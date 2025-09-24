జీతాలు తీసుకుంటూ సభకు రాకపోవడం ఏం నైతికత - ఎథిక్స్ కమిటీ
సభకు గైర్హాజరీపై నైతిక విలువల కమిటీ సభ్యుల కీలక చర్చ - ఎమ్మెల్యేలు బాధ్యతను విస్మరించడంపై చర్చించాలని నిర్ణయం, చట్టాల నిర్మాణంలో ఎమ్మెల్యేలు భాగం కావాల్సిందేనని వెల్లడి
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 24, 2025 at 10:01 AM IST
Ethics Commitee on YSRCP MLAS Absent In AP Assembly Sessions: ఎమ్మెల్యేలుగా ఎన్నికైన ప్రజాప్రతినిధులు శాసనసభకు హాజరుకాకుండా కేవలం సంతకాలు చేసి సర్దుకోవడం ఏం నైతికత అని నైతిక విలువల కమిటీ అభిప్రాయపడింది. జీతభత్యాలతో పాటు ప్రొటోకాల్ మర్యాదలు పొందుతూ అసెంబ్లీకి రాకపోవడాన్ని ఎలా చూడాలని ప్రశ్నించింది. ప్రజలు ఎన్నుకున్న ప్రజాప్రతినిధులు తమ బాధ్యతను విస్మరించడంపై చర్చ జరగాలని నిర్ణయించింది. ఎమ్మెల్యేలుగా ఎన్నికైన వారు సభకు వచ్చి చట్టాల నిర్మాణంలో భాగస్వాములు కావాల్సిందేనని శాసనసభ నైతిక విలువల కమిటీ స్పష్టం చేసింది.
అసెంబ్లీ కమిటీ హాలులో సమావేశమైన శాసనసభ నైతిక విలువల కమిటీ సభ్యులు వివిధ అంశాలను కీలకంగా చర్చించారు. ఎన్నికైన ప్రజాప్రతినిధుల నైతిక ప్రవర్తన ప్రాధాన్యతను పెంచడంలో ఎథిక్స్ కమిటీ నిర్మాణాత్మక పాత్ర పోషిస్తుందని కమిటీ ఛైర్మన్ మండలి బుద్ధప్రసాద్ వెల్లడించారు. వైఎస్సార్సీపీ ఎమ్మెల్యేలు శాసనసభకు రాకపోవడం నైతికత ఎలా అవుతుందనే అంశాన్ని కమిటీ సభ్యులు లేవనెత్తారు.
గైర్హాజరీపై కీలక చర్చ: తమను ఎన్నుకున్న ప్రజలు, వారు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న ప్రాంత సమస్యలను శాసనసభా వేదికగా ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకువచ్చి, వాటి పరిష్కారానికి పాటుపడాలని హితవు పలికారు. సభకు రాకుండా ఈ బాధ్యతను విస్మరించడం అనైతికమే అవుతుందని సభ్యులు అభిప్రాయపడ్డారు. సభకు రాకపోవడం అనైతికమే, తమ బాధ్యతను గుర్తించి వ్యవహరించాలని కమిటీ తరపున విజ్ఞప్తి చేద్దామనే అభిప్రాయాన్ని కొందరు సభ్యులు వ్యక్తం చేశారు. ఎవరెవరు జీతభత్యాలు తీసుకుంటున్నారు, ఎవరెవరు సభకు రాకుండా బయట రిజిస్టర్లో సంతకాలు చేసి వెళుతున్నారనేదీ రికార్డులను పరిశీలించి అప్పుడు ఒక నిర్ణయానికి వస్తే బాగుంటుందని ఇతర సభ్యులు అభిప్రాయపడ్డారు.
దీంతో వచ్చే సమావేశం నాటికి ఈ రికార్డులను కమిటీ ముందుంచాలని ఛైర్మన్ బుద్ధప్రసాద్ అసెంబ్లీ సెక్రటరీ జనరల్ ప్రసన్నకుమార్ను ఆదేశించారు. సభ్యుల బాధ్యతారాహిత్యంపై ఇలా కమిటీలో, అసెంబ్లీలోనో అంతర్గతంగానే కాదు, బయట సమాజంలోనూ ప్రజల మధ్య కూడా చర్చ జరగాల్సిన అవసరం ఉందని కొందరు సభ్యులు తెలిపారు. ఎన్నికైన ప్రజాప్రతినిధులు బహిరంగ వేదికల్లో ఉపయోగిస్తున్న భాష అసెంబ్లీలో జరుగుతున్న కార్యకలాపాలపైనా ప్రజలతో ముఖాముఖి నిర్వహించి వారి అభిప్రాయాలను తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉందని కొందరు సభ్యులు సూచించారు.
ఎమ్మెల్యేలు హుందాతనాన్ని పాటించాలి: ప్రజాప్రతినిధులు బహిరంగ వేదికలు, సామాజిక మాధ్యమాల్లో అసభ్యకర భాష వినియోగించడం మహిళల గురించి అనుచితంగా మాట్లాడటం వంటి అంశాలపై ఎలాంటి ఫిర్యాదులు రాకపోయినా ఆయా కేసులను సుమోటోగా తీసుకోవాలని కమిటీ నిర్ణయించింది. సభ్యులు వాడుతున్న భాష ప్రధానమని మహిళలపై గౌరవభావం ఉండాలని స్పష్టం చేసింది. ఎమ్మెల్యేలు హూందాతనాన్ని పాటించాలని లేకపోతే ఏ పార్టీకి చెందిన వారైనా ప్రశ్నించాలని కమిటీ సూత్రప్రాయంగా నిర్ణయించింది. సమావేశంలో కమిటీ సభ్యులు కోట్ల జయసూర్య ప్రకాశ్ రెడ్డి, జ్యోతుల నెహ్రూ, బత్తుల బలరామకృష్ణ, ముప్పిడి వెంకటేశ్వరరావు, భాష్యం ప్రవీణ్, అసెంబ్లీ సెక్రటరీ జనరల్ సూర్యదేవర ప్రసన్నకుమార్ పాల్గొన్నారు.
