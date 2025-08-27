ETV 30 Years Celebrations : తెలుగు ప్రజల మనసు గెలిచిన ఈటీవీ 30 ఏళ్లు పూర్తి చేసుకుంది. 1995 ఆగస్టు 27న ప్రయాణం ప్రారంభించి ప్రేక్షకులకు నచ్చే, మెచ్చే కార్యక్రమాలతో ఆదరాభిమానాలు చూరగొంది. ప్రజల అభిరుచులను గుర్తిస్తూ, గౌరవిస్తూ జనరంజకంగా సాగిపోతోంది. సుదీర్ఘ ప్రస్థానంలో ఎన్నో మైలురాళ్లను అధిగమించిన మనందరి టీవీ మూడు దశాబ్దాల పండుగను ఘనంగా నిర్వహించుకుంది. ఈ వేడుకలు రామోజీ ఫిల్మ్సిటీలోని కార్పొరేట్ కార్యాలయంలో ఘనంగా జరిగాయి.
రామోజీ గ్రూపు సంస్థల సీఎండీ సి.హెచ్.కిరణ్ సారథ్యంలో దివంగత రామోజీరావు మనవడు సుజయ్, మనవరాలు దివిజ కేక్ కట్ చేశారు. ఈటీవీని ఆదరిస్తున్న తెలుగు ప్రజలకు మరింత వినోదాన్ని అందిస్తామని సుజయ్ హామీ ఇచ్చారు. తమ తండ్రి సుమన్ ఈటీవీని ఎప్పుడూ పెద్ద కూతురులా భావించేవారని, అలాంటి ఈటీవీ 30 ఏళ్లు పూర్తి చేసుకున్నవేళ తనకు ఆనందంతో నోటమాట రావట్లేదని అన్నారు. నాన్న లేకున్నా ఉన్నట్లే అనిపిస్తోందని, నాన్న పనిని ఎంత ఇష్టపడ్డారో, ఉద్యోగులు కూడా అంతే ఉత్సాహంతో ఈటీవీని ముందుకు తీసుకెళ్లారని కొనియాడారు. నాన్న కోరుకున్న స్థాయి కంటే పైస్థాయిలోనే ఈటీవీని ఉంచిన ఉద్యోగులకు శిరసు వంచి నమస్కరిస్తున్నానన్న సుజయ్, ఈటీవీ ప్రస్థానాన్ని కొనసాగించేందుకు నేర్చుకోవాల్సింది నేర్చుకుంటూ, ఛానల్ అభివృద్ధికి తన వంతు కృషి చేస్తానని మాట ఇచ్చారు.
"మా నాన్న ఎప్పుడూ ఈటీవీని తన పెద్ద కుమార్తెగానే భావించేవారు. ఈరోజు ఆయన పెద్ద కుమార్తె 30 ఏళ్లు పూర్తి చేసుకున్న సందర్భంగా నాకు నోటి నుంచి మాట రావడం లేదు. నాకు నాన్న లేకపోయినా ఉన్నట్లే అనిపిస్తోంది. ఎందుకంటే ఆయన పనిని ఎంత ఇష్టపడేవారో, మీరంతా కూడా అంతే ఇష్టపడుతూ, అంతే ఉత్సాహంతో ముందుకు తీసుకెళ్లారు. నాన్న ఏ స్థాయిలో ఆయన పెద్ద కుమార్తెను చూడాలని అనుకున్నారో, అంతకంటే పైస్థాయికి చేర్చారు. దానికి శిరసు వంచి నమస్కరిస్తున్నాను. తప్పకుండా దీన్ని ఇలాగే తదుపరి ఘట్టానికి తీసుకెళ్లి, తెలుగు ప్రజలు అందరికీ మంచి వినోదాన్ని, సందేశాన్ని అందిస్తూ ఉండటానికి నాకు చేతనైనది చేస్తాను. నేర్చుకోవాల్సింది నేర్చుకుంటానని ఈ సందర్భంగా మీ అందరికీ మాట ఇస్తున్నాను." - సుజయ్, రామోజీరావు మనవడు
విభాగాధిపతులకు జ్ఞాపికలు ప్రదానం : ఈటీవీ 30 ఏళ్ల ప్రయాణంలో ఆది నుంచి అత్యుత్తమ సేవలందించిన వారికి రామోజీ గ్రూపు సీఎండీ కిరణ్ జ్ఞాపికలు అందజేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో రామోజీ ఫిల్మ్సిటీ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ విజయేశ్వరి, ఈటీవీ సీఈవో బాపినీడు, మానవ వనరుల విభాగం అధిపతి గోపాలరావు, ఈనాడు ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎడిటర్ ఎం.నాగేశ్వరరావు, తెలంగాణ ఎడిటర్ డీఎన్ ప్రసాద్, ఈటీవీ భారత్ సీఈవో జొన్నలగడ్డ శ్రీనివాస్, రామోజీ గ్రూపు విభాగాధిపతులు శివరామకృష్ణ, ఏవీరావు, ఐ.వెంకట్, అజయ్శాంతి, శైలజ, రావి చంద్రశేఖర్, వివిధ విభాగాల సీనియర్ ఉద్యోగులు, సిబ్బంది పాల్గొన్నారు.
ఈటీవీ "30 వసంతాల వేడుకలు" - తరలివచ్చిన తారాలోకం
Eenadu@50: రామోజీ ఫిల్మ్సిటీలో ఘనంగా ఈనాడు స్వర్ణోత్సవ సంబురాలు - Eenadu Golden Jubilee celebrations