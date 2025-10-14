ETV Bharat / state

మిల్లెట్‌ బిస్కెట్లు, పకోడి, పల్లీలు - పదో తరగతి విద్యార్థులకు సాయంత్రం స్నాక్స్‌ మెనూ!

ప్రత్యేక తరగతులకు హాజరయ్యే వారికి అందజేత - సర్కారుకు ప్రతిపాదనలు పంపిన పాఠశాల విద్యాశాఖ సంచాలకులు - మెనూలో ఉడకబెట్టిన పెసలు, బొబ్బర్లు, పల్లీలు-బెల్లం, చిరుధాన్యాలతో చేసిన మిల్లెట్‌ బిస్కెట్లు, ఉల్లిపాయల పకోడి

Government Model Schools
EVENING SNACKS IN GOVT SCHOOLS (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 14, 2025 at 3:44 PM IST

2 Min Read
Evening Snacks in Government Schools : తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని ప్రభుత్వ, మోడల్‌ స్కూళ్లలో పదో తరగతి చదువుతూ సాయంత్రం ప్రత్యేక తరగతులకు హాజరవుతున్న విద్యార్థులకు నవంబరు నుంచే చిరుతిళ్లు (స్నాక్స్‌) అందించాలని అధికారులు భావిస్తున్నారు. ఈ మేరకు సర్కారు ఆమోదం కోసం పాఠశాల విద్యాశాఖ సంచాలకులు నవీన్‌ నికోలస్‌ దస్త్రాన్ని పంపారు. గత కొన్నేళ్లుగా సంక్రాంతి సెలవుల అనంతరం లేదా ఫిబ్రవరి 1వ తేదీ నుంచి పదో తరగతి వార్షిక పరీక్షలు మొదలయ్యే వరకు దాదాపు 35 నుంచి 40 రోజుల పాటు విద్యార్థులకు చిరుతిళ్లు అందిస్తూ వస్తున్నారు.

దసరా తర్వాత నుంచే ప్రత్యేక తరగతులు : ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో పదో తరగతిలో ఉత్తీర్ణత శాతం పెంచేందుకు ఈ ఏడాది దసరా సెలవుల తర్వాత నుంచే స్పెషల్​ క్లాసులు మొదలుపెట్టారు. ఈ క్రమంలో ఇతర గ్రామాల విద్యార్థులు ఇళ్లకు వెళ్లేసరికి సాయంత్రం దాదాపు 7 గంటలు దాటుతోంది. మధ్యాహ్నం ఒంటి గంటకు భోజనం చేసి, ఇళ్లకు వెళ్లే వరకు ఏమీ తినకపోవడంతో ఆకలితో తీవ్ర ఇబ్బంది పడుతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో నవంబరు నుంచే సాయంత్రం చిరుతిళ్లను అందిస్తే పిల్లలకు సౌకర్యవంతంగా ఉంటుందని భావించిన విద్యాశాఖ రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి పలు రకాల ప్రతిపాదనలు అందజేసింది.

ఒక్కొక్కరికి రోజుకు రూ. 15 : రాష్ట్రంలోని దాదాపు 4,600 ప్రభుత్వ ఉన్నత పాఠశాలలు, 194 మోడల్‌ స్కూళ్లలో సుమారు లక్షా 90 వేల మంది పదో తరగతి చదువుతున్నారు. స్నాక్స్‌ కోసం ఒక్కో విద్యార్థిపై రోజుకు రూ.15 ఖర్చు చేయాలనేది విద్యాశాఖ ప్రతిపాదన. దీనికి అనుగుణంగా ప్రభుత్వం ఆమోదం తెలిపితే ఉడకబెట్టిన పెసలు, బొబ్బర్లు లేదా శనగలు, పల్లీలు-బెల్లం, చిరుధాన్యాలతో చేసిన మిల్లెట్‌ బిస్కెట్లు, ఉల్లిపాయల పకోడి వంటివి వారంలో రోజుకు ఒక్కో రకం చొప్పున విద్యార్థులకు అందిస్తారు.

పాఠశాలల్లో అల్పాహారం : వచ్చే విద్యాసంవత్సరం అంటే (2026-27) జూన్‌ నుంచి అన్ని రాష్ట్రవ్యాప్తంగా అన్ని ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో పిల్లలకు ఉదయం అల్పాహారం (బ్రేక్‌ఫాస్ట్‌) అందించనున్నారు. ఈ మేరకు పాఠశాల విద్యాశాఖ తాజాగా ప్రభుత్వానికి ప్రతిపాదనలు పంపింది. గత నెలలో ముఖ్యమంత్రి రేవంత్‌ రెడ్డి తమిళనాడు రాజధాని చెన్నైలో ఓ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న సందర్భంగా తెలంగాణలోనూ ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో వచ్చే ఏడాది నుంచి బ్రేక్‌ఫాస్ట్‌ పథకం అమలుచేస్తామని ప్రకటించిన సంగతి తెలిసిందే. వ్యయం, నిర్వహణ, సరుకులు తదితర అంశాలపై పాఠశాల విద్యాశాఖ అధికారులు సమగ్ర రిపోర్టు రూపొందించారు.

  • ప్రస్తుతం తెలంగాణ రాష్ట్రంలో దాదాపు 25 వేల పాఠశాలల్లో 17 లక్షల 50 వేల మంది విద్యార్థులు చదువుతున్నారు. వారికి ఒక విద్యా సంవత్సరంలో అల్పాహారం అందించడానికి సుమారు రూ.400 కోట్ల వరకు డబ్బులు అవసరమవుతాయని అంచనా వేశారు.
  • వారంలో మూడు రోజుల పాటు అన్నంతో చేసే పులిహోర, వెజ్‌ బిర్యానీ, కిచిడీ, లాంటివి. మరో రెండు రోజులు ఉప్మా లాంటి ఆహారం పెట్టాలని అధికారులు సూచించారు. అల్పాహారం అందజేస్తే విద్యార్థుల నమోదు, హాజరు శాతం కూడా పెరుగుతుందని భావిస్తున్నారు. అలాగే వారి ఆరోగ్యం కూడా మెరుగవుతుందని చెబుతున్నారు.

