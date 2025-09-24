ప్రభాకర్ పరారీలో ఎస్కార్టు సిబ్బంది తీవ్ర నిర్లక్ష్యం - 2022లో జరిగినా మళ్లీ అదే తప్పు
ఫోన్లో మాట్లాడుకుంటూ ఏమరుపాటుగా ఉన్న ఎస్కార్టు సిబ్బంది - చేతిలో ఉండాల్సిన రైఫిల్ వాహనంలో పెట్టిన సిబ్బంది - దీంతో ఒక్క ఉదుటన దూకి పరారయిన బత్తుల ప్రభాకర్
Police Negligence on Prabhakar Escape in AP : పోలీసుల కళ్లుగప్పి తప్పించుకున్న మోస్ట్ వాంటెడ్ క్రిమినల్ ప్రభాకర్ ఉదాంతం రాష్ట్రంలో తీవ్ర కలకలం రేపిన విషయం తెలిసిందే. అయితే ఈ కరడుగట్టిన నేరస్థుడు బత్తుల ప్రభాకర్ విషయంలో పోలీసులు తీవ్ర నిర్లక్ష్యం ప్రదర్శించారు. రాజమహేంద్రవరం కేంద్ర కారాగారం నుంచి విజయవాడ కోర్టుకు తీసుకొచ్చి, తిరిగి వెళ్లే సమయంలో ప్రభాకర్ పరారైన ఘటనపై డీజీపీ హరీష్కుమార్ గుప్తా తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసినట్లు సమాచారం. ఈ ఉదంతంపై ఇప్పటికే విజయవాడ సీపీ రాజశేఖరబాబు ఏఆర్ హెడ్ కానిస్టేబుళ్లు సుగుణాకరరావు, షడ్రక్లను సస్పెండ్ చేశారు. మరికొందరిపైనా చర్యలు తీసుకునే వీలుంది.
ఫోన్లో మాట్లాడుకుంటూ ఏమరుపాటు : బత్తుల ప్రభాకర్కు ఇద్దరు ఏఆర్ హెడ్ కానిస్టేబుళ్లను, ఇద్దరు గంజాయి నిందితులకు ముగ్గురు ఏఆర్ సిబ్బందిని ఎస్కార్టుగా ఇచ్చి విజయవాడ నుంచి పంపించారు. తిరుగు ప్రయాణంలో తూర్పుగోదావరి జిల్లా దేవరపల్లి మండలం దుద్దుకూరు వద్ద అల్పాహారం కోసం ఆగారు. ఆ సమయంలో ఎస్కార్టు సిబ్బంది ఫోన్లో మాట్లాడుకుంటూ ఏమరుపాటుగా ఉండడాన్ని ప్రభాకర్ పసిగట్టాడు. ఒక్క ఉదుటన దూకి పరారయ్యాడు. సిబ్బంది తమ చేతిలో ఉండాల్సిన రైఫిల్ను వాహనంలోనే వదిలి రావడంతో కాల్పులు జరిపే అవకాశం కూడా లేకుండాపోయింది.
2022లో జరిగినా.. మళ్లీ అదే తప్పు : పలు రాష్ట్రాల్లో 80కి పైగా కేసులున్న నేరగాడికి ఇద్దరినే ఎస్కార్టుగా ఇవ్వడం ఒక తప్పిదంగా కనిపిస్తోంది. 2022లో ప్రభాకర్ను విశాఖ నగర పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. ఒక కేసుకు సంబంధించి వాయిదాకు వెళ్లి వస్తుండగా ఇలాగే పరారయ్యాడు. అయినా తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోలేదు. ఇప్పుడు పరారైన సమయంలో ప్రభాకర్కు ఓ చేతికే బేడీలు ఉన్నాయి. మరో నిందితుడితో కలిపి వేసి ఉంటే పారిపోయే అవకాశాలు ఉండేవి కావని భావిస్తున్నారు. అతడిని పట్టుకునేందుకు 10 మంది సీఐలు, 15 మంది ఎస్సైలు, 20 మంది సిబ్బందితో 15 బృందాలు గాలిస్తున్నాయి. రెండు బృందాలను హైదరాబాద్, విశాఖలకు పంపించారు.
