ETV Bharat / state

ఎంత రెంటైనా ఫర్వాలేదు ఇల్లు అద్దెకు ఇస్తారా అని అడుగుతున్నారా? - ఈ జాగ్రత్తలు మీకోసమే!

ఎక్స్​ట్రా మనీ కోసం ఇంటిని అద్దెకు ఇస్తున్నారా? - డబ్బులు ఎంతైనా ఫర్వాలేదు, ఇల్లు కావాలని వస్తున్నారా? - ఎవరో ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నారో తెలియకుండా అద్దెకు ఇస్తున్నారా? - ఇది చదవండి

Precautions Before Renting out a Home
Precautions Before Renting out a Home (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 20, 2025 at 3:07 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Precautions Before Renting out a Home : ఇంటి అద్దె ఎంతైనా ఫర్వాలేదు అడ్వాన్స్ ఎంతైనా ఇస్తాం దీనిని మా సొంతిల్లులా చూసుకుంటాం. ఇలా తియ్యని మాటలు చెప్పేవారిని నమ్మి తొందర పడి చాలా మంది వెంటనే అద్దెకు ఇంట్లోకి వచ్చేయండి అంటూ చెబుతారు. ఇల్లు అద్దెకు ఇవ్వడం వల్ల ఎక్స్​ట్రా ఇన్​కమ్​ వస్తుందని వచ్చినవారు ఎవరో, ఎక్కడి నుంచి వచ్చారో ఇలాంటి వివరాలు ఏమీ అడగకుండా ఇంటిని అద్దెకు ఇచ్చేస్తుంటారు.

పూర్తి వివరాలు తెలుసుకున్న తర్వాతే : ఆ గేటుకు వేలాడే టులెట్​ బోర్డును త్వరగా తీసేయాలనే ఆత్రుతలో చాలామంది యాజమానులు అద్దెదారులకు పూర్తి వివరాలు తెలుసుకోకుండానే తాళాలు వారి చేతికి అప్పగిస్తున్నారు. ఈ తొందరపాటు వల్ల కలిగే నష్టాలు చాలా తీవ్రంగా ఉంటాయి. కొన్ని సందర్భాల్లో అద్దెదారులు నేరస్థులై పోలీసుల నుంచి ఫోన్​ కాల్స్ వచ్చినప్పుడు యజమానులు చేసిన పొరపాటును గుర్తిస్తున్నారు. ఆ తర్వాత పోలీస్​ స్టేషన్​ చుట్టూ తిరగలేక తలపట్టుకుంటున్నారు.

