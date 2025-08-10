Essay Contest 2025

భారత్​లో విదేశీ విద్య : ఆ యూనివర్సిటీలన్నీ మన దేశంలో ఏర్పాటు - FOREIGN UNIVERSITIES IN INDIA

భారత్​లో విదేశీ వర్సిటీలు - ఇప్పటికే తరగతులు ప్రారంభించిన రెండు విశ్వవిద్యాలయాలు - వర్సిటీల ఏర్పాటు కోసం ముందుకురాని బెంగళూరు, హైదరాబాద్​

Establishment Of Foreign Universities in India
Establishment Of Foreign Universities in India (Eenadu)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 10, 2025 at 10:32 AM IST

Establishment Of Foreign Universities in India : దేశంలో క్యాంపస్​ల ఏర్పాటుకు విదేశీ యూనివర్సిటీలు పెద్ద సంఖ్యలో ముందుకు వస్తున్నాయి. ఇంతవరకు మొత్తం 14 యూనివర్సిటీలకు యూజీసీ పచ్చజెండా ఊపింది. వాటిలో ఐదింటికి ఇటీవలే కేంద్ర విద్యాశాఖ ‘లెటర్‌ ఆఫ్‌ ఇంటెంట్‌’ జారీ చేసింది. వీటిలో రెండు యూనివర్సిటీలు గత విద్యా సంవత్సరమే తరగతులను ప్రారంభించాయి. ఈ ఏడాది మరో వర్సిటీ తరగతులను ప్రారంభించనుంది. తొలుత అహ్మదాబాద్‌ గిఫ్ట్‌ సిటీకి 2 వర్సిటీలు రాగా, ఇప్పుడు దేశంలోని పలు నగరాల్లో నెలకొల్పేందుకు మరిన్ని ఆసక్తి చూపిస్తున్నాయి. విదేశీ వర్సిటీలు భారత్​లో ఏర్పాటు చేయడం వల్ల పేద విద్యార్థులకు ఆర్థిక భారం తగ్గుతుంది. అలాగే విదేశీ వర్సిటీ నుంచి పట్టా పొందుతారు. అలాగే విదేశీ విద్యా విధానంపై భారతీయ విద్యార్థులకు, వర్సిటీలకు అవగాహన పెరుగుతుంది.

విద్యా సంస్థల మధ్య పోటీ పెరుగుతుంది : ప్రతి సంవత్సరం దేశం నుంచి 4.5 లక్షల మంది భారతీయ విద్యార్థులు ప్రపంచవ్యాప్తంగా విదేశాల్లో చదువుకునేందుకు వెళ్తున్నారు. ముఖ్యంగా అమెరికా, కెనడా, యూకే, ఆస్ట్రేలియా దేశాలకు వెళ్లేందుకు అధికంగా ఆసక్తి చూపుతున్నారు. ఏటా ఈ సంఖ్య పెరుగుతోంది. ఇక్కడికే ఆ వర్సిటీలొస్తే తక్కువ ఖర్చుతో చదువుకోవచ్చని, కొంతవరకు విదేశాలకు తరలిపోకుండా నిరోధించవచ్చని జాతీయ నూతన విద్యా విధానం-2020 సిఫారసు చేసింది. నాణ్యమైన విద్యను అందించేందుకు విద్యాసంస్థల మధ్య పోటీ కూడా పెరుగుతుందని భావిస్తున్నారు. ఈ మేరకు ప్రపంచ ఓవరాల్‌/ సబ్జెక్టు ర్యాంకింగ్‌లో 500లోపు ఉన్న వర్సిటీలకు లేదా ర్యాంకింగ్‌లో పాల్గొనకుండా ఆ దేశంలో మంచి గుర్తింపు పొందిన, ప్రతిష్ఠాత్మక వర్సిటీలకు అనుమతి ఇవ్వాలని నిర్ణయించారు.

