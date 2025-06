ETV Bharat / state

వైనతేయ నదీ కోత - తీరప్రాంతాల ప్రజల్లో ఆందోళన - EROSION ON VAINATEYA RIVER BANK

No Protective Measures Taken To Prevent Soil Erosion At Lanka Areas: తూర్పు గోదావరి జిల్లాలో వైనతేయ నదీ తీరానికి కుడి వైపున పెరిగిపోతున్న కోతను నివారించేందుకు ఎటువంటి రక్షణ చర్యలు చేపట్టకపోవడంతో ప్రజల్లో ఆందోళన వ్యక్తమవుతోంది. దీని తాకిడికి ఒకవైపు సారవంతమైన భూమి నదీగర్భంలో కలిసిపోవడంతో కలవరపడుతున్నారు. ప్రవాహ వేగం దారిమళ్లి నేరుగా ఒడ్డును ఢీ కొట్టి మరింత నదీపాతానికి గురిచేస్తుండటంతో లంక భూముల రక్షణ ప్రశ్నార్థకంగా మారుతోంది.

ఓ వైపు వారధి మరోవైపు స్నానఘట్టం: పాశర్లపూడి-బోడసకుర్రు మధ్య 216 జాతీయ రహదారిలో వైనతేయ నదిపై ఉన్న వారధికి చింతలమెరక వైపు కబళిస్తున్న కోత ముప్పుగా మారే పరిస్థితులు కనిపిస్తున్నాయి. ఇప్పటికే కోత పెరిగి కొబ్బరి చెట్లు వేళ్లతో సహా నదిలో పడిపోతున్నాయి. అగాధంలా మారి అక్కడ ప్రవాహ వేగం మరింత పెరుగుతోందని, ఒడ్డునే విపరీతమైన లోతు ఏర్పడుతోందని స్థానికులు చెబుతున్నారు.

ఇరువైపులా పెరిగిన కోత: అప్పనపల్లి బాల బాలాజీస్వామి ఆలయానికి సమీపంలో ఉన్న స్నానఘట్టానికి ఇరువైపులా కోత పెరిగింది. నదీపాతం అక్కడి నిర్మాణాలను కూడా సమీపిస్తుండటంతో అలజడి రేగుతోంది. దగ్గరలో ఆలయానికి చెందిన కొబ్బరితోట నదీపాతానికి చేరువవుతుండటంతో దీని ప్రభావం ఇంకా ఎంతవరకు వ్యాపిస్తుందోనని స్థానికులు వాపోతున్నారు.

