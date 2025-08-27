ETV Bharat / state

ఈటీవీ 30 ఏళ్ల సంబరాలు - శుభాకాంక్షలు తెలిపిన సీఎం, మంత్రులు - ETV 30 YEARS CELEBRATIONS

24 గంటల న్యూస్ ఛానల్స్ వచ్చినా ఈటీవీ 9పీఎం న్యూస్ బులెటిన్  తెలుగునాట ఎప్పటికీ నెంబర్‌-1గానే ఉంటుంది: సీఎం చంద్రబాబు

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 27, 2025 at 11:07 AM IST

Updated : August 27, 2025 at 11:34 AM IST

ETV 30 Years Celebrations at Ramoji Film City: ఈటీవీ మూడు దశాబ్దాల వేడుకలు రామోజీ ఫిల్మ్‌సిటీలోని కార్పొరేట్‌ కార్యాలయంలో ఘనంగా జరిగాయి. రామోజీ గ్రూపు సంస్థల సీఎండీ సీహెచ్​.కిరణ్‌ సారథ్యంలో దివంగత రామోజీరావు మనవడు సుజయ్, మనవరాలు దివిజ కేక్‌ కట్‌ చేశారు. ఈటీవీని ఆదరిస్తున్న తెలుగు ప్రజలకు మరింత వినోదాన్ని అందిస్తామని సుజయ్‌ హామీ ఇచ్చారు.

ఈ సందర్బంగా ఆయన మాట్లాడుతూ తన తండ్రి సుమన్‌ ఈటీవీని ఎప్పుడూ పెద్ద కూతురులా భావించేవారన్నారు. అలాంటి ఈటీవీ 30 ఏళ్లు పూర్తి చేసుకున్నవేళ తనకు ఆనందంతో నోటమాట రావట్లేదని, నాన్న లేకున్నా ఉన్నట్టే అనిపిస్తోందని అన్నారు. ఆయన తండ్రి పనిని ఎంత ఇష్టపడ్డారో ఉద్యోగులు కూడా అంతే ఉత్సాహంతో ఈటీవీని ముందుకు తీసుకెళ్లారన్నారు. నాన్న కోరుకున్న స్థాయి కంటే పైస్థాయిలోనే ఈటీవీని ఉంచిన ఉద్యోగులకు శిరసు వంచి నమస్కరిస్తున్నా అని పేర్కొన్నారు. ఈటీవీ ప్రస్థానాన్ని కొనసాగించేందుకు నేర్చుకోవాల్సింది నేర్చుకుంటూ ఛానల్‌ అభివృద్ధికి తన వంతు కృషి చేస్తానని మాట ఇచ్చారు.

ఈటీవీ 30 ఏళ్ల సంబరాలు - శుభాకాంక్షలు తెలిపిన సీఎం, మంత్రులు (ETV)

విభాగాధిపతులకు జ్ఞాపికలు: ఈటీవీ 30 ఏళ్ల ప్రయాణంలో ఆది నుంచి అత్యుత్తమ సేవలందించిన వారికి రామోజీ గ్రూపు సీఎండీ కిరణ్‌ జ్ఞాపికలు అందజేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో రామోజీ ఫిల్మ్‌సిటీ మేనేజింగ్‌ డైరెక్టర్‌ విజయేశ్వరి, ఈటీవీ సీఈవో బాపినీడు, మానవవనరుల విభాగం అధిపతి గోపాలరావు, ఈనాడు ఆంధ్రప్రదేశ్‌ ఎడిటర్‌ ఎం.నాగేశ్వరరావు, తెలంగాణ ఎడిటర్‌ డీఎన్‌ ప్రసాద్, ఈటీవీ భారత్‌ సీఈవో జొన్నలగడ్డ శ్రీనివాస్, రామోజీ గ్రూపు విభాగాధిపతులు శివరామకృష్ణ, ఏవీరావు, ఐ.వెంకట్, అజయ్‌శాంతి, శైలజ, రావి చంద్రశేఖర్, వివిధ విభాగాల సీనియర్‌ ఉద్యోగులు, సిబ్బంది పాల్గొన్నారు.

ETV 30th Anniversary CM Chandrababu Pawan Kalyan Wishes: ఈటీవీ 30 వ వార్షికోత్సవం సందర్భంగా సీఎం చంద్రబాబు, ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్‌ ఎక్స్ వేదికగా శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. ఎన్ని 24 గంటల న్యూస్ ఛానల్స్ వచ్చినా ఈటీవీ 9పీఎం న్యూస్ బులెటిన్ తెలుగునాట ఇప్పటికీ నెంబర్‌-1గానే నిలుస్తుందన్నారు. ఆ బులెటిన్ చూస్తే చాలు రోజంతా ఏం జరిగిందో తెలుసుకోవచ్చు అనే విధంగా ఒక బ్రాండ్‌ని సృష్టించుకుందని కొనియాడారు. రామోజీరావు ఆశయాలను, ఆలోచనలను, విలువలను కొనసాగిస్తూ నటీనటులు, దర్శక నిర్మాతలు, సాంకేతిక నిపుణులు, సిబ్బంది కృషితో ఈటీవీ ఉన్నత స్థాయికి ఎదిగిందన్నారు. సరికొత్త ఉత్సాహంతో, టీమ్‌ వర్క్‌తో ఈటీవీ ప్రయాణం మరింత విజయవంతం అవ్వాలని, ప్రజలను అలరించాలని కోరుకుంటున్నానని తెలిపారు.