  • 2023 ఫిబ్రవరిలో విదేశీ వర్సిటీల క్యాంపస్‌ల ఏర్పాటుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం గెజిట్‌ జారీ చేయగా, మరుసటి ఏడాదే ఆస్ట్రేలియాకు చెందిన డైకిన్, వోల్లోంగాంగ్‌ వర్సిటీలు అహ్మదాబాద్‌లోని గుజరాత్‌ ఇంటర్నేషనల్‌ ఫైనాన్స్‌ టెక్‌ సిటీ(గిఫ్ట్‌)లో క్లాసెస్​ ప్రారంభించాయి.
  • ఈ ఏడాది యూకేకు చెందిన సౌతాంప్టన్‌ వర్సిటీ గురుగ్రామ్‌లో తరగతులను ప్రారంభించనుంది. మరికొన్ని 2026-27, 2027-28ల్లో తరగతులకు శ్రీకారం చుట్టనున్నాయి.
  • మొత్తం 14 వర్సిటీల క్యాంపస్‌లకు అనుమతించింది. వాటిలో ఒక్క ముంబయిలోనే 6 ఏర్పాటు అవ్వనున్నాయి. మరో 3 దిల్లీ చుట్టుపక్కల రానున్నాయి. అహ్మదాబాద్‌ గిఫ్ట్‌ సిటీలో ఇప్పటికే 2 ఏర్పాటు కాగా బెంగళూరులో 2, చెన్నైలో 1 చొప్పున ఏర్పాటుకు ముందుకొచ్చాయి.
  • దేశంలోని ప్రధాన నగరాలకు సంబంధించి ఇంతవరకు కోల్‌కతా, హైదరాబాద్‌లలో ఏర్పాటుకు వర్సిటీలు ముందుకు రాలేదు. ‘తెలుగు రాష్ట్రాల విద్యార్థులు ఎక్కువ మంది పీజీ చదివేందుకు విదేశాలకు వెళుతున్నా అక్కడే ఉద్యోగాలు చేస్తూ స్థిరపడాలని భావిస్తున్నారు. ఒకవేళ ఇక్కడ నెలకొల్పినా ఇంజినీరింగ్, మెడికల్‌ విద్య అయితేనే డిమాండ్‌ ఉంటుంది. ఇతర కోర్సులకు అంతగా డిమాండ్ ఉండదు. అలాగే ఉద్యోగవకాశాలను కూడా పరిగణలోకి తీసుకోవాల్సి వస్తుంది.
  • ఇలాంటి ఎన్నో అంశాలను ఆయా సంస్థలు పరిశీలించి నిర్ణయం తీసుకుంటాయి’ అని ఆచార్యులు కొందరు విశ్లేషిస్తున్నారు. మలేసియాకు చెందిన లింకన్‌ యూనివర్సిటీ హైదరాబాద్‌లో క్యాంపస్‌ ఏర్పాటుకు ఆసక్తిగా ఉందని వార్తలొచ్చినా ఇప్పటివరకు అది కార్యరూపం దాల్చలేదు.

అనుమతి పొందిన విదేశీ వర్సిటీలు,

క్యాంపస్​లు ఏర్పాటు చేసే నగరాలు

విశ్వవిద్యాలయం దేశం నగరం
యూనివర్సిటీ ఆఫ్ సౌతాంప్టన్ యూకే గురుగ్రామ్
యూనివర్సిటీ ఆఫ్ లివర్​పూల్ యూకే బెంగళూరు
యూనివర్సిటీ ఆఫ్ బ్రిస్టల్ యూకే ముంబయి
యూనివర్సిటీ ఆఫ్ యార్క్ యూకే ముంబయి
యూనివర్సిటీ ఆఫ్ అబెర్డీన్ యూకే ముంబయి
ఐఈడీ డిజైన్ ఇన్​స్టీట్యూట్ ఇటలీ ముంబయి
ఇల్లినోయీ ఇన్​స్టీట్యూట్​ ఆఫ్ టెక్నాలజీ అమెరికా ముంబయి
లా ట్రోబ్ యూనివర్సిటీ ఆస్ట్రేలియా బెంగళూరు
విక్టోరియా యూనివర్సిటీ ఆస్ట్రేలియా దిల్లీ (ఎన్​సీఆర్)
యూనివర్సిటీ ఆఫ్​ వెస్ట్రర్న్​ సిడ్నీ ఆస్ట్రేలియా గ్రేటర్ నోయిడా
వెస్ట్రన్​ ఆస్ట్రేలియా యూనివర్సిటీ ఆస్ట్రేలియా చెన్నై, ముంబయి
డైకిన్​, వోల్లోంగాంగ్​ వర్సిటీలు ఆస్ట్రేలియా గాంధీనగర్ గిఫ్ట్ సిటీ

