1 నుంచి 69 దాకా - ఖైరతాబాద్ మహాగణపతి గురించి ఈ ఆసక్తికర విషయాలు తెలుసా?

హైదరాబాద్ మహా నగరంలో వైభవంగా గణేశ్ నవరాత్రి ఉత్సవాలు - ఈ ఏడాది 69 అడుగులతో శ్రీ విశ్వశాంతి మహాశక్తి గణపతిగా దర్శనమిచ్చిన ఖైరతాబాద్ వినాయకుడు - మహా గణపతిపై ప్రత్యేక కథనం
Published : September 6, 2025 at 7:57 AM IST
Khairatabad Ganesh Special Story : హైదరాబాద్ మహానగరంలో గణేశ్ ఉత్సవాలు ఏటా ఘనంగా జరుగుతాయి. ముఖ్యంగా ఖైరతాబాద్ మహాగణపతి ప్రతి ఏడాది ఒక ప్రత్యేక అవతారంలో భక్తులకు దర్శనమిస్తూ ప్రత్యేక సందేశమిస్తాడు. ఈ ఏడాది శ్రీ విశ్వశాంతి మహాశక్తి గణపతిగా గణనాథుడు కొలువుదీరాడు. ఖైరతాబాద్ గ్రామ దేవత గజ్జలమ్మ దేవి, మరోవైపు శ్రీ వాసవికన్యకా పరమేశ్వరి అమ్మవారి విగ్రహాలను స్త్రీ శక్తిని తెలిపేలా ఏర్పాటు చేయడం మరో ప్రత్యేకతగా నిలిచింది. అలాగే ప్రధాన విగ్రహానికి దగ్గరగా లక్ష్మీ సమేత హయగ్రీవా స్వామిని, పూరీ జగన్నాథుడిని నెలకొల్పారు. విశ్వశాంతి కోసం ఈ ఏడాది శ్రీ విశ్వశాంతి మహాశక్తి గణపతిగా దర్శనమిచ్చిన ఖైరతాబాద్ మహా గణపతిపై ఈటీవీ భారత్ ప్రత్యేక కథనం.
తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఖైరతాబాద్ మహా గణపతి అంటే తెలియని వారుండరంటే అతిశయోక్తి కాదు. 1954లో తొలిసారిగా ఇక్కడ మహా గణపతిని ప్రతిష్ఠించారు. ఒక్క అడుగుతో ప్రారంభమైన ఖైరతాబాద్ గణపతి, నేటికి 71 ఏళ్లు పూర్తి చేసుకుంది. ఈ సంవత్సరం 69 అడుగుల మట్టి వినాయకుడిని ప్రతిష్టించారు. మొదటి నుంచి ఎత్తుతో పాటు ప్రత్యేకమైన సందేశంతో ఓ ప్రత్యేక అవతారంలో ఇక్కడి లంబోదరుడు దర్శనమిస్తూ వస్తున్నాడు. ఖైరతాబాద్ గణేశ్ ఉత్సవ సమితి ఆధ్వర్యంలో ప్రతి ఏటా విగ్రహ తయారీ పనులు ఇక్కడే నిర్వహిస్తారు. ఈసారి ప్రపంచంలో నెలకొన్న యుద్ధ వాతావరణం దృష్ట్యా శాంతి నెలకొనాలని శ్రీ విశ్వశాంతి మహా శక్తి గణపతిగా ఖైరతాబాద్ గణనాథుడు భక్తులకు దర్శనమిచ్చారు. బ్రహ్మ, విష్ణు, మహేశ్వరుల ముఖాలతో, 5 సర్పాలు, 6 చేతులతో గణేశుడిని తయారు చేశారు. గణనాథుడికి కుడి వైపున శ్రీవాసవి కన్యాకాపరమేశ్వరి అమ్మవారు, పూరీ జగన్నాథుడి విగ్రహాలను ఏర్పాటు చేశారు. మరోవైపు ఖైరతాబాద్ గ్రామ దేవత గజ్జలమ్మ దేవి లక్ష్మీ సమేత హయగ్రీవస్వామి విగ్రహాలను ప్రతిష్టించారు.