ఈటీవీ మీ టీవీ అంటూ తెలుగు ప్రజలను పలకరించడం మొదలై మూడు దశాబ్దాలు పూర్తి కావటం సంతోషకరమని పవన్​ కళ్యాణ్​ అన్నారు. సంస్థ యాజమాన్యం, ఉద్యోగులు, సాంకేతిక నిపుణులకు అభినందనలు తెలిపారు. ఈటీవీ వినోదభరిత ఛానెల్​గా ప్రారంభమై బహుముఖంగా విస్తరించడంలో రామోజీరావు గారి ప్రణాళికాబద్ధమైన అడుగులు బలంగా ఉన్నాయని అభిప్రాయపడ్డారు. ఎంతోమంది సాంకేతిక నిపుణులు, నటులు, రచయితలు ఈటీవీ ద్వారా సినిమా పరిశ్రమకు పరిచయమయ్యారని పవన్‌ ట్వీట్‌లో పేర్కొన్నారు. తెలుగు భాష, సంస్కృతికి ప్రాధాన్యమిస్తూ ముందుకు వెళ్తున్న ఈటీవీ సంస్థ మరిన్ని విజయాలు సొంతం చేసుకోవాలని పవన్ కల్యాణ్ ఆకాంక్షించారు.

Ministers Wishes To ETV 30 Years Celebration: ''ఈటీవీ మీ టీవీ" నినాదంతో ఇంటింటికీ వినోదం, విజ్ఞానం, వార్తా ప్రసారాలు అందిస్తున్న ఈటీవీ 30వ వార్షికోత్సవం సందర్భంగా యాజమాన్యానికి, సిబ్బందికి మంత్రి లోకేష్ హృదయపూర్వక అభినందనలు తెలిపారు.‌ 3 దశాబ్దాలపాటు వీక్షకుల అభిమానం చూరగొనడం ఈటీవీ ఖచ్చితమైన సమాచారం, నిబద్ధతకు నిదర్శనమన్నారు. తెలుగు ప్రజలు అభిమాన ఛానెల్ ఈటీవీ కలకాలం వర్ధిల్లాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నా అని అన్నారు.

ప్రతి తెలుగు హృదయాన్ని అలరించిన అద్భుతమైన ఛానెల్: ఈటీవీ అంటే తెలుగు ప్రజలకు గర్వకారణమని స్పీకర్‌ అయ్యన్నపాత్రుడు వ్యాఖ్యానించారు. మూడు దశాబ్దాలుగా తెలుగు సంస్కృతి, సంప్రదాయాలు, పండుగలు, కళలు, సాహిత్యాన్ని–ఇంటింటికీ తీసుకెళ్తూ ప్రతి తెలుగు హృదయాన్ని అలరించిన అద్భుతమైన ఛానెల్ అని ప్రశంసించారు. ఈటీవీ 24 గంటల న్యూస్ ఛానెల్‌ నుంచి వినోదం, విజ్ఞానం, విలువలు అందిస్తూ తెలుగు మీడియా రంగానికి కొత్త దిశను చూపించిందన్నారు. 30 ఏళ్ల విజయయాత్రలో శ్రమజీవుల కృషి, నిబద్ధతతో నిలబడిన ఈటీవీకి హృదయపూర్వక అభినందనలు తెలియజేశారు. ఇంకా ఎన్నో శిఖరాలను అధిరోహించాలని మనసారా కోరుకుంటున్నానట్లు ఎక్స్ వేదికగా ఆకాంక్షించారు.

సత్యనిష్ఠతో కూడిన వార్తలను అందిస్తూ మీడియా రంగంలో 'ఈటీవీ' తనదైన గుర్తింపు సాధించిందని మంత్రులు అచ్చెన్నాయుడు,కొల్లు రవీంద్ర,అనగాని సత్యప్రసాద్,డోలా శ్రీ బాల వీరాంజనేయస్వామి,మండిపల్లి రాంప్రసాద్ రెడ్డి లు తెలిపారు. 30 ఏళ్లు పూర్తి చేసుకున్న సందర్భంగా మంత్రులు శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు.

30 ఏళ్ల నిరంతర ప్రయాణంలో నిజాయతీతో కూడిన జర్నలిజం, వినూత్న కార్యక్రమాలు, ప్రజా సమస్యలపై చర్చలే ఈటీవీని ప్రత్యేకంగా నిలిపాయని ప్రశంసించారు. చిన్నపిల్లల నుంచి వృద్దుల వరకు ఉపయోగకరమైన అనేక కార్యక్రమాలు ఈటీవీ ప్రసారం చేస్తోందని వ్యాఖ్యానించారు. టీవీ కార్యక్రమాల ద్వారా ఎంతోమంది నటులు, గాయకులు, ప్రతిభావంతులు వెలుగులోకి వచ్చారనడంలో సందేహం లేదన్నారు. తెలుగు భాషకు, తెలుగు సంస్కృతీ సాంప్రదాయాలకు పెద్దపీట వేస్తూ అన్ని వర్గాల ప్రజలను ఈటీవీ అలరిస్తోందని వెల్లడించారు.

ఈటీవీ "30 వసంతాల వేడుకలు" - తరలివచ్చిన తారాలోకం

రామోజీరావు ఆశయాలను, ఆలోచనలను, విలువలను కొనసాగిస్తూ ప్రతీ కార్యక్రమంలో నాణ్యతా ప్రమాణాలు పాటిస్తూ నూతన ఆవిష్కరణలను ప్రోత్సహిస్తూ మరింతమందికి అవకాశాలు కల్పిస్తూ సాగుతున్నఈటీవీ ప్రయాణం మరింత విజయవంతం కావాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నామన్నారు. తెలుగు తల్లికి ప్రతిష్ట తీసుకొచ్చిన ఛానల్‌గా ఈటీవీ నిలిచిందని తెలిపారు.

