులు తెలిపారు.
700 ప్రత్యేక ఆహారపు స్టాళ్లు: పున్నమి ఘాట్లో ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాలు నిర్వహించనున్నారు. ఈ రోజు సాయంత్రం మాజీ ఉప రాష్ట్రపతి వెంకయ్య నాయుడు, మంత్రి నారా లోకేశ్ మెుదటి కార్యక్రమాన్ని పూజ చేసి ప్రారంభిస్తారు. 11 రోజులపాటు ఒక్కో ప్రత్యేకమైన డ్రోన్ షో నిర్వహిస్తారు. రాష్ట్రంలోని ఆయా ప్రాంతాలకు ప్రత్యేకమైన ఆహారపు స్టాళ్లను 650 నుంచి 700 వరకు ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. మరో ఆకట్టుకునే అంశం 70 అడుగుల ఈఫిల్ టవర్ పెడుతున్నారు. మరికొన్ని నెలలో రిలీజ్ అయ్యే సినిమాల ఈవెంట్లనూ ఇక్కడే నిర్వహించనున్నారు. మైసూరు తరహాలో విజయవాడ ఉత్సవ్ ఉంటుందని నిర్వహకులు చెబుతున్నారు.
టూరిజం ప్రమోట్ చేసేందుకు విజయవాడ ఉత్సవ్ ఎంతో ఉపయోగపడుతోందని నిర్వహాకులు భావిస్తున్నారు. కొండపల్లి ఖిల్లా, మూలపాడు నగరం వనం, ఫెర్రీ ఘాట్, బెరం పార్కు, భవానీ ఐలాండ్ మరింత మందికి తెలియజేస్తామని అంటున్నారు. ప్రతిపక్షాలు ఎన్ని అడ్డుంకులు సృష్టించినా ఈ వేడుకలు ఘనంగా నిర్వహిస్తామని స్వచ్ఛాంధ్ర కార్పొరేషన్ ఛైర్మన్ కొమ్మారెడ్డి పట్టాభి తెలిపారు.