ఈ మహా గణేశుడిని దర్శించుకునేందుకు నగరవాసులే కాదు, రాష్ట్ర నలుమూలల నుంచి భక్తులు భారీ సంఖ్యలో తరలి వస్తుంటారు. పొరుగు రాష్ట్రాలైన ఆంధ్రప్రదేశ్, మహారాష్ట్ర, కర్ణాటక, తమిళనాడు రాష్ట్రాల నుంచి భక్తులు వస్తారు. బాల గంగాధర్ తిలక్ ప్రేరణతో సింగరి శంకరయ్య 1954లో ఖైరతాబాద్లోని ఆలయంలో 1 అడుగు గణేశ్ విగ్రహాన్ని తొలిసారి స్థాపించారు. ఆ తర్వాత 2014 వరకు ప్రతి సంవత్సరం విగ్రహం ఎత్తు ఒక్కో అడుగు పెంచుకుంటూ వెళ్లారు. 2014లో విగ్రహం ఎత్తు 60 అడుగులకు పెంచారు. ఆ తర్వాత 2018 వరకు ఒక్కో అడుగు తగ్గించుకుంటూ వచ్చారు. 2018లో 57 అడుగుల ఎత్తైన విగ్రహాన్ని ప్రతిష్టించారు. కరోనా మహమ్మారి కారణంగా 2020లో 9 అడుగుల ఎత్తుతో ఒక చిన్న విగ్రహాన్ని మాత్రమే ఏర్పాటు చేశారు. హుస్సేన్సాగర్కు వెళ్లే మార్గంలో పరిమితుల కారణంగా 2021లో విగ్రహం 40 అడుగులకు పరిమితం చేశారు. ఆ తరత్వాత 2022లో 50 అడుగులు, 2023లో 63 అడుగులు, 2024లో 70 అడుగులకు పెంచారు. ఈ ఏడాది 71 ఏళ్లు పూర్తి చేసుకున్న సందర్భంగా గతేడాది కంటే ఒక్క అడుగు తగ్గించి, 69 అడుగుల మట్టి గణపతిని ఏర్పాటు చేశారు.
విగ్రహ తయారీ పనులు మూడు నెలల ముందు కర్ర పూజతో ప్రారంభించారు. మొత్తం పూర్తి కావటానికి 84 రోజుల సమయం పట్టింది. ప్రతి ఏడాది శిల్పి రాజేందర్ నేతృత్వంలో వివిధ రాష్ట్రాల నుంచి వచ్చిన కళాకారులు గణనాథుడిని తీర్చిదిద్దుతారు. ఈ ఏడాది 5 రాష్ట్రాల నుంచి వచ్చిన 125 మంది కళాకారులు బొజ్జ గణపయ్యను తయారు చేశారు. తమిళనాడు, పశ్చిమ బెంగాల్, ఒడిస్సా, ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాలకు చెందిన కళాకారులు విగ్రహ తయారీలో పాల్గొన్నారు. ఈ విగ్రహ తయారీలో 30 టన్నుల స్టీలు, 30 కిలోల బరువుండే వెయ్యి సంచుల గుజరాత్ బంక మట్టి, అలాగే 25 కిలోల బరువు గల 70 సంచుల వరి పొట్టు, 20 కిలోల బరువైన 50 బండిళ్ల వరిగడ్డితో రంగులు ఉపయోగించి పర్యావరణ హిత గణపతిని తయారు చేశారు.
2013 సంవత్సరంలో 59 అడుగుల ఎత్తుతో గోనాగ చతుర్ముఖ వినాయకుడుగా దర్శనమిచ్చిన గణపయ్య, 2014లో 60 అడుగులతో కైలాస విశ్వరూప మహా గణపతిగా, 2015లో 59 అడుగులతో త్రిశక్తిమయ మోక్ష గణపతిగా ప్రతిష్టింపబడినాడు. 2016లో 58 అడుగులతో శ్రీ శక్తిపీఠ శివనాగేంద్ర మహా గణపతిగా, 2017లో 57 అడుగులతో శ్రీ చండీకుమార అనంత మహా గణపతిగా కనువిందు చేశాడు.