ఖరీదైన కార్లు, పబ్లు : అడ్మిషన్ల సమయంలో ఇంజినీరింగ్ కళాశాలలకు ప్రభాకర్ కన్నమేస్తుంటాడు. ఆ సీజన్ అయ్యాక భారీ నివాసాలు, వాణిజ్య కేంద్రాలు, ఆసుపత్రులను లక్ష్యంగా చేసుకుంటాడు. చోరీ సొత్తుతో ఖరీదైన కార్లు కొంటుంటాడు. పబ్లలోనూ గడుపుతుంటాడు. కొంత సొమ్మును రైలు పట్టాల వద్ద పాతి పెట్టి దాస్తుంటాడని సమాచారం.
విద్యా సంస్థలు, ఆసుపత్రులే లక్ష్యం : చిత్తూరుకు చెందిన ప్రభాకర్ విద్యా సంస్థలు, ఆసుపత్రులే లక్ష్యంగా చేసుకుని దొంగతనాలకు పాల్పడుతున్నాడు. తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని పలు జిల్లాలో ఇతడిపై 42 కేసులు ఉన్నాయి. తమిళనాడు, కేరళ, కర్ణాటకలో 44 వరకు కేసులు ఉన్నాయి. అతడు గతంలోనూ పోలీసుల కళ్లుగప్పి తప్పించుకుని పారిపోయాడు. అయినా అతడిని తరలించే క్రమంలో పోలీసులు నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరించారు.
గత ఏడాది జూన్ 29న అర్ధరాత్రి ఎనికేపాడులోని ఎస్ఆర్కే ఇంజినీరింగ్ కాలేజీలో రూ.82 లక్షలు, కృష్ణా జిల్లా ఉంగుటూరు మండలంలోని తేలప్రోలులో ఉన్న ఉషారామా ఇంజినీరింగ్ కాలేజీలో రూ.90 వేలు దొంగతనానికి పాల్పడ్డాడు. ఎనికేపాడు చోరీపై పటమట స్టేషన్లో కేసు నమోదైంది. ఆ తర్వాత దీనిని సీసీఎస్కు బదిలీ చేశారు. ఈ సంవత్సరం ఫిబ్రవరిలో హైదరాబాద్లో ఓ పబ్లో కాల్పులు జరిపిన ఘటనలో అక్కడి పోలీసులు అరెస్టు చేశారు.
పీటీ వారెంట్పై నగరానికి : నిందితుడిని విజయవాడ సీసీఎస్ పోలీసులు పీటీ వారెంట్పై నగరానికి తీసుకొచ్చి ఇక్కడి కోర్టులో హాజరుపర్చారు. అప్పటి నుంచి రాజమహేంద్రవరం జైలు రిమాండ్లో ఉన్నాడు. సోమవారం కోర్టు వాయిదా నిమిత్తం విజయవాడ ఏఆర్ పోలీసులు రాజమహేంద్రవరం వెళ్లి విజయవాడకు తీసుకువచ్చారు. ఇక్కడ కోర్టులో హాజరుపరిచిన తర్వాత, కారాగారంలో అప్పజెప్పేందుకు తీసుకెళ్తున్న సమయంలో పోలీసుల నుంచి తప్పించుకుని ప్రభాకర్ పారిపోయాడు. 2022లో విశాఖలో ఓ కేసు విషయమై పోలీసులు ఇతడిని కోర్టులో హాజరుపరిచి అనంతరం విశాఖ సెంట్రల్ జైలుకు తరలిస్తుండగా, ఎస్కార్ట్ కళ్లుగప్పి పరారవడం గమనార్హం.