  • ఆదిలాబాద్​ జిల్లాలో సూర్యనగర్​లో ఒకరు కుటుంబంతో ఉన్నట్లు నమ్మించి ఆ ఇంటిని వ్యభిచార గృహంగా మార్చారు. పోలీసుల తనిఖాల్లో ఈ విషయం వెలుగులోకి రావడంతో ఇంటి యజమానికి పోలీసులు నోటీసులు జారీ చేశారు.
  • జిల్లా కేంద్రంలో అద్దెకుంటున్న వారు ఇంటిలో పాన్‌లు తింటూ ఉమ్మివేయడంతో ఇంటి గోడలన్నీ అపరిశుభ్రంగా మారాయి. దీంతో శుభ్రం చేసి ఖాళీ చేయమని అడిగితే వారు అద్దె చెల్లించకపోగా ఆ ఇంటిని అపరిశుభ్రంగా మార్చారు. ఈ విషయం పంచాయతీ వరకు వెళ్లింది. ఇలాంటి సమస్యలను నివారించడానికి తప్పకుండా ఈ జాగ్రత్తలు పాటించాలి.
  • అద్దెదారులుగా వచ్చేవారి పూర్తి వివరాలు తెలుసుకోవాలి. వారి పేరు, చిరునామా, వృత్తి, కుటుంబ సభ్యుల వివరాలు తప్పనిసరిగా తీసుకోవాలి. వారి గుర్తింపు కార్డుల జిరాక్సులు తీసుకోవాలి. దీనివల్ల వారి నేర చరిత్ర ఏమైనా ఉంటే తెలుసుకునే అవకాశం ఉంటుంది. ఇలా చేయడం వల్ల యాజమానులకు భద్రతను కల్పిస్తుంది.
  • ఒకవేళ వారు ఇతర రాష్ట్రాలకు చెందిన వారు అయితే వెంటనే పోలీసులకు సమాచారం ఇవ్వాలి.
  • అద్దెదారుల వృత్తి, ఆదాయ వివరాలు తెలుసుకోవడం వల్ల అద్దె సకాలంలో చెల్లిస్తారా లేదా అనే అంచనాకు రావచ్చు. సాధ్యమైనంత వరకు తెలిసిన వారికి, నమ్మకమైన వృత్తిలో ఉన్నవారికి అద్దెకు ఇవ్వడం మంచిది.
  • వారు గతంలో ఎక్కడ నివసించారు. ఎందుకు ఆ ఇంటిని వదిలి వచ్చారు అనే వివరాలు తెలుసుకోవడం వల్ల వారి స్వభావాన్ని అంచనా వేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది.
  • ఇంట్లో ఉన్న వారిపై ఎలాంటి అనుమానాలున్నా పోలీసులకు సమాచారం ఇవ్వాలి

ఫిర్యాదులు ఎన్నో : జిల్లా కేంద్రంలో చాలా మంది నూతన గృహాలు నిర్మిస్తున్నారు. వీరిలో ఉద్యోగులు, సింగరేణి కార్మికులు ఎక్కువగా ఉన్నారు. ఆదాయపన్నులో ఇల్లు రుణానికి మినహాయింపు ఉండటంతో ఇల్లు నిర్మించి అద్దెలకు ఇస్తున్నారు. దీనిని ఆసరాగా తీసుకుంటున్న కొందరు కేటుగాళ్లు ఇళ్లను అద్దెకు తీసుకుంటూ అసాంఘిక కార్యకలాపాలకు అడ్డాగా మార్చుతున్నారు. వారు ఇంటి అద్దె ఇవ్వకపోగా తమని కులంపేరుతో దూషించారని, మహిళల పట్ల అసభ్యకరంగా ప్రవర్తించారంటూ దబాయిస్తున్న ఘటనలు జరుగుతున్నాయి. దీంతో పోలీస్​స్టేషన్​ల వరకు వస్తున్న ఫిర్యాదులు ఇటీవల పెరిగాయి.

ఇందిరమ్మ ఇల్లు - పడింది మొదటి బిల్లు - అధికారి అడిగింది రూ.15 వేలు

ఇందిరమ్మ ఇళ్ల లబ్ధిదారులకు గుడ్ న్యూస్ - అతి తక్కువ ధరలో ఇసుక

For All Latest Updates

TAGGED:

RENTING OUT A HOUSE PRECAUTIONSCHECK BEFORE RENTING A HOUSEHOUSE OWNER BEFORE RENTING A HOUSEఇల్లు అద్దెకు ఇస్తున్నారాRENTING OUT A HOME PRECAUTIONS

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

భారత్- బంగ్లా బోర్డర్​లో 158ఏళ్ల దుర్గమ్మ గుడి- భద్రత మధ్య 9 రోజుల పూజలు- BSF ప్రోటోకాల్​తో!

Bigg Boss 9 : సంజనా గల్రానీ చెల్లి టాలీవుడ్ హీరో భార్య! - ఈ విషయాలు తెలుసా?

కొంత భయం- మరికొంత కుట్ర- సౌదీతో ఒప్పందం వెనుక పాక్ దుర్బుద్ధి ఇదే!

కుక్కలు వెంటపడితే ఏం చేయాలి? - ఈ విషయాలు తప్పక తెలుసుకోవాల్సిందే!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.