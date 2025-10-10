ETV Bharat / state

కార్పొరేట్ ప్రపంచం - నూతన ఉద్యోగులకు గమనించాల్సిన ముఖ్యమైన నైపుణ్యాల

నూతనంగా కార్పొరేట్‌ రంగంలో అడుగుపెడుతున్న యువ ఉద్యోగస్థులు తెలుసుకోవలసినవి కొన్ని విషయాలు - వాటిని పాటించే ఫాలో అయ్యే ఉద్యోగులకు ప్రమోషన్స్​ - ఆ నిబంధనలు ఏంటి?

Essential Skills for Success in the Corporate World
Essential Skills for Success in the Corporate World (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 10, 2025 at 10:14 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Essential Skills for Success in the Corporate World : కార్పొరేట్‌ జాబ్ ఆశించే విద్యార్థులూ, నూతనంగా కార్పొరేట్‌ రంగంలో అడుగుపెడుతున్న యువ ఉద్యోగస్థులు తెలుసుకోవలసినవి కొన్ని ఉన్నాయి. ఆ అంశాలను గమనించి తగిన లక్షణాలను అలవర్చుకుంటే వారి జీవితంలో వృద్ధికి ఎలాంటి ఢోకా ఉండదు!

ఒక బహుళజాతి సంస్థ 25 మంది యువ గ్రాడ్యుయేట్లను మేనేజ్‌మెంట్‌ ట్రెయినీగా తీసుకుంది. ఇండక్షన్‌ ప్రోగ్రాంలో వారి పరిచయాలూ, లక్ష్యాలు, ఈ సంస్థను ఎంచుకోవడంలో వారి ఉద్దేశాలను అడిగారు. రాజేష్‌ యథాలాపంగా 'ఇక్కడ నేను ఎందుకు చేరాను? నాకే తెలియదు. మీరు వచ్చారు సెలెక్ట్‌ చేసుకున్నారు, ఇక్కడికి వచ్చాను' అంటూ సరదాగా పంచ్‌ డైలాగ్స్‌తో తన పరిచయం ముగించేశాడు. రాజేష్‌కు కళాశాలలో 'పంచ్‌ మాస్టర్‌' అని నిక్‌ నేమ్‌ ఉంది. కానీ కంపెనీలో అతడి చిలిపి వ్యాఖ్యలు కెరియర్‌పై ప్రభావం చూపాయి. సీనియర్‌ మేనేజ్‌మెంట్‌కు అతడిపై ప్రతికూల భావన ఏర్పడింది.

మాట తీరు ముఖ్యం : ఉద్యోగస్థులు ఉన్నత అధికారులతో జరిపే సంభాషణల్లో మాట్లాడే ప్రతి మాటకూ ప్రయోజనం, విలువ ఉంటాయి. మనసులోని ఉద్దేశాల కన్నా మాట్లాడే మాట ఎక్కువ ప్రభావం చూపిస్తుందని గుర్తు చేసుకోవాలి. అసందర్భంగా చేసే చిన్న కామెంట్‌ కూడా ఉద్యోగి జీవతం‌పై ప్రభావాన్ని చూపిస్తుంది. సంభాషణల్లో ఉచ్చారణ శైలి, స్వర మార్పు (మాడ్యులేషన్‌), హావభావాలూ ముఖ్యం. ఒక మాటతో నమ్మకం పొందవచ్చు. మరో మాటతో విశ్వాసం కోల్పోయే ప్రమాదం ఉండే అవకాశం ఉంటుంది.

శ్రేయ క్వాలిటీ అస్యూరెన్స్‌ విభాగంలో ట్రెయినీగా చేరింది. రివ్యూ మీటింగ్‌లో క్వాలిటీ మేనేజర్‌ ఒక వినియోగదారుడి ఫిర్యాదును పరిష్కరించేందుకు కొన్ని సూచనలు చేశారు. శ్రేయ తనలో తాను మాట్లాడుకుంటున్నట్లు, 'ఏదో సలహా ఇవ్వాలి కనుక ఇచ్చినట్లుంది, ఇది ఏ మాత్రం ఆలోచన లేని సలహా. అయినా బాస్‌ ఈజ్‌ ఆల్వేస్‌ రైట్‌ కదా' అంది అప్రయత్నంగా, కాస్త వెటకారం ధ్వనించే గొంతుతో! ఈ మాటలు మేనేజర్‌ చెవిన పడ్డాయి. అప్పటినుంచి ఆమెకు ఎలాంటి ప్రాజెక్టూ అలాట్‌ కాలేదు.

పొరపాట్ల నుంచి పాఠాలు : కొన్ని ప్రాజెక్టులు చేస్తున్నప్పుడు సహజంగా జరిగే పొరపాట్లను విశ్లేషించాలి. వాటి నుంచి పాఠాలు నేర్చుకుని, జరిగిన పొరపాటు మరోసారి జరగకుండా చూడటం మంచి లక్షణం. తప్పులు స్వీకరించి ధైర్యంగా నిలబడగలగాలి. మాటల్లో ధైర్యం, ఆలోచనల్లో స్పష్టత కనిపించకపోతే ఉద్యోగి ఉద్దేశాలపై సీనియర్లకు అపనమ్మకం ఏర్పడే అవకాశం ఉంటుంది. కస్టమర్‌ ప్రజెంటేషన్లో పొరపాటు జరిగిందనీ, అది కొనసాగితే కంపెనీ ప్రతిష్ఠకు భంగం కలుగుతుందనీ ట్రెయినీ ఎగ్జిక్యూటివ్‌ రాహుల్‌ భావించాడు. తన వైపు నుంచి జరిగిన చిన్న పొరపాటును సరి చేసుకుని చర్చించడానికి 2 గంటల టైం అవసరమని చెప్పారు. మరో అవకాశం తీసుకొని తన పొరపాటును సవరించుకొని విజయవంతంగా ప్రజెంటేషన్‌ చేశాడు. అతడి నిజాయతీనీ, ఆలోచనల్లోని స్పష్టతనూ యాజమాన్యం, వినియోగదారులు కూడా అభినందించారు.