2018లో 55 అడుగులతో శ్రీ సప్తముఖ గణేశుడిగా, 2019లో 61 అడుగులతో శ్రీ ద్వాదశాదిత్య మహా గణపతిగా భక్తుల కోర్కెలు తీర్చాడు. 2020లో 9 అడుగులతో శ్రీ ధన్వంతరి నారాయణ మహా గణపతిగా, 2021లో 40 అడుగుల శ్రీ పంచముఖ రుద్ర మహా గణపతిగా కొలువుదీరాడు. 2022లో 50 అడుగులతో పంచ ముఖ మహా లక్ష్మీ గణపతిగా, 2023లో 63 అడుగుల దశ మహా విద్యా మహాగణపతిగా భక్తులకు అభయప్రదానం చేశాడు. 2024లో 70 అడుగులతో శ్రీ సప్తముఖ మహా శక్తి గణపతిగా, ఈ యేడు 69 అడుగులతో శ్రీ విశ్వశాంతి మహా శక్తి గణపతిగా కొలువుదీరి భక్తులు కోరిన కోర్కెలు తీర్చే శివపుత్రుడిగా, పార్వతీ తనయుడిగా కొలువై దర్శనమిచ్చాడు.
|సంవత్సరం
|అవతారం
|అడుగులు
|2013
|గో నాగ చతుర్ముఖ వినాయకుడు
|59
|2014
|కైలాస విశ్వరూప మహా గణపతి
|60
|2015
|త్రిశక్తిమయ మోక్షగణపతి
|59
|2016
|శ్రీ శక్తిపీఠ శివనాగేంద్ర మహా గణపతి
|58
|2017
|శ్రీ చండీకుమార అనంత మహా గణపతి
|57
|2018
|శ్రీ సప్తముఖ గణేష్
|55
|2019
|శ్రీ ద్వాదశాదిత్య మహా గణపతి
|61
|2020
|శ్రీ ధన్వంతరి నారాయణ మహా గణపతి
|9
|2021
|శ్రీ పంచముఖ రుద్ర మహా గణపతి
|40
|2022
|పంచ ముఖ మహా లక్ష్మీ గణపతి
|50
|2023
|దశ మహా విద్యా మహా గణపతి
|63
|2024
|శ్రీ సప్తముఖ మహా శక్తి గణపతి
|70
|2025
|శ్రీ విశ్వశాంతి మహా శక్తి గణపతి
|69
ఈ ఏడాది వినాయక చవితి సందర్భంగా ఆగస్టు 27 నుంచి ఖైరతాబాద్ గణేశుడి దర్శనం ప్రారంభమైంది. ఏటా లక్షలాది మంది గణపయ్యను దర్శించుకుంటారు. గతేడాది 11 రోజుల్లో 25 లక్షల మంది దర్శించుకున్నారు. ఈ ఏడాది ఆ సంఖ్య మరింత పెరిగింది. భక్తుల రద్దీ దృష్ట్యా మొదటి నుంచే ప్రభుత్వం, కమిటీ సమన్వయంతో అన్ని రకాలు భద్రతా ఏర్పాట్లు చేశారు. భక్తులకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు తలెత్తకుండా సుమారు 60కు పైగా సీసీ కెమెరాలను ఏర్పాటు చేశారు. సమీపంలోనే కమాండ్ కంట్రోల్ రూమ్ను ఏర్పాటు చేసి, ప్రతి కదలికను గమనిస్తూ చర్యలు తీసుకున్నారు. 600 మంది పోలీస్ బందోబస్తు, 200 మంది వాలంటీర్లు పని చేస్తూ ఎప్పటికప్పుడు భక్తులకు దర్శనం సజావుగా అయ్యేలా, తోపులాట జరగకుండా చూశారు. జీహెచ్ఎంసీ, వాటర్ వర్క్స్, విద్యుత్ శాఖ ఇలా అన్ని శాఖల సమన్వయంతో ఖైరతాబాద్ మహా గణపతిని దర్శించుకునేందుకు వచ్చిన భక్తులకు సకల సౌకర్యాలు కల్పించారు.