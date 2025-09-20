ETV Bharat / state

ఈ యాప్​లో నమోదు చేసుకుంటే ఇంటి దగ్గరే వైద్య పరీక్షలు - నిబంధనలు వర్తిస్తాయి

ఇంటి వద్దే ఆరోగ్య పరీక్షల నిర్వహణ, మందుల పంపిణీ - ‘ఏఏఏ+’ యాప్‌ ద్వారా అందుబాటులోకి ప్రత్యేక సేవలు

ESIC Services at Home in Surrounding Areas of Hyderabad
ESIC Services at Home in Surrounding Areas of Hyderabad (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 20, 2025 at 3:21 PM IST

ESIC Services at Home in Surrounding Areas of Hyderabad : బీమా వైద్య సేవల పరిధిలోకి వచ్చే కార్మికులకు కార్మిక రాజ్య బీమా సంస్థ (ఈఎస్‌ఐసీ) ఇంటి దగ్గరే సేవలు అందిస్తోంది. వార్షిక ఆరోగ్య పరీక్షలతో పాటు వైద్య సిఫార్సుల మేరకు పరీక్షలు చేస్తోంది. హైదరాబాద్‌ సిటీకి 50 కి.మీ. పరిధిలో నివసిస్తున్న కార్మికులు అంతా ఈ సేవలు ఉపయోగించుకోవచ్చు.

‘ఏఏఏ+’ యాప్‌ ద్వారా బుక్‌ చేసుకుంటే ఇంటి వద్దే వైద్య సేవలు : తెలంగాణ రాష్ట్రంలో 18 లక్షల మంది కార్మికులు బీమా వైద్య సేవల పరిధిలో ఉన్నారు. వీరిపై ఆధారపడిన కుటుంబ సభ్యులు కలిసి 60 లక్షలకుపైగా ఉన్నారు. ఇందులో సగానికి పైగా కుటుంబాలు హైదరాబాద్​ నగరం చుట్టూ ఉంటున్నాయి. వారికి వైద్య సేవలు అందించేందుకు ఈఎస్‌ఐసీ ప్రత్యేక కార్యక్రమాలు చేపడుతోంది. ‘ఏఏఏ+’ యాప్‌ ద్వారా బుక్‌ చేసుకున్న వారికి ఆరోగ్య పరీక్షలతో పాటు ఇంటి వద్దకే ఔషధాలు పంపిస్తోంది ఈఎస్‌ఐసీ. ఈ విధానం ద్వారా ఆసుపత్రులలో వెళ్లి నిలబడే అవసరం లేకుండా, ఇంటి వద్ద నుంచే నాణ్యమైన వైద్య సేవలు అందుబాటులోకి వచ్చాయి. ఈ సేవల ద్వారా వార్షిక ఆరోగ్య పరీక్షలు, వైద్యుల సూచనల మేరకు రక్త పరీక్షలు, అవసరమైన ఔషధాలను నేరుగా ఇంటికే పంపించే సౌకర్యం కల్పిస్తున్నారు.

ఎవరు అర్హులంటే? : -

  • 40 సంవత్సరాలు వయసు పైబడిన బీమా వైద్య సేవల పరిధిలోని కార్మికులు
  • 60 సంవత్సరాలు దాటిన కార్మికులపై ఆధారపడిన కుటుంబ సభ్యులు
  • కార్మికుల ప్రస్తుత చిరునామా కచ్చితంగా ఈఎస్‌ఐసీ పోర్టల్‌లో నమోదు చేసుకోవాలి. మార్పులు ఉంటే అప్‌డేట్‌ చేసుకోవాలి

ఎలా పొందవచ్చంటే? : -

  • ఆండ్రాయిడ్, ఐవోఎస్‌లో ‘ఏఏఏ+’ (ఆస్క్‌ యాన్‌ అపాయింట్‌మెంట్‌) యాప్‌ డౌన్‌లోడ్‌ చేసుకోవాలి.
  • ఐపీ నంబర్​తో వచ్చే ఓటీపీని నమోదు చేయాలి. తర్వాత వెంటనే ఈఎస్‌ఐ కార్మికుడి పేరు, వివరాలు ఉంటాయి.
  • ‘హోంశాంపిల్‌’లో నమోదు చేసి 40 సంవత్సరాలకు పైబడిన కార్మికులు వార్షిక వైద్య పరీక్షలు ఇంటి దగ్గరే చేయించుకోవచ్చు.
  • ఆధారపడిన కుటుంబ సభ్యులకు డాక్టర్​ ప్రిస్క్రిప్షన్‌ ఆధారంగా వైద్య పరీక్షలు కోరవచ్చు. ఆ తర్వాత చిరునామా, సెల్‌ ఫోన్​ నంబర్ పేర్కొనాలి.
  • హోంశాంపిల్‌ ఎప్పుడు కావాలో తేదీని నమోదు చేసి బుక్‌ చేసుకోవాలి.
  • ఈఎస్‌ఐసీలో వైద్యుల సేవల కోసం అపాయింట్‌మెంట్‌ ఐకాన్‌పై క్లిక్‌ చేసి నమోదు చేసుకోవాలి.
  • వైద్య పరీక్షలకు వెళ్లే తేదీ, టైంని పొందుపరిచి ఆ మేరకు అపాయింట్‌మెంట్‌ తీసుకోవాలి. సెల్‌ ఫోన్​కు రిఫరెన్స్‌ నంబర్​ వస్తుంది.

లభించే సేవలు : -

వైద్యుల సిఫార్సులతో సంబంధం లేకుండా వార్షిక ఆరోగ్య పరీక్షలు, హెచ్‌బీఏ1సీ, క్రియాటినైన్, యూరియా, లిపిడ్‌ ప్రొఫైల్, ఎల్‌ఎఫ్‌టీ, ఎలక్ట్రోలైట్స్, సీబీపీ పరీక్షలు చేస్తారు. ఈఎస్‌ఐసీ వైద్యుల సూచన మేరకు పైన పేర్కొన్న పరీక్షలతో పాటు థైరాయిడ్‌ పని తీరు, ఆర్‌హెచ్‌ టైపింగ్, బ్లడ్‌ గ్రూపింగ్, హెచ్‌బీఎస్‌ఏజీ, యూరిన్, పీఎస్‌ ఫర్‌ ఎంపీ, ఎన్‌ఎస్‌1ఏజీ, టైఫీడాట్‌ టెస్ట్‌లు చేస్తారు.

  • ఈఎస్‌ఐసీ డాక్టర్ల అపాయింట్‌మెంట్‌ నేరుగా బుక్‌ అవకాశం ఉంది. తద్వారా ఓపీలో భారీ వరుసలో నిలబడాల్సిన అవసరం ఉండదు.
  • వైద్య పరీక్షల టైంలో థర్డ్‌ పార్టీ ఏజెంట్లు ఇంటికి వచ్చి శాంపిళ్లు తీసుకుంటారు.