రొయాక్టివ్‌గా వ్యవహరించండి : ఏదైనా ఒక సంఘటన జరిగాకో, సమస్య ఉత్పన్నం అయ్యాకో దానికి పరిష్కారం వెతుక్కోకూడదు. ఆ సమస్య రాకుండా ముందుస్తుగానే చూసుకోవాలి. ఇలా ప్రొయాక్టివ్‌గా ఉండే ఉద్యోగులు ఎవరూ చెప్పకముందే తమ బాధ్యతలు గ్రహించి తమ పని ప్రారంభిస్తారు.

సహోద్యోగి సమస్యలో ఉంటే 'ఇది నా పని కాదు' అని దూరంగా వెళ్లిపోకుండా, దాన్ని పరిష్కరించేందుకు అవసరం అయిన సాయం చేయడం ప్రొయాక్టివ్‌ లక్షణం. ఈ గుణం ఎవరిని అయినా విజయవంతమైన టీమ్‌ ప్లేయర్ని చేస్తుంది. ప్రొయాక్టివ్‌ ఆలోచన ధోరణి ఉన్నవారు కెరియరో ఉన్నత లక్ష్యాలు సాధించడానికి మార్గం సులభం అవుతుంది.

తన టీమ్‌ లీడర్‌ లీవ్​ లో ఉన్నప్పుడు, క్లయింట్స్‌ నుంచి వచ్చే ఈ-మెయిల్స్‌ను ఎవరూ ట్రాక్‌ చేయలేకపోతున్నారని గమనించింది సునీత. తాను తాత్కాలికంగా క్లయింట్‌ కమ్యూనికేషన్స్‌ హ్యాండిల్‌ చేస్తానని సీనియర్‌ అనుమతి తీసుకొంది. క్లయింట్స్‌ మెయిల్స్‌కు సమాధానాలు ఇవ్వడంతో పాటు క్లయింట్‌కు ఎదురైన ఓ చిన్న సమస్యను కూడా పరిష్కరించింది. ప్రశంసలు అందుకుంది. సునీత ప్రొయాక్టివ్‌నెస్‌ను యాజమాన్యం గుర్తించడంతో ఆమెకు కెరియర్లో మంచి అవకాశాలు వచ్చాయి.

పరిజ్ఞానంతో పాటు ప్రవర్తన : ఏ అభ్యర్థి అయినా సంబంధిత ఉద్యోగానికి అవసరం అయిన నైపుణ్యం, పరిజ్ఞానం పెంచుకోవాలి. ఈ లక్షణాలు సంస్థలో జాబ్​ సంపాదించటానికి మాత్రమే ఉపకరిస్తాయి. ప్రవర్తనా ధోరణీ, మనోవైఖరీ సంస్థలో ఉద్యోగిగా కొనసాగడానికి సహకరిస్తాయి. అంటే సంస్థ వాతావరణానికి సర్దుబాటు అయ్యే ప్రవర్తన వైఖరి, ధోరణి ఉన్నవారే ఉద్యోగులుగా విజయం సాధించగలరు. ఉన్నత స్థాయికీ చేరుకుంటారు.

కొత్తగా ఉద్యోగంలో చేరేవారు ఈ కార్పొరేట్​ స్కిల్స్​ నేర్చుకోండి - మీకు ప్రమోషన్​ గ్యారెంటీ!!

కార్పొరేట్​ ఆఫీసుల్లో పనిచేస్తున్నారా? - అయితే మీ పై ఆఫీసర్లతో ఎలా ఉండాలో తెలుసా?

మీ ఆఫీస్​లో ఇలాంటి జాతి రత్నాలు ఉన్నారా? - ఓ సారి లుక్కేయండి!

For All Latest Updates

TAGGED:

కార్పొరేట్​ స్కిల్స్​ESSENTIAL SKILLS CORPORATE WORLDEMPLOYEES IN CORPORATE OFFICECORPORATE SKILLS

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

13 ఫ్లేవర్ల తేనెలు రెడీ- రంగులు, రుచులు, ఔషధ గుణాల్లో దేనికదే స్పెషల్!

డెస్టినేషన్​ వెడ్డింగ్​ కేంద్రంగా తెలంగాణ! - ఇక కేరళ, కులుమనాలి​ వెళ్లాల్సిన పనే లేదు

ఆయన కళ్లతో చూస్తే అక్కడ 10 బంగ్లాలు కనిపిస్తాయి! - రూ.450 కోట్ల ఆస్తికి ప్లాన్

ఇంజినీరింగ్‌ కొత్త ఫీజులు ఓ కొలిక్కి! - త్వరలోనే తుది నిర్ణయం తీసుకోనున్న ప్రభుత్వం

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.